Lapkričio 16 d. Prienų ligoninėje buvo skaitoma išskirtinė paskaita apie inovatyvų sąnarių skausmo gydymo metodą – sąnarių arterijų embolizaciją. Paskaitą skaitė gydytojas intervencinis radiologas dr. Andrius Pranculis – vienas iš šio gydymo metodo pradininkų Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Gydytojas pristatė, kaip pasitelkiant intervencinės radiologijos galimybes galima mažinti lėtinį sąnarių skausmą, keičiant kraujotaką pažeistoje srityje.
Kas yra sąnarių arterijų embolizacija?
• Tai minimaliai invazinė procedūra, kurios metu per nedidelę punkciją į arteriją įvedamas plonas kateteris. Naudojant rentgeno kontrolę ir kontrastinę medžiagą, nustatomos kraujagyslės, kuriomis kraujas patenka į pažeistą, uždegimo apimtą sąnario sritį. Per kateterį suleidžiamos specialios embolizacinės medžiagos, kurios sumažina kraujo pritekėjimą į šią sritį.
• Taip siekiama sumažinti vietinį uždegimą, patinimą ir skausmą.
• Šis metodas gali būti taikomas gydant tam tikrus lėtinius sąnarių skausmus, pavyzdžiui, esant kelio sąnario artrozei, kai įprasti konservatyvūs gydymo būdai – vaistai, fizioterapija ir kitos priemonės – nebeduoda pakankamo rezultato. Paskaitoje taip pat aptartos galimybės gydyti peties, alkūnės, riešo sąnarių problemas.
• Vienas svarbiausių procedūros privalumų – nedidelis audinių pažeidimas, nes nereikia atlikti didelio chirurginio pjūvio. Dėl to pacientams gali būti lengviau ir greičiau grįžti į įprastą kasdienę veiklą.
Ką tai reiškia mūsų pacientams?
• Mums svarbu, kad Prienų rajono gyventojai galėtų naudotis šiuolaikinės medicinos teikiamomis galimybėmis ir kuo ilgiau išsaugotų judėjimo laisvę bei gyvenimo kokybę.
• Jeigu pacientas dėl sąnarių skausmo norėtų būti įvertintas dėl šios procedūros galimybės, siuntimą gali išrašyti šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas.
Mes apsvarstysime ligoninės technines ir finansines galimybes šį gydymo metodą įdiegti mūsų įstaigoje.
Prienų ligoninės informacija
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