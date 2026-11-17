2026–2027 metų Pasaulinės diabeto dienos tema ir šūkis yra „Ankstyvi veiksmai kovojant su diabetu“.
Pagrindiniai kampanijos akcentai
• Ankstyva diagnostika. Dėmesys skiriamas laiku nustatytai diagnozei, nes didelė dalis 2 tipo diabetu sergančių žmonių diagnozės nustatymo metu jau turi komplikacijų.
• Rizikos mažinimas. Skatinama anksčiau įvertinti rizikos veiksnius ir imtis prevencinių priemonių.
• Veiksmo svarba. Ankstyvi žingsniai padeda greičiau pasiekti sveikatos priežiūrą ir užkirsti kelią sunkioms ligos pasekmėms.
Diabeto paplitimo skaičiai
• Pasaulyje šia liga serga beveik 537 milijonai žmonių. Tai reiškia, kad diabetu serga maždaug kas dešimtas planetos suaugusysis.
• Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) duomenimis, Europos regione yra daugiau nei 61–64 milijonai sergančiųjų.
• Lietuvoje oficialiai diagnozuotų pacientų skaičius siekia apie 160 tūkstančių (dauguma iš jų serga būtent 2 tipo diabetu). Vaizdžiai tariant, sergančiųjų Lietuvoje yra tiek, kiek gyventojų visoje Klaipėdoje. Be to, manoma, kad kas trečias žmogus serga net nežinodamas savo diagnozės.
Diabetas ir širdies bei kraujagyslių ligų rizika
Pasaulio sveikatos organizacijos bei kardiologų asociacijų duomenys rodo itin glaudų diabeto ir kardiovaskulinių komplikacijų ryšį:
• Rizikos padidėjimas. Sergantieji cukriniu diabetu turi 2–3 kartus didesnę tikimybę patirti miokardo infarktą arba insultą, lyginant su tais, kurie šios ligos neturi. Kai kuriose amžiaus ir rizikos grupėse ši grėsmė išauga net iki 4 kartų.
• Bendra rizika. Tyrimai rodo, kad net 93 % žmonių, sergančių 2 tipo diabetu, turi didelę arba labai didelę riziką per artimiausius 10 metų patirti mirtiną miokardo infarktą arba insultą, jei jų liga nėra tinkamai kontroliuojama.
• Mirštamumo statistika. Širdies ir kraujagyslių ligos išlieka pagrindine sergančiųjų diabetu netekties priežastimi – apie 28–30 % visų mirčių tarp diabetu sergančių pacientų įvyksta būtent dėl kardiovaskulinių komplikacijų.
Nors mediciniškai aprašyti kiekvieną cukrinio diabeto sukeliamą pažeidimą prireiktų ne vieno laikraščio puslapio, rajono gyventojams svarbiausia žinoti pačias didžiausias ir skaudžiausias grėsmes. Nekontroliuojamas arba netinkamai kontroliuojamas diabetas tyliai, bet nenumaldoma jėga žaloja stambiąsias ir smulkiąsias kraujagysles. Tai dramatiškai padidina miokardo infarkto bei smegenų insulto riziką, kurios išlieka pagrindinėmis sergančiųjų netekčių priežastimis.
Taip pat diabetas yra viena dažniausių inkstų funkcijos nepakankamumo priežasčių, kuomet pacientui vėliau gali prireikti sudėtingų dializės procedūrų. Ne mažiau klastingas yra ir nervų bei kraujotakos pažeidimas kojose. Jis lemia jutimų praradimą, todėl net mažas akmenukas bate ar nuospauda gali virsti giliomis, sunkiai gyjančiomis diabetinėmis opomis. Laiku nesureagavus, šios žaizdos komplikuojasi infekcijomis, o blogiausias scenarijus – pėdos ar visos kojos amputacija. Visų šių baisių pasekmių galima išvengti, tačiau tam reikalingas paties paciento įsitraukimas.
Ankstyvi veiksmai kovojant su diabetu – laikas pasirūpinti savimi
Šių metų Pasaulinės diabeto dienos tema pasirinkta neatsitiktinai – cukrinis diabetas yra klastinga liga, kurios pradžios žmogus dažnai nejaučia. Visgi laiku nustatyta diagnozė ir ankstyva gydymo korekcija yra galingiausias ginklas, leidžiantis suvaldyti ligą ir išvengti sunkių komplikacijų. Šia proga norisi priminti: mūsų rajono gyventojams nereikia vykti į didmiesčius, kad gautų aukščiausio lygio pagalbą. Viskas, ko reikia sėkmingai ligos kontrolei, yra ranka pasiekiama čia pat – Prienų ligoninėje.
