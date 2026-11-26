Pergalingomis rungtynėmis namuose su FC „Interas“ baigęs 2026 metų LFF II lygos B diviziono sezoną, futbolo klubas „Nemunas“ socialiniuose tinkluose apžvelgė rezultatus ir pasidžiaugė savo pasiekimais.
„Šis sezonas FK „Nemuno“ komandai buvo kupinas iššūkių, emocijų, sunkių kovų ir gražių pergalių. Kiekvienos rungtynės reikalavo susitelkimo, atsidavimo ir kovos iki paskutinio teisėjo švilpuko. Ne viskas visada klostėsi taip, kaip norėjosi, tačiau komanda demonstravo charakterį ir ryžtą siekti savo tikslų.
Sezoną užbaigiame 4-oje čempionato vietoje. Tai rezultatas, už kurio slypi bendras komandos darbas, pastangos ir kiekvieno žaidėjo indėlis. Žinoma, visada norisi daugiau, tačiau kiekvienas sezonas suteikia vertingų pamokų ir motyvacijos judėti pirmyn!
Ypatingai norime pasidžiaugti asmeniniu mūsų komandos žaidėjo pasiekimu! Reinas Batutis – rezultatyviausias viso čempionato žaidėjas! Puikus individualus pasirodymas ir įrodymas, kad sunkus darbas, užsispyrimas bei atsidavimas futbolui duoda vaisių. Nuoširdžiausi sveikinimai Reinui su šiuo pasiekimu!
Taip pat didžiulis AČIŪ visiems, kurie buvo kartu su mumis šį sezoną – žaidėjams, treneriams, komandos vadovybei, rėmėjams ir, žinoma, mūsų sirgaliams. Jūsų palaikymas, tikėjimas komanda ir buvimas šalia yra labai svarbūs!
Sezonas baigtas, tačiau tai tik dar vieno etapo pabaiga. Išsinešame patirtį, įgytas pamokas, geras emocijas ir dar didesnį norą sugrįžti stipresniems! Iki susitikimo kitame sezone,“ – rašoma FK „Nemunas“ feisbuko profilyje.
Lietuvos futbolo federacijos II lygos B diviziono kovose dalyvavo 15 komandų, 395 žaidėjai, surengta 30 turų, sužaista 210 rungtynių. Rezultatyviausiu čempionato žaidėju tapo FK „Nemunas“ žaidėjas Reinas Batutis, pelnęs 30 įvarčių.
B diviziono čempionų vardą iškovojo FK „Ataka“ (28 taškai, 21 pergalė, 6 lygiosios, 1 pralaimėjimas). Ketvirtą vietą užėmusio FK „Nemunas“ sąskaitoje – 28 taškai, 15 pergalių, 7 lygiosios, 6 pralaimėjimai.
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