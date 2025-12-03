„Knyga yra labai talpus indas“ (Antanas Krūvelis)

Trumpos, apniukusios, šviesos stokojančios lapkričio dienos vis anksčiau apsigobia tamsia vakaro skraiste. Anksti užklupusios sutemos visgi akis kreipia į šviesą, kviečia dažniau vakarus leisti su knyga. Gera žinoti ir savo akimis įsitikinti, kad bene vieninteliu šviesos skleidėju atokiose kaimo vietovėse dar išliko bibliotekos. Jos šiandien – bendrystės ir kultūros židiniai. Į vieną iš tokių, atokesnių Prienų rajono savivaldybės bibliotekų Užuguostyje susiruošėme ir mes, Birštono – Prienų kūrėjų klubo „Gabija“ nariai drauge su ištikima palydove – knyga „Ieškojimų šviesa“. Drauge į kelionę įsidėjome ir knygos iliustracijų (autorė Karolina Jakimavičiūtė) bei klubo narių fotoportretų parodas. Mūsų kelionės pasirinkimas niekada nebūna atsitiktinis, juolab kad šios knygos autoriai – tai po visas Prienų ir Birštono apylinkes išsibarstę žmonės. Šįkart klubo kūrybinę „duoklę“ skubėjome atiduoti labai ryškiai Užuguosčio krašto asmenybei – ilgamečiam Užuguosčio mokyklos istorijos mokytojui, jos direktoriui, ištikimam kūrybinių projektų dalyviui, knygos „Ieškojimų šviesa“ bendraautoriui, kolekcionieriui, garbingam Prienų krašto žmogui – šviesaus atminimo Antanui Krūveliui. Šiais metais spalio 21 d. gerb. Antanas Krūvelis būtų šventęs savo 90-ąjį gimtadienį…
Žmonės išeina, užariami keliai, be pėdsakų išnyksta sodybos, o knygos dėka visa tai prikeliama, auginama šiandienos ir ateities kartoms.
Mūsų kelionės į bibliotekas, į susitikimus su skaitytojais, knygų sklaida bendruomenėje – tai žinia ir tikslas, kuriuo patvirtiname knygos svarbą, jos reikalingumą. Tai puikiai jautė ir savo mintis kūrybiniams projektams rašęs Antanas Krūvelis:
„Pasirodo, knyga yra labai talpus indas, jeigu į ją galima sudėti ne tik gimtinę, bet net visą šalį, žmonių gyvenimus. Ko gero, be knygos nelengva būtų pajusti gyvenimo pilnatvės. Su knyga niekada nesijausi visiškai vienišas. Sėdėti prie kompiuterio ar pasinerti į elektroninės knygos skaitymą planšetėje, išmaniajame telefone ir turėti rankose knygą, versti jos lapus, manau, yra labai skirtingi dalykai. Knygą gali ne tik skaityti – ją gali nejučia ir paglostyti, ir prie krūtinės priglausti, net po galva pasidėti. Prie elektronikos visa tai nesiderina, ir tiek. Knyga, kaip ir žmogus, gimsta skausmuose, kartu suteikdama daug džiaugsmo ir laimės. Ji, kaip ir žmogus, turi kūną ir dvasią. Jos dvasia – tai begalinis žmogaus dvasinis pasaulis, su kuriuo bendraudamas tobulini savo protą, mąstymą, taurini jausmus. Knyga – tai visų žmonių turtas, todėl nevalia prieš ją kelti rankos“.
Džiaugiamės, kad mus priima, kad esame laukiami ir kad žmonėms reikia tokių susitikimų. Kai matai ir jauti įdėmų klausančiųjų žvilgsnį, šiltą rankos paspaudimą, jautrų padėkos žodį, norisi kuo daugiau dalintis tuo, kas netilpo į knygos puslapius, kas pasiliko tarp eilučių ir atmintyje. Dalintis, duoti visuomet lengviau negu imti. Juk dalijamės viskuo, kaip ir rašė klubo įkūrėjas Juozas Palionis: „Viskuo, kuo galime, ką turime – duona, pastoge, įspūdžiais, mintimis“. Susitikime su skaitytojais Užuguostyje kiekvienas turėjome kuo pasidalinti. Bibliotekos vedėja Rasa Žvirblienė – šiltais knygų namais, skaitytojų auditorija – dėmesingumu, Siponių krašto bendruomenės vokalinis ansamblis „Vizdija“ (vad. Romualdas Žukauskas) lyrinių dainų akordais, „Gabijos“ klubo nariai Angelija Kubilienė, Aušra Sarnickienė, Ramutė Bidvienė, Jurgis Montvila ir kūrybinio vakaro svečiai: Onutė Ročienė ir Jonas Grabauskas – savo kūryba, fotomenininkė Karolina – parodos pristatymu, Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo atstovės Edita Palionytė ir Julija Palionienė – nuoširdžiais padėkos žodžiais, šiltais prisiminimais, dovanėlėmis.
Grįžtamasis ryšys egzistuoja ir jis atsiranda tuomet, kai tiki tuo, ką darai, tiki žmonėmis, gerumu, teisingų ir gražių darbų svarba.
Valė Petkevičienė
Birštono – Prienų kūrėjų klubo „Gabija“ vadovė
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-