Dar vienos Kalėdos

Dar vienas gruodžio mėnesio vidurys ir dar vieni metai artėja į pabaigą. Nejučia, natūraliai imi vertinti besibaigiančius metus. Esi tai dariusi begalę kartų. Ar esi patenkinta nuveiktais darbais? Ko nespėjai padaryti, kas nepavyko ir kodėl? Mąstai, ar teisingai planavai, ar buvai pakankamai kryptinga siekdama tikslų. Viduje įkyriai ir nenumaldomai kirba mintis, kad galėjai padaryti, pasiekti gerokai daugiau, jeigu būtum buvusi pakankamai užsispyrusi.
Stebiesi, kodėl šiandien savęs dėl to nekaltini. Padarei tiek, kiek sugebėjai. Gyvenai. Džiaugeisi gyvenimu. Tai, kas atrodė reikšminga metų pradžioje, jiems persiritus į antrą pusmetį, tapo nebesvarbu. Labai norėjai nusipirkti mašiną, bet pasvarsčiusi ir pasvėrusi galimybes supratai, kad tai tikrai ne šių metų užduotis. Norėjai kasdieninį rytinį bėgiojimą paversti stabiliu įpročiu. Anksti ryte neišbėgai nė karto. Rinkdavaisi sporto salę – ir tai ne kasdien.
Gerai, kad turi planų, gerai, kad juos kuri – vadinasi, vis dar nori tobulėti, augti. Ir tai yra svarbu. Nenustoti kurti savo gyvenimo, mokytis gyventi. Kiekvieni metai – tarsi pamoka. Jie nepakartojami, tačiau pamokos gali būti išmoktos, o klaidos – paverstos galimybėmis.
Mylėti, tikėti, gyventi – man tai taip gražiai ir švelniai skamba. Suprantu, jog dažnai girdimos paprastos tiesos ima skambėti banaliai ir netikrai. Galbūt taip, galbūt ir ne. Juk tavo vardas, kartojamas begalę kartų, nepradeda skambėti banaliai.
„Palaiminti tie, kurie myli“ – taikli sparnuota frazė. Jos prasmę išgirsti tik gerokai vėliau, sukaupęs solidžią gyvenimo patirtį. Švelnus žodis, rūpestingas mylinčių akių žvilgsnis, nuoširdus pokalbis – tu gali tai duoti. Vadinasi, esi turtinga. Labai turtinga.
Žinau, kad ir vėl kursiu metų planus, tikėdama, kad šitieji jau tikrai bus įgyvendinami. Kaipgi kitaip? Kitaip niekaip – aš optimistė.
Pasidžiaukime ir padėkokime už šiuos metus, už mylimus žmones šalia ir už klaidas, kurias, galbūt, paversime galimybėmis.
Tegul ramus dangus vėl tampa mūsų visų kasdienybe.
Angelė Juodzevičienė
-
Renkame Metų žmones
ir Metų projektą
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-