NARA mokymai apie žiniasklaidą ir demokratiją

13 lapkričio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Minint Pasaulinę medijų ir informacinio raštingumo (MIRKT) savaitę, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko organizacijos „NARA“ rengiami mokymai-dirbtuvės „Žiniasklaida ir demokratija, Vidurio Europos pamokos“.
Renginio lektorės Austėja Pūraitė ir Indrė Kiršaitė kartu su dalyviais gilinosi į žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje visuomenėje, nagrinėjo spaudos laisvės indeksus Baltijos ir Vidurio Europos šalyse, aptarė žurnalistikos finansavimo modelius. Pristatyme akcentuota, kad didelė dalis Rytų Europos gyventojų šiuo metu gyvena rinkiminėse autokratijose, o kaip konkretaus pavojaus pavyzdys aptarta Čekija, kur siekis naikinti visuomeninio transliuotojo abonentinį mokestį didina politinio spaudimo riziką.
Daug dėmesio skirta ir Lietuvos, ypač regioninės, žiniasklaidos kasdienybei. Tyrimai rodo, kad regionų žurnalistai patiria stiprų politinį, ekonominį bei socialinį spaudimą, o savicenzūra neretai tampa gynybišku įrankiu. Susitikimo metu diskutuota, kaip atpažinti dezinformaciją, ugdyti kritinį mąstymą ir palaikyti nepriklausomą žurnalistiką savo krašte.
Renginio pabaigoje visiems dalyviams įteiktos praktiškos MIRKT 2026 dovanos – banko kortelių dėkliukai su RFID apsauga.
Dėkojame visiems atvykusiems už dalyvavimą, įsitraukimą ir keliamus klausimus. Jūsų noras domėtis ir suprasti informacinio pasaulio užkulisius kuria stipresnę ir atsparesnę mūsų bendruomenę.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

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