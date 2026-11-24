Takutis nuo Jiezno PSPC išveda iki taip vadinamojo medikų namo Jiezne, kiti jį nurodo esant „gatvelėje už kunigo namo“. Jame maloniai pasitinka prieš daugelį metų čia įsikūrusi ilgametė odontologė Regina Juzefa Malcienė.
Alytiškė Regina, gavusi paskyrimą į Jiezną, čia „nusėdo“ ilgam: „Nesu mėgėja blaškytis, o dabar likau viena šitam krašte“… 1938 m. gimusios medikės užklausus, kiek metų atidavė savo profesijai, ji šypteli maloniai ir sako, kad dvejus metus jau nebedirba. „Užprogramuota turbūt nuo vaikystės“, – pasakoja apie pasirinkimą. Jai gražu būdavo, kai dar Smetonos laikais mama ją, mažą, nusivesdavo Alytuje pas privatų odontologą. Ir tas noras studijuoti stomatologiją lydėjo visur, todėl įsigijo Kauno medicinos institute šią specialybę. Taip gyvenime susiklostė, sako gerbiama pašnekovė, kad teko dirbti ir Jiezno PSPC, ir važinėti į Kruonį Kaišiadorių rajone.
Bet kiek daug pacientų būdavo! Prisimena, kaip laukiamajame užmigdavo eilėje belaukiančių pacienčių vaikai. Paskui jau įvedė talonų sistemą. O pacientų sulaukdavo ne tik iš Jiezno, jų atvažiuodavo iš Stakliškių, Butrimonių, Aukštadvario, Vyšniūnų, Želkūnų, Vilūnų, Sobuvos, Punios ir dar iš toliau.
Šiuo metu ją labai džiugina tai, kad bet kur nuvykus, ne tik Jiezno miestelyje, ją atpažįsta buvę pacientai, apkabina, paklausia, kaip sekasi. Kruonio miestelio poliklinikoje dirbo 23 metus. Patikina, kad niekada neteko nei su viena kolege susipykti. Su Senapėdiene 50 metų drauge dirbo vienam kabinete. Sako, nė ką pasisakėm blogo, gyvenom, bendravom kaip savi… O tai jau daug ką pasako. Vardina visus – Povilo Rimkaus, jo brolio Edvardo, Rubikų, Slabadų, Krinickų, nervų gydytojos, neuropatologės Gargarienės šeimas. Dabar išlikęs ryšys su Rimkais, Slabadomis. Kaimynystėje gyvena moteris, jos vadinama Vinckute, taip pat buvusios kolegės dukra, sugrįžusi gyventi į Jiezną. „Kai kavinėje „Pas močiutę“ pietums verdami cepelinai – Vinckutė ir man atveža,“ – džiaugiasi bendryste. Palaiko ryšį ir su labai aktyvia kaimyne Irena, su kuria kartais drauge ir pusryčiauja. Džiaugiasi, kad telefonu kasdien pabendrauja su dukromis, anūkais, na, ir proanūkis jau „pakeliui“… Iš pat ryto įjungia radiją, vėliau televizorių – žinias išklauso ir palieka įjungtą dėl jaukumo. Skaito žurnalą „Žmonės“, Birštono krašto ir Prienų rajono laikraštį „Gyvenimas“, kurį prenumeruoja nuo atvykimo į Jiezną. Beje, miela Regina dar vairuoja automobilį. Tik apgailestauja, kad labai daug automobilių Birštone, sunkiau pastatyti. Bet vis tiek vyksta į koncertus, kitus renginius. Aplanko išėjusių į Amžinybę jai brangių žmonių kapus. Aktyviai dalyvauja Jiezno miestelio kultūrinėje ir kitoje veikloje. Regina yra Jiezno bažnyčios pastoracinės tarybos narė, šiek tiek apgailestauja dėl kunigo Rolando išvykimo, nes su juo siejo ilgi bendrystės metai. Taip pat priklauso Jiezno žmonių su negalia sąjungai. Prisimena puikias keliones drauge prie jūros, viliasi vasarą vėl pakvėpuoti jūros oru.
– Nebuvo taip, kad pavargau, – teigia gydytoja ir mielai pasipasakoja buvusi aktyvi sportininkė. Todėl kažkada šiek tiek svarstė, gal stoti į Kauno kūno kultūros institutą. Džiaugiasi, kad pasirinko studijuoti mediciną. Penkerius metus mokėsi, institutą baigė aukso medaliu.
Mintys vėl nuklysta į jaunystę. Tėtis mirė jaunas, tik sulaukęs 39 metų, mamai į mokslus teko išleisti dvi dukras, sesuo pasirinko studijuoti akušeriją. Ji – aktyvi saviveiklininkė čia, Jiezne, dar važiuodavo į Mokytojų choro repeticijas Prienuose, Dainų šventę Vilniuje. Į pagalbą pasitelkdavo mamą, kuri padėjo auginti dukras.
Gruodžio 8 dieną sukaks dvidešimt metų, kai po ligos mirė vyras Vladas. Daug gražių prisiminimų išlikę. „Kur mūsų tik nebuvo, – šypteli. – Malonu, kad dar yra žmonių, kurie prisimena, kaip Jiezno šventėje, prie ežero, mes su Vladu sušokome pramoginį šokį „Čia čia čia“.“ Moteris ir vėl mintimis grįžta prie sporto. O aš pagalvoju, galbūt jis ir yra tas ilgaamžystės receptas. Regina institutui atstovaudavo sportinės gimnastikos rungtyje, dalyvaudavo gegužės pirmajai skirtų lengvosios atletikos varžybų estafetėje. O mokyklos laikais, dar besimokydama Alytuje, dešimtoje klasėje, vyko į Maskvą, kur atstovavo krepšinio šaliai. Prieš tai dar mėnesį ruošė fizkultūrininkus Vilniuje. Ir nuo tos kelionės labai graži ilgametė draugystė ją sieja su bendraamže Janina Bredeliene iš Prienų, kuri yra labai gera mezgėja. Brangina Janinos jai megztą suknutę ir, žinoma, ilgametę draugystę.
„Ko gailiuosi? To, kad nei kompiuteriu nemoku naudotis, nei išmanaus neturiu“, – sako norėjusi mokytis, bet kad „dukros nusodino“. Bet juk dar laiko yra, jeigu yra didesnis noras išmokti.
Odontologei Reginai Malcienei 2018 metais suteiktas LR Nusipelniusios gydytojos vardas ir medalis, apdovanojimą įteikė tuometis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Džiugina tai, kad jaučiasi sava Jiezne, kad ją maloniai sutinka Kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvas, gerbia seniūnas Algis Bartusevičius. Moteris įvertinta ir rajono mero Alvydo Vaicekausko padėka, yra įamžinta kaip krašto šviesuolė J. Palionio labdaros ir paramos fondo išleistoje knygoje „ŽMONĖS IR DARBAI. Prienų krašto šviesuoliai“. Tuomet medžiagą rinko gerai jai pažįstama Prienų krašto muziejaus įkūrėja, šviesaus atminimo Antanina Aleknavičienė, o knyga buvo išleista dabar jau šviesaus atminimo Juozo Palionio iniciatyva.
…Taigi gražūs ir prasmingi tie laiko takai, kuriais vaikščiojo ir skleisdama gerumo šilumą vaikšto jiezniškė Regina Malcienė.
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