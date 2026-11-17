Krašto apsaugos ministerija (KAM), siekdama gyventojus plačiau informuoti apie savo veiklą, jau ne pirmą kartą kviečia regioninės žiniasklaidos atstovus susitikti su KAM ministru ir apsilankyti viename iš Lietuvos kariuomenės dalinių. Toks susitikimas įvyko ir lapkričio 6 d. Į kvietimą atsiliepė penkiolika žurnalistų iš įvairių Lietuvos regionų. Dienotvarkėje: susitikimas su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir apsilankymas Pabradės poligone.
Poros valandų susitikimas su krašto apsaugos ministru neprailgo. Įdomu buvo iš pirmų lūpų išgirsti apie krašto apsaugos aktualijas: atgrasymo metodus, kariuomenės finansavimą, santykius su sąjungininkais, ateities planus. Buvo atsakyta ir į žurnalistų klausimus.
– Kaip žinoma, Lietuva į NATO įstojo 2004 m. Tai suteikia mums saugumo, o gyvenant šalia nedraugiškų kaimynų ir, prasidėjus karui Ukrainoje šis saugumas labai svarbus, daug dėmesio skiriama ir atgrasymui.Tam tikslui didinamas KAM biudžetas, kuris 2026 metais siekia 4791,9 mln. eurų. Jis skirtas ginkluotės modernizacijai, karinei infrastruktūrai plėsti, paramai Ukrainai, oro gynybai, investavimui į jos sprendinius ir kt. Pagrindinis tikslas – sukurti vientisą oro gynybos sistemą, į iškilusius pavojus greitai ir operatyviai reaguoti visoje Lietuvoje. Santykiai su JAV geri ir politiniame, ir kariniame lygmenyje, ir viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Su sąjungininkais stengiamės turėti ne tik popierinio lygio susitarimus, bet ir įsigijimus. Tai, ką mes įsigyjame, stengiamės, kad bent dalis būtų gaminama Lietuvoje, – kalbėjo ministras R.Kaunas.
Krepšys ne išvykimo, bet išgyvenimo
Žurnalistai teiravosi, kodėl vėluoja užsakymai, ar nepavėluos visuotinis šaukimas, domėjosi apie Lietuvos gynybos pramonę, dronų gamybą, priedangas, aliarmus, aerodromų likimą. Taip pat teiravosi, ar pavojinga gyventi Suvalkų koridoriuje, apie Kapčiamiesčio poligoną, šaudyklas, kaip ugdomas pilietinis pasipriešinimą ir kita.
Keletas atsakymų:
„Užsakymai vėluoja visur, net ir Ukrainai. Tam yra įvairių trikdžių“.
„Dėl šauktinių buvo atsižvelgta į kariuomenės pageidavimus. Mes klaidingai įsivaizduojame šauktinį. Per devynis mėnesius jis tik susipažįsta su kariuomene. Jei nueina į karinę tarnybą, tampa profesionalu, dar neturi tokių žinių, kaip atitarnavusieji kelis dešimtmečius.“
„Lietuva niekada neturėjo stiprios gynybos pramonės. Mes tai kuriame. Kalbame su kitų šalių gamintojais, kad Lietuva galėtų gaminti tam tikrus komponentus, paskui – didesnes sistemas, ginkluotę. Turime dronų gamintojų, ir jų gamyba sparčiai vystoma. Pasitelkiant mokslą, norėtume, kad būtų gaminami įvairios paskirties dronai. Investicijos į gynybos pramonę yra. Reikia žiūrėti, kaip ją pagreitinti“.
„Suvalkų koridorius – saugiausia vieta gyventi, nes jam skiriama daugiausia dėmesio“.
„Už priedangas atsakingos savivaldybės. Vidaus reikalų miniterija jas kontroliuoja, o Krašto apsaugos ministerija finansuoja. Pinigai skirti ne tik užrašų „priedanga“ klijavimui, bet ir tam, kur ir kaip priedangas įrengti, kas, iškilus pavojui, turėtų duris atrakinti ir pan. Yra 60 savivaldybių, jose paskirti darbuotojai, kurie privalo bendrauti su gyventojais, išklausyti juos ir atsakyti į visus klausimus. Yra namų bendrijų, kurios pačios savo jėgomis daugiabučiuose įsirengia priedangas“.
„Aliarmas skelbiamas, kai užfiksuojamas dronas, kuris atskrenda iš kitos erdvės. Žmonės piktinasi dėl sirenų, bet geriau juos įspėti dėl galimos rizikos, nei neįspėti. Išgirdus geltoną pavojaus signalą, svarbu būti budriam, nestovėti prie lango, nežiūrėti, iš kur dronas lekia, o raudoną – slėptis priedangoje, rūsyje ar patalpose su dviguba siena: vonioje, tualete ir pan. Laikai keičiasi, aliarmų daugės“.
