Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) įspėja gyventojus apie sukčius, kurie, apsimetę pareigūnais, įsiprašo į žmonių namus ir apgaulės būdu išvilioja arba pavagia santaupas.
Primename, kad Prienų rajone, kaip ir visoje šalyje, vykdomos prevencinės akcijos. Jų metu priešgaisrinės tarnybos darbuotojai lanko gyventojus, konsultuoja ir ragina pasirūpinti namų saugumu, įsirengti autonominius dūmų detektorius.
Kaip atpažinti tikrą pareigūną?
Priešgaisrinės tarnybos darbuotojas privalo:
– Dėvėti uniformą su specialiais skiriamaisiais ženklais.
– Prisistatyti ir pateikti tarnybinį pažymėjimą.
– Prevencinių apsilankymų metu nesiūlyti mokamų paslaugų ir neprašyti pinigų.
Ką daryti kilus įtarimui?
– Neskubėkite įsileisti nepažįstamų asmenų į namus.
– Nepalikite jų vienų patalpose ir neatskleiskite, kur laikote pinigus ar vertingus daiktus.
– Paprašykite parodyti tarnybinį pažymėjimą.
– Jei kyla abejonių, susisiekite su savo teritorine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir pasitikrinkite, ar toks darbuotojas tikrai atvyko.
Ypač atkreipkime dėmesį į vyresnio amžiaus artimuosius, kaimynus ir vienišus žmones. Pasikalbėkime su jais, įspėkime apie galimus sukčiavimo atvejus ir priminkime, kad atsargumas gali apsaugoti nuo didelių nuostolių.
Pasidalinkite šia informacija – galbūt ji padės apsaugoti kažkieno namus ir santaupas!
Prienų rajono savivaldybės informacija