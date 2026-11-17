Lapkričio 9 d. bibliotekoje įvyko šiltas ir įkvepiantis susitikimas su žinoma Lietuvos televizijos laidų vedėja, kulinarinių knygų autore, žavia penkių vaikų mama Beata Nicholson. Į renginį gausiai susirinkusieji turėjo neeilinę galimybę iš arti pabendrauti su charizmatiškąja viešnia, kurios pozityvumas akimirksniu užpildė bibliotekos erdves.
Vakaro ašimi tapo naujausios B. Nicholson knygos „Valgyk ir žydėk“ pristatymas. Autorė dalijosi mintimis apie maisto ir geros savijautos ryšį bei įkvėpimą, kurį sudėjo į kiekvieną puslapį. Renginio metu Beata taip pat prisiminė savo kūrybinio kelio pradžią, apžvelgė anksčiau išleistas knygas ir atskleidė užkulisines istorijas, lydėjusias jų gimimą. Pasidžiaugė, kad gera ilsėtis Birštone, atsikvėpti nuo kasdienybės, sulėtinti gyvenimo tempą.
Vakaro dalyviai viešniai negailėjo klausimų – teiravosi ne tik apie kūrybą, receptus ar knygų rašymo užkulisius, bet ir apie asmeninį Beatos gyvenimą, jos kasdienybę bei televizijos laidų filmavimus.
Nuoširdus dialogas sukūrė itin jaukią ir artimą atmosferą, o vakaro pabaigoje laukė staigmena – bibliotekos komanda su direktore Alina Jaskūniene pasidžiaugė jubiliejine bibliotekos 20 metų sukaktimi, įamžino gražią akimirką prisiminimui.
Birštono viešosios bibliotekos informacijos
-
Parduoda darbinę kumelę.
Tel. 0 626 48 530.
Mini (2,6 t – svorio) ekskavatoriaus nuoma, žemės kasimo darbai. Tel. 0 685 61 104.
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-