Visapusiškos priežiūros specialistų komanda jūsų paslaugoms
Mūsų ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje dirba stipri ir profesionali komanda, pasiruošusi padėti kiekvienam, susiduriančiam su diabeto iššūkiais. Pacientus konsultuoja dvi gydytojos endokrinologės Jūratė Milaknienė ir Eimantė Raišienė. Kasdienėje kovoje su liga nepakeičiamą paramą teikia slaugytoja-diabeto mokytoja Rita Petrauskienė, kuri padeda suprasti ligos eigą, suderinti mitybą bei išmokti taisyklingai kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Taip pat veikia ir diabetinės pėdos specialistės Vilijos Kučinskienės kabinetas, kuriame teikiama itin svarbi priežiūra, sauganti nuo skaudžiausių ligos pasekmių.
Kadangi diabetas pažeidžia ne vieną organų sistemą, Prienų ligoninėje užtikrinamas kompleksinis požiūris. Pacientus dėl galimų komplikacijų operatyviai konsultuoja gydytojas oftalmologas, neurologas bei kraujagyslių chirurgas. O prireikus intensyvesnio gydymo ar būklei pablogėjus, kvalifikuota stacionarinė pagalba visuomet užtikrinama ligoninės Vidaus ligų skyriuje.
Naujovė Prienuose: „Žaliasis koridorius“ greitesnei pagalbai
Siekdami dar labiau pagerinti paslaugų prieinamumą, šiuo metu vykdome Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Sveikatos centrų modelio diegimas Prienų rajono savivaldybėje“. Viena didžiausių ir laukiamiausių šio projekto naujovių – pradedamas taikyti „žaliojo koridoriaus“ principas.
Ką tai reiškia mūsų pacientams? Esant tam tikroms sudėtingoms ar paūmėjusioms diabeto būklėms, kai delsti negalima, paciento kelias pas specialistą bus maksimaliai sutrumpintas. Gydytojo endokrinologo konsultaciją pacientas gaus per dvi savaites. Tai istorinis pokytis, užtikrinsiantis operatyvią gydymo korekciją, greitą reagavimą į besikeičiančią organizmo būklę ir, svarbiausia, užkirsiantis kelią neigiamoms ligos pasekmėms.
Skubi pagalba sergantiesiems teikiama visą parą Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje. „Žaliojo koridoriaus“ principas taikomas planinėms konsultacijoms.
Raginimas rajono gyventojams: nelaukite, kol pajusite simptomus
Minėdami Pasaulinę diabeto dieną, nuoširdžiai raginame visus Prienų rajono gyventojus, sergančius cukriniu diabetu, būti aktyviais savo sveikatos šeimininkais. Nors kartą per metus būtinai apsilankykite pas cukrinio diabeto specialistus profilaktinei apžiūrai, net jeigu jaučiatės gerai. Ankstyvas ir reguliarus jūsų sveikatos būklės įvertinimas gali išgelbėti nuo negrįžtamų procesų. Mes esame pasiruošę jums padėti – pasinaudokite mūsų rajone teikiama kvalifikuota pagalba.
Kas nemokamai priklauso sergantiems cukriniu diabetu?
Lietuvos Respublikos teisės aktai užtikrina, kad visi Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai, sergantys cukriniu diabetu, gautų valstybės kompensuojamą pagalbą. Svarbiausia, kad didžioji dalis šių paslaugų ir priemonių yra prieinamos čia pat, Prienų ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje.
1. Nemokamos specialistų konsultacijos ir diagnostika
Turint šeimos gydytojo siuntimą, pacientams visiškai kompensuojamos šios paslaugos:
• Gydytojų endokrinologų konsultacijos: diagnostikai, gydymo planui sudaryti ir jo korekcijai.
• Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) tyrimas: Ligonių kasos apmoka 4 tyrimus per metus, kurie leidžia tiksliai įvertinti trijų mėnesių kraujo cukraus vidurkį ir gydymo efektyvumą.
• Inkstų funkcijos stebėsena: 1 kartą per metus kompensuojamas albumino ir kreatinino santykio šlapime tyrimas, padedantis anksti pastebėti diabetinį inkstų pažeidimą.
• Komplikacijų prevencija: gydytojų oftalmologo (akių dugno patikra dėl retinopatijos), neurologo bei kraujagyslių chirurgo konsultacijos.
2. Slaugytojo diabetologo (diabeto mokytojo) paslaugos
Mokymas gyventi su liga yra viena svarbiausių sėkmingo gydymo dalių. Pacientams PSDF lėšomis kompensuojamos individualios diabeto mokytojo konsultacijos:
• Naujai susirgusiems suaugusiesiems – iki 5 konsultacijų per metus.
• Sergantiems tęstine liga suaugusiesiems – iki 2 konsultacijų per metus, o vaikams – iki 5 konsultacijų per metus.
3. Diabetinės pėdos priežiūra ir gydomasis pedikiūras
Siekant išvengti opų ir sunkių pėdos komplikacijų, pacientams su gydytojo siuntimu kompensuojama:
• iki 24 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų per metus (diagnozavus diabetinę pėdą).
• iki 4 gydomojo pedikiūro paslaugų per metus (atitinkant nustatytus kriterijus, pvz., vyresnio amžiaus pacientams).
• Ortopedinės priemonės: atsiradus pėdos deformacijoms, 2 kartus per metus kompensuojama ortopedinė avalynė bei batų įdėklai.
