Pusę metų kartą per savaitę Šilavoto seniūnijos patalpose girdėjosi dūzgiančios siuvimo mašinos ir netilo moterų šurmulys. Asociacija „Iš idėjos“, bendradarbiaudama su Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi bei Užimtumo tarnyba, čia įgyvendino užimtumo didinimo programos projektą. Per šį laikotarpį iš kaimiškųjų seniūnijų susirinkusios moterys ne tik perprato siuvimo amato subtilybes, bet ir atrado naujų pažinčių, puikiai leido laisvalaikį bei sustiprino pasitikėjimą savo jėgomis. Patalpas mokymams skyrė Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė, kuriai projekto dalyvės dėkingos už rūpestį ir namų jaukumą.
Į amato mokymus – iš įvairių seniūnijų
Asociacija „Iš idėjos“ į užimtumo veiklas nedirbančias moteris įtraukia jau ne pirmus metus – iš viso skirtingose rajono vietovėse (Prienuose, Jiezne, o dabar ir Šilavote) siuvimo įgūdžius jau įgijo apie 30 moterų. Pasak projekto koordinatorės Larisos Bilienės, idėja gimė iš noro prasmingai panaudoti ankstesniuose projektuose sukauptą įdirbį ir priemones.
„Prieš keletą metų vykdėme panašų projektą, tuomet įsigijome siuvimo mašinų. Projektas baigėsi, o darbinės priemonės liko, todėl sumanėme jas panaudoti tikslingai – apmokyti siuvimo amato seniūnijų moteris. Pažinties su siuvimo mašinų remonto meistru dėka įgijome daugiau mašinų, dovanai gavome audinių, kuriuos galime naudoti savo veikloje“, – pasakoja L. Bilienė.
Nuo vasario mėnesio prasidėjusius mokymus pradžioje lankė trylika moterų iš Balbieriškio, Šilavoto, Pakuonio, Jiezno ir Prienų seniūnijų, o programą sėkmingai baigė aštuonios iš jų. Savivaldybei nutraukus pavėžėjimo paslaugą, dalis moterų neteko galimybės toliau lankyti užsiėmimus. Lankytojos neslėpė, kad, gyvenant kaime, neturint nuosavo automobilio, iš kitos seniūnijos viešuoju transportu (su persėdimais Prienuose) atvykti į Šilavotą yra nepatogu, kaskart patirdavo išlaidų, o ir užsiėmimų laiką teko derinti prie maršrutinio autobuso tvarkaraščio. Todėl projekto vykdytojai L.Bilienei labai norėtųsi, kad ateityje pačiame Prienų mieste atsirastų nuolatinės kūrybinės dirbtuvės, kuriose neaktyvūs, neturintys nuolatinio užsiėmimo ar darbo žmonės galėtų mokytis amatų, jiems taptų paprasčiau atvykti iš kaimiškųjų vietovių.
Padrąsino labiau pasitikėti savimi
Larisos Bilienės teigimu, šių užsiėmimų tikslas – ne tik perteikti siuvimo amato pradžiamokslį, bet ir padrąsinti moteris, padėti joms patikėti savimi: „Siuvimas čia tampa priemone kantrybei ir kruopštumui ugdyti. Prieš dvejus metus panašius mokymus organizavome Jiezne, pradėjusios dirbti moterys atsiskleidė maždaug po pusantro mėnesio, kai pradėjome daugiau bendrauti“.
Praktinių siuvimo paslapčių moteris mokė ilgesnę nei 50 metų siuvėjos patirtį turinti amato meistrė Rima Uzelman. Ji džiaugėsi, kad mokinės pasitaikė labai motyvuotos ir imlios naujoms žinioms: net ir tos, kurios niekada anksčiau nebuvo prisėdusios prie siuvimo mašinos, per pusmetį įvaldė siuvimo subtilybes, pasisiuvo gražių gaminių, o kelios iš jų, pasibaigus mokymams, galės drąsiai imtis drabužių taisymo ar nesudėtingų gaminių siuvimo.
„Aš buvau numačiusi, ką siūsime, bet ir pačios moterys išsakė savo lūkesčius, pageidavo, ko norėtų išmokti“, – sako meistrė Rima. Pasak jos, užsiėmimų metu didelis dėmesys buvo skirtas tvarumui ir antriniam žaliavų panaudojimui, todėl net ir išardyti seni džinsai, nenaudojamos užuolaidos, skirtingų audinių atraižos rado pritaikymą. Moterys mokėsi iš spalvotų skiaučių komponuoti sudėtingus, 3D efektą sukuriančius gaminius: pagalvėlių užvalkalus, krepšius, pirkinių krepšelius, servetėles, staltiesėles, dekoratyvinius kilimėlius.
