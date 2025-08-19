Iš praeities – su pagarba vienas kitam…

Adelė Ambrasaitė Kazlauskienė (1902–2004) – tai viena ryškiausių mūsų krašto liaudies dainininkių ir liaudies dainų pateikėjų, palikusi ateities kartoms tikrą tautosakos lobyną. O kad toks mūsų kraštui svarbus palikimas neliktų užmarštyje, juo rūpinasi jos vaikaitės su šeimomis. Moterys ne tik su meile ir pagarba prižiūri sodybą, kurioje gyveno Adelė Kazlauskienė, prabėgo ir jų pačių vaikystės dienos, bet ir skiria didelį dėmesį mamutės atminimui.
Adelė Kazlauskienė Anapilin išėjo, sulaukusi gražaus ir garbingo amžiaus – 102 metų. Šiemet, rugpjūčio 10 dieną, A. Kazlauskienės giminaičiai paminėjo Suvalkijos dainų karaliene tituluojamos moters 123-iąsias gimimo metines. Skaičius ne jubiliejinis, tačiau argi būtina proga, norint pagerbti šviesios atminties žmogų?
Anot A. Kazlauskienės anūkės Jolitos Bužinskienės, iš pradžių planuotas kuklus paminėjimas išaugo į gražią ir didelę šventę su pusšimčiu svečių. Į A. Kazlauskienės sodybą iš visos Lietuvos sugužėjo jos giminaičiai su šeimomis, atvyko ir jos bičiulis, tuometinis Skriaudžių „Kanklių“ vadovas, etnografas Jaunius Vylius, ir Skriaudžių ansamblių „Kanklės“, „Kankliukai“, „Marijampolės kanklinykai“ muzikantai bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovė Virginija Naudžiūtė. Anot A. Kazlauskienės anūkės Jolitos Bužinskienės, atrodo, kad niekas nepasikeitė, viskas vyko taip, kaip dar močiutei esant gyvai, kai toje pačioje sodyboje visi buvo susibūrę paminėti jos 100 metų jubiliejų.
Tik šįkart močiutės jau nebėra, tačiau J. Bužinskienė įsitikinusi, kad toks susibūrimas ją būtų tikrai pradžiuginęs. „Ir giminaičiai su malonumu priėmė kvietimą. Juk tokie susitikimai – tai puiki proga sujungti kartas“, – sako J. Bužinskienė, pridurdama, jog nuo šiol A. Kazlauskienės sodyboje jos gimimo – rugpjūčio 10 – dieną giminaičiai rinksis kasmet.
Plačiau su A. Kazlauskienės gyvenimo istorija ir nuopelnais Suvalkijos kraštui galite rasti čia: https://www.gyvenimas.eu/2025/04/17/prisimenant-gustaiciu-kaimo-dainu-karaliene-adele-kazlauskiene/
Rimantė Jančauskaitė
-
Durys – per 3 dienas! „Žmoniškomis kainomis“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193. Siūlome darbą miško sodintojams ir ugdytojams Skandinavijoje. Suteikiame darbo drabužius, įrankius, apgyvendinimą, automobilį.
Atlyginimas „į rankas“ nuo 2000 Eur.
Skubus išvykimas
UAB SKOGRAN +370 600 61 369 karjera@skogran.com
CE kategorijos sunkvežimių vairuotojai (m/f/d) su galiojančiu 95 kodu ieškomi!
Lang Spedition GmbH – šeimos valdoma transporto įmonė iš Vokietijos – siūlo saugias ir ilgalaikes darbo vietas su nuolat priskirtais automobiliais ir asmenine pagalba.
Mes siūlome:
. Patrauklų atlyginimą su premijomis
. Punktualų ir patikimą atlyginimų mokėjimą
. Neterminuotą darbo sutartį ir teisėtą pensijų kaupimą Vokietijoje
. Jokių nuolatinių transporto priemonių keitimų – nuolatinis vilkiko su priekaba priskyrimas
. Darbą tik Vokietijoje (pirmadieniais–penktadieniais)
. Pagalbą tvarkant dokumentus ir ieškant būsto
. Modernų, gerai prižiūrimą transporto parką
Jūsų profilis:
. CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas su galiojančiu 95 kodu
. Atsakingumas ir patikimumas
Kontaktai:
Lang Spedition GmbH
In den Herrenwiesen 11, 73453 Abtsgmünd
Tel.: +49 07975 40597-33
El. paštas: t.lang@lang-spedition-gmbh.de
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
Ieškau pirkti 1 arba 2 kambarių butą Jiezne. Mano telefonas +370 674 42 542. Nebrangiai parduoda geros būklės padangas su ratlankiais R13. Tel. 0 650 73 095. Reikalinga moteris prižiūrėti vaikščiojančią senolę, yra galimybė kartu gyventi. Galimi įvairūs variantai. (Birštono vienkiemyje). Tel. +370 604 83 823. Skubiai ieškome valytojų darbui Kaune. Vežame į/iš darbo. Daugiau informacijos tel. +370 650 77 312.
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
Ieškome darbuotojų – budinčių globotojų.
Padėkite vaikams, netekusiems tėvų globos, užaugti šeimoje. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.
Budinčio globotojo veikla- apmokamas darbas.
Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju kviečiame kreiptis Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRĄ, Sodo g. 13, Jieznas, tel.: 8 640 82 665, 8 640 66 941, (8 319) 57 497.
_________________
-