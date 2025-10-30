„Bus kaip bus – reikia mokėti susitaikyti“…

Lapų čežėjimas po kojomis Jūratei einant namo vis labiau priminė tuo keliu kadaise ėjusius žmones. Ir ne tik jai. Antai, mato pro namo kampą kaip kaimynė Agota eina takučiu aplink buvusio kaimyno namus. Matyt, meldžiasi už jį, – pamanė. Kadaise Jūratė pražiūrėdavo langus, bėgiodavo maža nuo vieno prie kito, laukdama iš darbo fermoje grįžtančio tėčio. Mat dar buvo žvyrkelis, todėl labai iš toli girdėdavosi arklio traukiamo vežimo ratų dundesys…
O lapai vis čeža po kojomis šalnos pakąsti. Saulė šviečia. Tik kur tas kaimas? Mintyse klausia. Lyg jos teta Jadzė, kuri jau amžinybės kalnelyje atgulusi ne taip seniai. Prie šito kelio gyveno, pro langus praėjo daug kaimo žmonių. Jų vis mažėjo…
„Daug linksmiau būdavo. Pareina Jonas, apie mergelę dainą dainuodamas, girdėt, kaip rėkia kažko kitas kaimynas ant savo Mikasės. Parvažiuoja namo, Jūrate, ir tavo tėvas. Ale, rupūžė, dar kartais kelis kartus į kaimą užeina. Eidamas namo stovi stulpą apsikabinęs, įdomu, ką jis galvoja, sunku eiti, matyt. Ne kartą sekiau pažiūrėt, ar pasieks namus… Vis tiek, kokie buvo žmonės tokie, bet geri, visi geri. Ir ne pijokai. Negalima taip vadinti, – pabrėždavo piktokai. Jūratė pažinojo visus. Įdomu, kaip jie dabar Aukštybėse gyvena. Likęs vienas tos kartos, kaip sako, kaimo mohikanas. O būdavo, kai ji dar mokėsi vidurinėje, grįždavo pilnos rogės vyrų. Gerų išties žmonių. Ne taip seniai šią žemę paliko jauniausias jų – Pranys. Kai Jūratė ilgai ruošdavo pamokas, ypač lietuvių kalbos ir literatūros, pasirašydavo kokį rašinį sau, jei kitą dieną bus tema Krėvės, tai juk aišku, kad reikės žinių apie gamtą ir žmogų jo kūryboje. Bet kaip ji išmoko mintinai dešimt Salomėjos Nėries eilėraščių, net juokas suėmė… Juk namuose iki išnaktų skambėdavo susirinkusių kaimo vyrų dainos. Ne, ne tik užstalės, bet ir partizaninės. Tuo metu, kai ji mokėsi, gerai atsimena, kaip skambėjo: „…mano tėvų gražus turtingas dvaras, o vidury – aš jaunas jaunikaitis, nepabijojęs nelaimų nei vargų“.
Kas padėjo Jūratei tų žmonių nesmerkti? Turbūt įgimta meilė kaimo žmogui, tai žemei, galop, tam keliui, kuriuo ji pati ir daugybė kitų begalę žingsnių numynė. Tostus mėgo sakyti Stasys, kurio gedi kaimynė Agota. Jis liepdavo visiems nutilti, išsiskyrė inteligentiškumu, atvirumu, tiesiu žodžiu. „Už jus, už moteris, šis tostas, myliu, gerbiu…“, – ilgas jis, bet kiti ir klausydavo. Žinoma, traukdavo jie vieni kitus ir per dantį, bet nesipyko. Tie, kas jų nepažinojo, galėjo manyti priešingai iš ginčų, garsių kalbų, skardžių juokų, pajuokavimų. Kartais prisijungdavo ir teta Jadzė, ir lošdavo visi karasinkę, ypač tokiais tamsiais rudens vakarais…
Tai buvo žmonių karta, kuri tarsi viena giminė. Dar likę žmonių, pažinojusių juos, dar likę taip vadinamos giminės tęsėjų – labai draugiškų, gerų kaimo gyventojų, vis dar einančių tuo keliu, kur taip čeža atminties lapai…
Kadaise Jūratei buvo kilusi mintis rašyti istorijas kaimo, bet laikas greitai visus „išnešiojo“ tarsi sukilęs šiaurės vėjas po šalnos nuo medžių lapus. Bet širdyse palieka žodžiai, įsimena akys. Nė pati nežinojusi, pasirodo, kad kaimynas Stasys į užrašinę rašydavosi Agotos mintis, patarimus, mat ji gerokai vyresnė buvo. Sako: „Bus kaip bus – su viskuo gyvenime reikia susitaikyti“. Gal ir teisūs jiedu. Netruks ateiti Visi Šventi. Oi, dar ne visus Jūratė prisiminė, grįždama keliuku… Bet yra įsitikinusi, kad šiuo metų laiku atminties žvakelių šviesa pasieks visus gimines, kaimo žmones – iš čia į Anapus.
P. P.
-
Nebrangiai parduoda rugius ir kvietrugius. Tel. 0612 32 309. Parduoda dviejų kambarių butą renovuotame name. Koduota laiptinė, ramūs, tvarkingi kaimynai. Namas yra Statybininkų g., prieš Beržyno parką Prienuose. Tel. 0 648 01 362.
..
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr. 1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl teritorijos aplink esamą pastatą-šaudyklą (unikalus Nr.1298-0000-3029) Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 7, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas;
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-07-25 įsakymas Nr.(2.1.E)-MVE-120;
Planavimo organizatorius – Birštono savivaldybės administracija (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (0 319) 65555, el. p.: sekretore@birstonas.lt);
Planavimo iniciatorė – MB „Aroma Rex“;
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas);
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės;
Planuojama teritorija – žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:260 Birštono m. k.v. (planuojamos teritorijos plotas ~ 0,0401 ha);
Planavimo uždaviniai –
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
Nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
Plano rengėja – Aido Urmanavičiaus IĮ (Tvirtovės g. 20, Alytus, tel. (0 687) 46509, el. p.: architektas@me.com);
Detaliojo plano viešinimas – detaliojo plano viešinimo procedūra atliekama elektroninėmis komunikacijos priemonėmis;
Nuo 2025-09-29 su detaliuoju planu bus galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-12-24-682) ir Birštono savivaldybės interneto svetainėje: https://birstonas.lt/detalieji-planai/. Nuo 2025-09-29 iki 2025-10-10 Savivaldybėje (Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus skelbimų lentoje) bus eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjai ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (tiesioginė transliacija). Raštu pateikti planavimo pasiūlymai bus priimami iki tiesioginės transliacijos pabaigos, t. y. 2025-10-10 17.00 val. Tiesioginė transliacija internetu per Microsoft teams vyks 2025-10-10 nuo 16.00 val. iki 17.00 val. Dalyvavimui tiesioginėje transliacijoje prašome registruotis el. p.: architektas@me.com iki 2025-10-10 16.00 val. Tiesioginės transliacijos prisijungimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9372184681292p=TVqd8zoLE1C8rPTpZH
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-