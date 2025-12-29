Kūrėjų brydės laiko tėkmėje

Kai išeinančių metų kelionė skaičiuoja paskutines dienas, norisi trumpam stabtelėti, susimąstyti, grįžtelėti atgal, apžvelgti, įvertinti, o gal tiesiog pasidžiaugti laiku, darbais, žmonėmis. Nors už lango matomas gamtovaizdis visiškai neprimena žiemos, tačiau visus metus „Gabijos“ bendruomenės veikloje linksmai klegėjęs kūrybinis siautulys išties primena baltam snaigių šokyje šėliojančią žiemos pūgą. Grįžtant į metų pradžią ir apžvelgiant visas kūrybines veiklas, drąsiai būtų galima patvirtinti, kad tas lengvas siautulys gabijiečių neapleido ištisus metus.
2025-uosius metus pradėjome Birštono ir Prienų krašto laikraščio „Gyvenimas“ (jame ir mūsų klubo kūrėjams skirtas puslapis „Nemunėlis“) švente, kurios metu įteikėme „Gabijos“ nominaciją klubo Garbės narei, kraštietei, knygų apie žymias Lietuvos
asmenybes kūrėjai Aldonai Ruseckaitei.
Vasario 16-osios šventėje pasidžiaugėme, kad mūsų klubo įkūrėjas, kraštietis Juozas Palionis (po mirties) tapo Prienų krašto Garbės piliečiu. Šis garbingas įvertinimas buvo suteiktas ir rašytojai Aldonai Ruseckaitei.
Šiemet beveik prieš du dešimtmečius pramintu poezijos ir kūrybos takeliu į Vinco Mykolaičio-Putino gimtinę Pilotiškių kaime sugrįžo „Gabijos“ klubo surengti „Poezijos pavakariai“. Gimtoji sodyba gražiai priglobė pavasariu alsuojančią V. Mykolaičio-Putino poeziją, teatralizuotame vaizdelyje į sodybą užsukusį patį poetą ir jo šeimą, dainoje sušildytą tauriausią jausmą – meilę gimtajam sodžiui, pavasarį nubundančios gamtos grožiui, žmogui.
Knyga „Ieškojimų šviesa“ drauge su gabijiečiais ištikimai tęsė savo kelionę po Prienų ir Birštono bibliotekas, dalyvavo susitikimuose su skaitytojais Pakuonyje, Jiezne, Siponyse, Užuguostyje. Būtent ji – knyga padėjo surasti bendraminčių ir aplankyti Kalvarijos literatų klubą „Rasa“ (vadovė Vilija Vilkelienė). „Rasos“ klubo nariams Kalvarijos viešojoje bibliotekoje surengėme gabijiečių išleistų knygų ir kitos meninės veiklos darbų parodą, skaitėme eiles, dovanojome „Gabijos“ klubo narės
R.Tamašauskienės vadovaujamo vokalinio-instrumentinio ansamblio „Pavakarys“ dainas, tarp kurių ir mūsų klubo įkūrėjo Juozo Palionio eilėmis sukurtos dainos.
Aktyviai bendradarbiaujame ir su Alytaus apskrities literatų klubu „Tėkmė“ (vadovė Regina Rasimienė). Šiemet dalyvavome „Tėkmės“ klubo organizuotame „Geros novelės“ konkurse. Nors prizinių vietų ir nelaimėjome, tačiau kiekviena patirtis jau yra didelė sėkmė kūrybos kelyje.
Klubo veiklą, knygas, įvairius meninės veiklos darbus pristatėme Birštono miesto šventėje, ten pat surengėme viktoriną apie Birštoną, jo istoriją, žymių žmonių pėdsakus šiame krašte. Už teisingus atsakymus kurorto gyventojams ir svečiams dovanojome įvairius suvenyrus su „Gabijos“ klubo atributika, knygas.
Tradiciškai, jau daugelį metų dalyvaujame Prienų krašto muziejaus organizuojamuose poeto Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymuose jo gimtinėje Važatkiemyje. Šiemet gabijiečiai taipogi skaitė poeto kūrybą jo gimtinės kieme.
Klubo narių fotoportretų parodą surengėme, kaip ir dera, „Gabijos“ „lopšyje“, kuriame 2007 m. rugsėjo 11 d. užregistruotas ir paties klubo gimimas, – Prienų krašto muziejuje.
„Gabijos“ nariai kiekvienais metais, o šiemet ir gana gausiai, papildė klubo knygų lentyną naujai išleistomis poezijos knygelėmis. Metų eigoje gausiomis, dėmesingomis knygų mylėtojų auditorijomis savo naujus poezijos rinkinius į gyvenimą ir skaitytoją palydėjo Aurika Riliškienė, Vilytė Viliušytė-Stelmokienė, Alvyra Pieterytė-Sventickienė ir Angelija Kubilienė.
