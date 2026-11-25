Prienuose, miesto centre, prie teniso kortų esančiame viešajame tualete (už Savivaldybės garažų) įvyko tai, kam sunku rasti pateisinimą – patalpos buvo tiesiog išdaužytos ir nuniokotos. Išdaužytos šviestuvų lempos, sulaužytos durų rankenos, tualetinio popieriaus laikikliai, elektros lizdų apsaugos, apgadintos lubos, durys ir kitas inventorius. Tai ne atsitiktinis neatsargumas, o sąmoningas svetimo turto niokojimas.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo šešis paauglius, kurie, kaip matyti iš įrašų, siautėjo patalpose. Visa informacija perduota policijai, kuri toliau aiškinsis įvykio aplinkybes ir imsis atitinkamų veiksmų.
Tačiau šis įvykis verčia kelti ir platesnį klausimą: kur dingsta pagarba aplinkai, bendruomenei ir kitų žmonių darbui?
Savivaldybė rūpinasi, kad gyventojams ir miesto svečiams būtų patogu naudotis viešąja infrastruktūra. Įrengiami ir prižiūrimi viešieji tualetai, tvarkomos viešosios erdvės, įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės, sporto ir poilsio zonos. Visa tai daroma dėl žmonių, kad miestas būtų patogesnis, gražesnis ir jaukesnis.
Tačiau daliai asmenų, panašu, visa tai tampa ne bendru turtu, kurį reikia saugoti, o objektu, kurį galima niokoti savo pramogai.
Ir tai – ne pirmas toks atvejis. Vandalizmo apraiškų periodiškai pasitaiko ir viešuosiuose tualetuose prie Nemuno bei Revuonos ir Beržyno parkuose. Nukenčia ne tik tualetai, bet ir sporto įrenginiai, vaikų žaidimų aikštelių elementai, sūpynės bei kitas viešosiose erdvėse esantis turtas.
Ypač neramina tai, kad tokiais atvejais neretai veikiama grupėmis. Susibūrę jaunuoliai jaučiasi drąsesni, elgiasi iššaukiančiai, ignoruoja aplinkinius ir, regis, net nesusimąsto apie savo veiksmų pasekmes. Galbūt klaidingai manoma, kad nepilnametystė reiškia, jog už savo elgesį atsakyti nereikės.
Tačiau nepilnametystė neatleidžia nuo atsakomybės. O atsakomybė už vaikų auklėjimą ir jų elgesį pirmiausia tenka tėvams.
Norisi paklausti: ar tikrai žinome, kur ir su kuo leidžia laiką mūsų vaikai? Ką jie veikia, kai mes jų nematome? Ar kalbamės su jais apie pagarbą kitam žmogui, viešajai aplinkai, bendram turtui? O gal kartais pernelyg lengvai pateisiname jų netinkamą elgesį, kol jis nepaliečia mūsų pačių?
Svarbu suprasti vieną paprastą dalyką: viešasis turtas nėra „niekieno“. Tai visų mūsų turtas, sukurtas ir išlaikomas iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Kiekviena išdaužyta lempa, sulaužyta rankena ar suniokotas įrenginys reiškia papildomas išlaidas, o užuot gerinę miesto aplinką, esame priversti šalinti tyčinės žalos padarinius.
Raginame tėvus nelikti abejingiems, kalbėtis su savo vaikais ir prisiimti atsakomybę už jų elgesį. Taip pat kviečiame kiekvieną gyventoją saugoti tai, kas sukurta visų mūsų patogumui.
Miestą kuria ne vien Savivaldybė. Jį kuriame visi. Tačiau jo niokoti neturime teisės nė vienas.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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