Iš praeities – su pagarba vienas kitam…

19 rugpjūčio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Adelė Ambrasaitė Kazlauskienė (1902–2004) – tai viena ryškiausių mūsų krašto liaudies dainininkių ir liaudies dainų pateikėjų, palikusi ateities kartoms tikrą tautosakos lobyną. O kad toks mūsų kraštui svarbus palikimas neliktų užmarštyje, juo rūpinasi jos vaikaitės su šeimomis. Moterys ne tik su meile ir pagarba prižiūri sodybą, kurioje gyveno Adelė Kazlauskienė, prabėgo ir jų pačių vaikystės dienos, bet ir skiria didelį dėmesį mamutės atminimui.
Adelė Kazlauskienė Anapilin išėjo, sulaukusi gražaus ir garbingo amžiaus – 102 metų. Šiemet, rugpjūčio 10 dieną, A. Kazlauskienės giminaičiai paminėjo Suvalkijos dainų karaliene tituluojamos moters 123-iąsias gimimo metines. Skaičius ne jubiliejinis, tačiau argi būtina proga, norint pagerbti šviesios atminties žmogų?
Anot A. Kazlauskienės anūkės Jolitos Bužinskienės, iš pradžių planuotas kuklus paminėjimas išaugo į gražią ir didelę šventę su pusšimčiu svečių. Į A. Kazlauskienės sodybą iš visos Lietuvos sugužėjo jos giminaičiai su šeimomis, atvyko ir jos bičiulis,  tuometinis Skriaudžių „Kanklių“ vadovas, etnografas Jaunius Vylius, ir Skriaudžių ansamblių „Kanklės“, „Kankliukai“, „Marijampolės kanklinykai“ muzikantai bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovė Virginija Naudžiūtė. Anot A. Kazlauskienės anūkės Jolitos Bužinskienės, atrodo, kad niekas nepasikeitė, viskas vyko taip, kaip dar močiutei esant gyvai, kai toje pačioje sodyboje visi buvo susibūrę paminėti jos 100 metų jubiliejų.
Tik šįkart močiutės jau nebėra, tačiau J. Bužinskienė įsitikinusi, kad toks susibūrimas ją būtų tikrai pradžiuginęs. „Ir giminaičiai su malonumu priėmė kvietimą. Juk tokie susitikimai – tai puiki proga sujungti kartas“, – sako J. Bužinskienė, pridurdama, jog nuo šiol A. Kazlauskienės sodyboje jos gimimo – rugpjūčio 10 – dieną giminaičiai rinksis kasmet.
Plačiau su A. Kazlauskienės gyvenimo istorija ir nuopelnais Suvalkijos kraštui galite rasti čia: https://www.gyvenimas.eu/2025/04/17/prisimenant-gustaiciu-kaimo-dainu-karaliene-adele-kazlauskiene/
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *