Rūtos Barniškytės-Klusienės drobėse – lietuviškos gamtos ramybė ir šviesa

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos pirmojo aukšto erdvėje lankytojus džiugina nauja paroda. Čia eksponuojama kaunietės tapytojos Rūtos Barniškytės-Klusienės personalinė tapybos paroda „Tarp miškų ir vandenų“.
Parodos pavadinimas iškart nusako jos tematiką – ekspozicija kviečia stabtelėti, įkvėpti ir iš naujo pažvelgti į lietuvišką kraštovaizdį bei jo nuolat besikeičiančias nuotaikas. Drobėse atgimsta mūsų šalies upės, ežerai, paslaptingi miškai, pajūrio motyvai ir visiems gerai pažįstami, širdžiai mieli kampeliai. Kiekvienas autorės darbas – tai tarsi sustabdyta laiko akimirka iš vietų, kurias norisi ne tik tyrinėti akimis, bet ir pasilikti ilgiau.
Kaune gyvenanti ir kurianti menininkė pasakoja, kad aliejine tapyba ji susidomėjo dar 1998 metais, pradėjusi lankyti Kauno kultūros centro dailės studiją „Vaivorykštė“. Nors kūrybinį kelią autorė pradėjo nuo natiurmortų, ilgainiui ją vis labiau patraukė gamtos didybė ir metų laikų kaita. Šiandien peizažas yra tapęs neatsiejama jos gyvenimo ir kūrybos dalimi, o pačiuose darbuose ryškiai susipina realistinės ir impresionistinės tapybos kryptys.
„Tapyba yra mano didžiausia aistra ir laisvalaikio pomėgis. Įkvėpimo dažniausiai randu Lietuvos miškuose, prie upių ir ežerų, pažįstamuose kraštovaizdžiuose bei nuolat besikeičiančioje šviesoje“, – sako R. Barniškytė-Klusienė.
Kviečiame užsukti į viešosios bibliotekos pirmąjį aukštą, pasinerti į ramią gamtos poeziją ir atrasti savo pamėgtus horizontus. Paroda veiks iki gruodžio 1 dienos.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
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