Norint gauti gydytojo endokrinologo, slaugytojos diabetologės ar diabetinės pėdos specialistų konsultaciją, būtinas šeimos gydytojo siuntimas.
4. Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės (MPP)
• Vaistai: insulinai ir kiti glikemiją mažinantys receptiniai vaistai cukriniam diabetui gydyti yra kompensuojami 100 proc. bazinės kainos.
• Diagnostinės juostelės: gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti skirtos juostelės kompensuojamos pagal nustatytą tvarką (kiekis priklauso nuo diabeto tipo ir taikomo gydymo – ar skiriamas insulinas, ar tabletės).
• Šiuolaikinės technologijos: visiems sergantiesiems 1 tipo cukriniu diabetu PSDF lėšomis kompensuojama insulino pompų nuoma bei nuolatinio gliukozės matavimo sistemos (jutikliai).
Šiuolaikinis gydymas: dėmesys ne tik gliukozei, bet ir širdžiai
Noriu pabrėžti, kad šiuolaikinė medicina į diabeto valdymą žiūri kur kas plačiau nei prieš dešimtmetį. Dar nuo 2022 metų, Lietuvoje patvirtinus naują cukrinio diabeto diagnostikos ir gydymo metodiką, pacientų priežiūra remiasi holistiniu (visuminiu) požiūriu. Šiandien pagrindinis gydymo tikslas yra ne tik sumažinti cukraus skaičius kraujyje, bet ir apsaugoti žmogų nuo didžiausios šio susirgimo grėsmės – širdies ir kraujagyslių ligų.
Šiuo metu medicinoje galioja griežta taisyklė: cukrinis diabetas yra laikomas pilnai kompensuotu (suvaldytu) tik tada, kai kartu pasiekiami keturi esminiai rodikliai:
• gera glikemijos kontrolė (stabilus ir normą atitinkantis gliukozės kiekis kraujyje).
• normalus kraujospūdis (apsaugantis kraujagysles nuo perteklinio krūvio).
• normalūs kraujo riebalai (cholesterolio kontrolė, stabdanti kraujagyslių kalkėjimą).
• užtikrinta apsauga nuo kardiovaskulinių ligų (paskirtas modernus gydymas, saugantis širdį ir inkstus).
Lietuvoje naujieji kompensuojami vaistai nuo diabeto parenkami taip, kad jie ne tik mažintų gliukozę, bet ir tiesiogiai saugotų paciento širdį, kraujagysles bei inkstus nuo pažeidimų. Dėl šio kompleksinio požiūrio Prienų ligoninės specialistų komanda vertina bendrą paciento riziką, o tai leidžia rajono gyventojams užtikrinti ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą.
Kaip užkirsti kelią komplikacijoms? Praktiniai žingsniai
Norint suvaldyti ligą, nepakanka tiesiog gerti vaistus – sėkmė slepiasi kasdieniuose veiksmuose ir glaudžiame bendradarbiavime su medikais. Štai esminės taisyklės, kurių privalo laikytis kiekvienas sergantysis:
• Nuolatinė savikontrolė namuose. Stebėkite savo glikemiją (gliukozės kiekį) ne tik ryte nevalgius, bet ir praėjus dviems valandoms po valgio. Tai leidžia suprasti, kaip jūsų organizmas reaguoja į maistą ir vaistus.
• Glikuoto hemoglobino (HbA1c) kontrolė. Tai pats tiksliausias jūsų ligos „veidrodis“. Šį tyrimą būtina atlikti kas 3 mėnesius, kad gydytojas matytų bendrą kelių mėnesių vaizdą, o ne vienos dienos momentinį rezultatą.
• Gyvas kontaktas su gydytoju, o ne tik receptų pratęsimas. Šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje tapo įprasta vaistus išsirašyti nuotoliniu būdu. Tačiau diabetas reikalauja gyvo vizito! Tik apsilankymo metu gydytojas gali pamatuoti kraujospūdį, įvertinti pėdas, nukreipti pas reikiamus specialistus ir laiku pakoreguoti gydymą.
Būkime aktyvūs savo sveikatos šeimininkai
Nors Prienų ligoninėje turime stiprią specialistų komandą, naująją diagnostikos metodiką, modernius vaistus ir greitą „žaliąjį koridorių“, pats svarbiausias grandinės narys esate Jūs. Joks gydytojas negalės padėti, jei pats žmogus numos ranka į savo sveikatą.
Pasaulinės diabeto dienos proga kviečiame visus Prienų rajono ir Birštono savivaldybės gyventojus – būkite aktyvūs savo sveikatos atžvilgiu! Tikrinkitės, domėkitės, stebėkite savo kūno siunčiamus signalus ir neatidėliokite vizito pas specialistus. Ankstyvi veiksmai šiandien užtikrina ilgus, sveikus ir visaverčius gyvenimo metus rytoj. Pasirūpinkite savimi – mes esame pasiruošę jums padėti.
Jūratė Milaknienė
VšĮ Prienų ligoninės direktorė, gydytoja endokrinologė