„Sprendžiant aerodromų likimą, numatyta Seime kompleksiškai viską peržiūrėti ir nuspręsti. Ne visos infrastruktūros kariuomenei reikia…“
„Sakėte, kad, atėjus dienai X, vienoje klasėje apklausti moksleiviai elgsis skirtingai: vieni bėgs į užsienį, kiti – gins Tėvynę. Iškilus pavojui mes turime žinoti, ką daryti, kaip saugotis. Dabar daug kalbama apie išvykimo krepšį. Kur mes vyksime? Mes tuomet irgi būsime pabėgėliai. Tas, prie durų reklamuojamas, krepšys turi būti ne išvykimo, o išgyvenimo, ir turime savęs paklausti, kaip prisidėsiu prie gynybos? Ar virsiu, ar tvarkysiu… Statistika rodo, kad kai vienas kariauja, devyni – padeda. Reikia ugdyti pilietiškumą nuo mažens. Tuo užsiima ne tik mokyklos, bet ir stiprėjanti, auganti, perkanti amuniciją Šaulių sąjunga. Tėvynę turime tik vieną… Šalies gynyba yra ne tik kariuomenė. Tai visa Lietuva“.
Atsisveikinę su ministru, patraukėme į Pabradę.
Poligonų nebus per daug
Lietuvoje yra devyni kariniai poligonai. Didžiausias – Rūdninkų. Jis skirtas Vokietijos brigadai. Pabradės Generolo Silvestro Žukausko poligonas pagal dydį yra antras. Jo plotas siekia apie 17,5 tūkst. hektarų, poligonas skirtas Lietuvos bei sąjungininkų koviniam rengimui. Nuo 2019 m. jame nuolat rotuojami JAV sunkieji batalionai, vyksta tarptautinės NATO pratybos.
Vizitą Pabradės poligone pradėjome nuo susitikimo su Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro vadu Vaidotu Šidlausku.
– Mūsų tikslas – sudaryti sąlygas mums ir mūsų sąjungininkams treniruotis ir tapti stipresniems. Kai tampame stiprūs, turime ir veiksmingesnį atgrasymą. Pagrindinė užduotis – rengti profesinės karo tarnybos karius, valstybės tarnautojus, organizuoti taktinius mokymus, šaudyklų valdymą, simuliacines pratybas ir rūpintis kitais kariniais poligonais. Jie – ne tik infrastruktūra, objektas, bet ir pajėgumas. Poligonų niekada neužteks, jie gali būti tik geresni. Poligonas aviacijai, dronams, tankams… Įspūdingi tie poligonai, – pasakojo centro vadas.
Centras prisideda ir prie bepiločių orlaivių pajėgumo sistemos, čia veikia bepiločių sistemų kuopa „Vanagas“. Plačiau apie tai papasakojo pulkininkas leitenantas Laurynas Ivanauskas, Lietuvos kariuomenės Mokymo doktrinų valdybos vado pavaduotojas inovacijai.
– Lietuvos kariuomenė seniai žino, kas tai yra bepilotės sistemos: jos sėkmingai „operavo“ mūsų tarptautinėse misijose Afganistane, Karinių oro pajėgų žvalgybiniuose orlaiviuose ir kitur. 2022 m. prasidėjus karui Ukrainoje šios sistemos ne tik išplito, pasikeitė, atsirado ir naujų funkcijų. Tai ne tik ore skraidančios bepilotės sistemos, mąstome, kur galime integruoti į antžemines sistemas, antžeminius robotukus. Jau pabandėme keliose pratybose. Eksperimentuojame juos pritaikant jūriniuose laivuose. Bepilotės sistemos sparčiai tobulėja, stengiamės neatsilikti, semiamės patirties ir iš sąjungininkų. Kariai turi kariauti, pramonė dirbti, todėl prireikė sukurti naują junginį. Jį pavadinome ANBO. Šis karinis vienetas jungia testavimo organizaciją, Lietuvos kariuomenę, Šaulių sąjungą, mokslą, pramonę, bepiločių orlaivių kūrimo modifikacijas, – pasakojo pulkininkas.
Šiemet greta Pabradės, poligone, atidarytas ir gynybos inovacijų centro bandymų poligonas „Vanagas“. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje lauko aplinkoje. Lietuvoje skaičiuojama apie 15 dronų ar jų technologijų gamintojų. Savo sistemas, dronus jie gali išbandyti ir šiame poligone, gauti patarimų, kad tiktų Lietuvos kariuomenei.
Turėjome progą apsilankyti Kuopos kontingentinės stovyklos dalyje su simuliatorių klasėmis, dronų dirbtuvėmis. Jos nuolat tobulinamos naujomis technologijomis, naujais instrumentais, įrankiais.
Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligono viršininkas majoras Rimantas Ivanovas surengė ekskursiją po poligoną: papasakojo ir aprodė daugiafunkcį pastatą, dirbtuves, gyvenamąsias patalpas, 800 vietų bendrabučius, poilsio erdves, dirbtuves, dvi sraigtasparnių nusileidimo aikšteles, valgyklą, kuri gali maitinti 2,5 tūkstančio žmonių, jaukią konferencijų salę ir kita. Visa tai iškilo per pastaruosius dvejus metus.
– Sudarytos pačios geriausios sąlygos, kad sąjungininkai atvyktų pas mus, gyventų ir treniruotųsi, – pažymėjo poligono viršininkas.
Pabradė skirta JAV kariams, jų yra du batalionai. Poligonas sužymėtas į pavojingas ir mokymo zonas. Pastarosiose gyvena paprasti šalies gyventojai, jie, kaip ir Pabradės seniūnija, Švenčionių savivaldybė, informuojami apie kariuomenės judėjimus, pratybas. Santykiai puikūs.
Beje, poligonas atviras visiems, tik reikia užsiregistruoti ir gauti leidimą.
Onutė Valkauskienė
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