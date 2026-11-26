„Sodra“ sulaukia vis daugiau gyventojų pranešimų apie įvairius bandymus sukčiauti. Vienus gyventojus sukčiai gąsdina tariama skola „Sodrai“, kitus vilioja išmoka ar žada grąžinti permoką. Pasitaiko ir skambučių iš žmonių, kurie prisistato kurjeriais ir prašo asmens duomenų, neva reikalingų „Sodros“ laiškui pristatyti.
Sukčiai keičia žinučių tekstus, tačiau jų scenarijai dažnai kartojasi. Laiške ar SMS žinutėje jie ragina skubiai sumokėti tariamą skolą. Žadėdami išmoką ar permoką, prašo paspausti nuorodą ir patvirtinti tapatybę arba atnaujinti duomenis. Paskambinę ir prisistatę kurjeriais, sukčiai liepia padiktuoti asmens kodą ar kitus duomenis.
Sukčių svetainės gali atrodyti labai įtikinamai. Jose naudojamas „Sodros“ logotipas, atkartojamas oficialios svetainės puslapių išdėstymas. Net svetainės adresas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti pažįstamas. Todėl gavę žinutę apie skolą, išmoką ar permoką, patys naršyklėje įveskite adresą https://www.gyventojai.sodra.lt ir informaciją patikrinkite savo asmeninėje paskyroje. „Sodra“ nesiunčia žinučių ar laiškų, kuriuose kviečiama paspausti nuorodą ir atsiimti išmoką.
Ką daryti gavus įtartiną žinutę, laišką ar skambutį?
• Nespauskite nuorodų ir neatidarykite prisegtų failų, net jei siuntėjo laukelyje matote „Sodros“ pavadinimą.
• Neatskleiskite duomenų. Įtartiname puslapyje neveskite asmens kodo, banko kortelės ar prisijungimo duomenų. Jų nediktuokite ir telefonu.
• Netvirtinkite veiksmų, kurių patys nepradėjote. Jei netikėtai gavote „Smart-ID“ ar mobiliojo parašo užklausą, neveskite PIN kodo.
• Jei skambutis kelia įtarimų, nutraukite pokalbį. Jei norite pasitikslinti, patys susiraskite telefono numerį oficialioje „Sodros“ ar kurjerių tarnybos svetainėje ir paskambinkite.
• Jei atskleidėte banko duomenis, patvirtinote įtartiną operaciją ar pervedėte pinigus, nedelsdami kreipkitės į savo banką. Apie sukčiavimą praneškite policijai. Išsaugokite gautą žinutę, laišką ar ekrano nuotrauką.
Apie įtartinas žinutes, laiškus ir skambučius „Sodros“ vardu gyventojai kviečiami pranešti „Sodrai“. Gyventojų atsiųsti pavyzdžiai padeda pastebėti, kaip sukčiai keičia savo žinutes, ir įspėti kitus.
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