Metai buvo dosnūs ir „Gabijos“ kūrėjų jubiliejais, pažyminčiais ir gražiais žiedais besiskleidžiantį gyvenimo pavasarį, ir auksu tviskantį viduramžį, ir įvairiomis spalvomis besipuikuojantį rudenį. Jubiliejų šventes organizavo ir patys varduvininkai, sveikinome juos ir klubo sueigų metu, spaudoje ir socialiniuose tinkluose. Buvo ir kitokių gimtadienių… Juos pažymėjome, prisiminėme uždegdami atminties žvakelę ir susikaupdami tylos minutėje. Gyvenimo upė negailestinga. Ji bėga greičiau negu norime to mes. Visgi laiko žymę kaip ir žmogaus esatį, jo kūrybą, darbus užfiksuoja raštas, knyga. Ir palieka ilgam.
Mūsų, gabijiečių, pasirinkimas – nešti žodžio šviesą. Džiaugiamės, kai knyga tampa draugystės ryšiu, bendrystės tiltu, atrasčių džiaugsmu.
Kad visos kūrybinės kelionės baigtųsi sėkme, reikia ir šalia esančių, kurie padeda ir prisideda prie visų kūrybinių sumanymų įgyvendinimo. Už tai, kad pavyko įgyvendinti šių metų kūrybines veiklas, esame dėkingi daugiausia finansinės paramos „Gabijos“ klubui suteikusiam Juozo Palionio labdaros ir paramos fondui (vadovė E. Palionytė), taipogi Prienų rajono savivaldybei, Prienų krašto muziejui. Už „Gabijos“ klubo veiklos viešinimą bei sklaidą – „Gyvenimui“. Dėkojame visiems, kurie buvote drauge 2025-aisiais metais!
Belaukiant pačių gražiausių, jaukiausių metų švenčių Šv. Kalėdų visiems linkime Taikos, saugios esaties, šventinio džiugesio! Naujuosius pasitikime linkėdami vieni kitiems sveikatos ir mūsų pačių laime turtingų namų!
Valė Petkevičienė
Birštono-Prienų kūrėjų klubo „Gabija“ vadovė
Renata Bubnytė
Pirmas sniegas. Atrodo nieko ypatingo, bet ypatinga. Vien pažvelgus pro langą akyse užsidega kibirkštėlė ir plati šypsena nušvinta veide. O išėjus į lauką pajunti, kad ir mažas šaltukas, tačiau kanda skruostus. Nesvarbu – suaugęs tu žmogus ar dar tik mažas vaikas – vis tiek džiaugiesi tarsi vaikas…
*
Jaukumo Kūčių rytą,
Gražios baltos dienos,
Kad namuose ir sieloj
Nestigtų šilumos.
*
Žemė ruošiasi miegui –
Jos paviršiuj šalna,
Lengvo šerkšno karolius
Tyliai barsto žiema.
Tobulai balta
Kai baltas sluoksnis padengia žemę,
O jos paviršiuj, regis, stoja tyla…
Nors viskas ir aplinkui sušalę,
Bet širdyje jaukumas ir ramuma.
Ir baltą sluoksnį, tarsi paslaptį miško,
Į žemę švelniai barsto žiema.
Taip tobulumu netobulo visko –
Pavirsta sublizgėjus balta.
Žiemos meilė
„Bet aš tave myliu“, – pasakė žiema
Ir bėgo per kelią snaiges berdama.
Ją vijosi vėjas, dėliojo snaiges,
Kaip gatvės šlavėjas supustė bangas.
Bet ji nesiliovė, vis bėgo tolyn,
Baltutėn svajonėn – pirmyn ir pirmyn.
Kur miško palaukėj eglučių šimtai –
Visas žiema papuošė skaisčiai baltai.
Ir paslaptį kūrė netobulo rūko,
Kai vėjo žirgai nuo grandinės nutrūko…
Taip dūko, taip šėlo – sužibo žara,
Kad regis, net skruostuose dega aistra…
Šalčio menas
Pro užšalusį langą ryto saulė suspindo,
Spinduliai sušmėžavo, pasirodė ir dingo…
Bet ant stiklo paliko šalčio pirštų ženklai –
Nutapyti gražiausi krištoliniai žiedai.
Kaip gražu ir kaip tyra, o kartu ir baugu.
Taip ir norisi liesti, bet kartu nedrąsu –
Menas toks iškalbingas, kad net žodžių nėra:
Šalčio pirštai taip stingdo, ir taip kuria gamta.