„Labai norėtųsi, kad moterys daugiau laiko skirtų rankdarbiams, pačios pasisiūtų originalių, buityje reikalingų tekstilės gaminių iš jau nenaudojamų drabužių, taip skatindamos atsakingą vartojimą ir realizuodamos savo kūrybines idėjas. Žinoma, mokymų metu buvo ir nusivylimų, kreivas siūles teko ne kartą ardyti, o pradėtus siuvinius išmesti, bet galutinis rezultatas gavosi puikus“, – mokinių darbais, eksponuotais parodoje, didžiavosi R. Uzelman.
Mokymų dalyvių patirtys
Pačioms dalyvėms šie mokymai tapo ne tik praktinių žinių šaltiniu, bet ir galimybe atitrūkti nuo kasdienės buities.
Virginija, į mokymus važinėjusi iš Paprūdžių kaimo, neslėpė, kad iki šių užsiėmimų niekada nebuvo prisėdusi prie siuvimo mašinos: „Pradžioje buvo sunku, bet išmokau. Gavau siuvimo mašiną, todėl dabar galiu užsiimti ir namuose – ir kelnes patrumpinti, ir daugkartinio naudojimo pirkinių krepšelį pasisiūti. Norėtųsi, kad mokymai truktų ilgiau, bet gyvenantiems kaime pagrindinė problema – susisiekimas. Nebūčiau galėjusi lankyti, jei ne balbieriškietė Inesa, kuri, važiuodama į mokymus, užsukdavo paimti manęs“.
Virginija iš Bagrėno kaimo pasakojo anksčiau dirbusi Prienų siuvykloje, tačiau ten darbas buvo rutininis – jai tekdavo atlikti tik vieną operaciją. „Nebuvau pati savarankiškai pasiuvusi viso gaminio. Čia su meistrės pagalba pasisiuvau įvairių tekstilės darbelių. Labai patiko lankyti užsiėmimus Šilavote – sutvarkyta aplinka, jauku, šiltas bendravimas, atsipalaidavau nuo buities ir problemų. Gaila, bet viskas turi pradžią ir pabaigą“, – įspūdžiais dalijosi ji.
Šilavotiškei Birutei, kuri į užsiėmimus Šilavote atmindavo dviračiu, siuvimo pagrindai nebuvo svetimi, tačiau skiautinių komponavimas tapo įdomiu iššūkiu: „Džiaugiuosi iš skiautelių pasiuvusi pagalvėlės užvalkalą, dovanėlę anūkei. Ketinu pasisiūti maišelių dovanoms, kitų smulkmenų buičiai.“
Gintarė apie siuvimo mokymus sužinojo iš Užimtumo tarnybos. „Man buvo labai įdomu mokytis naujo dalyko. Dabar perpratau, kaip valdyti siuvimo mašiną, gavau medžiagų, turiu idėjų ateičiai, manau, kad galėsiu pati užvalkalus pasisiūti.“ Amato naujokė siuvimo mokytoją nustebino kruopščiai pasiūtu maišeliu, tarpusavyje derančiomis skiautinių spalvomis ir dekoru.
Inesa, namų šeimininkė iš Balbieriškio, džiaugėsi galimybe išvažiuoti iš namų ir išmokti siūti smulkesnius darbelius, o įgytus įgūdžius planuoja panaudoti plačiau: „Savo žinias žadu pritaikyti bendruomenėje – galbūt susirinksime vakarais ir kartu siūsime maišelius vaistažolėms.“
Pasibaigus projektui, moterys savo siuvinius parsinešė į namus, jie papuoš buitį, taps praktiška smulkmena, dovana artimiems žmonėms, primins, kad kartais užtenka adatos, siūlo, gero mokytojo ir kūrybiškumo, kad gimtų kažkas gražaus. Asociacija „Iš idėjos“ tikisi, kad savivaldybė tęs šią užimtumo didinimo programą ir daugiau nedirbančių moterų galės atrasti kūrybos džiaugsmą, įgyti naujų profesinių įgūdžių, kurie pravers ir namuose, ir pradedant individualią veiklą.
Dalė Lazauskienė
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