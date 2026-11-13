Milijoninės investicijos Prienų ligoninei: statybų startas ir nauji slaugos standartai

Prienų ligoninė ilgai puoselėjo planus, kaip modernizuoti turimus pastatus, juos pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams, ir štai atėjo metas pokyčiams, kurie pagerins pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrins patogesnes darbo sąlygas medicinos personalui. Netrukus ligoninėje prasidės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcija, ne už kalnų – Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pastato, esančio ligoninės kieme, išplėtimo ir pertvarkymo darbai. Projektai bus įgyvendinami Europos Sąjungos skirtomis investicijomis, prie jų Prienų rajono savivaldybė prisidės reikšmingomis lėšų sumomis.
Iškils naujas priestatas
– Ligoninė statyta 1965 metais, nėra pritaikyta šiuolaikiniams poreikiams, todėl privalome tobulėti, neatsilikti nuo pažangos, – teigia VšĮ „Prienų ligoninė“ direktorė Jūratė Milaknienė ir informuoja gyventojus, kad, prasidėjus Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcijai, skyrius veiks nepertraukiamai, reikiama pagalba ir toliau bus teikiama dabartinėse patalpose, ją gaus visi pacientai, kuriems jos prireiks.
– Darbai bus sukoncentruoti kitapus pastato, kur teritorijoje ties įėjimu į ligoninę, pušyno link, bus statomas naujas priestatas Priėmimo-skubios pagalbos skyriui. Naujos patalpos atitiks rajoninei ligoninei keliamus reikalavimus: atsiras galimybė įrengti kelis įėjimus/išėjimus, erdvesnį laukiamąjį, atskirus apžiūros kabinetus vaikams ir suaugusiesiems, stebėjimo palatas, intensyvios priežiūros erdvę ir mini operacinę, bus pritaikytas privažiavimas greitosios pagalbos automobiliams,– pasakoja J.Milaknienė.
Šis Savivaldybės administruojamas projektas įgyvendinamas kartu su partneriais pagal investicijų programą „Prienų rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“. Ligoninės rekonstrukcijos pastato darbų sutartis pasirašyta šių metų spalį (suma – 1 421 870,00 Eur). Priestato statybas žadama baigti 2027 m. pabaigoje – 2028 m. pradžioje.
Įstaigos direktorė jau suplanavusi, kaip geriau panaudoti ligoninės erdves, kad teikiamos paslaugos taptų dar prieinamesnės. Anot jos, kai tik Prienų PSPC darbuotojai iš poliklinikos pastato, esančio Pušyno g. 4, persikels į rekonstruotą pastatą Revuonos gatvėje, laisvuose jų kabinetuose įsikurs ligoninės administracija. Dabartinės administracijos patalpos bus pritaikytos Vaikų dienos stacionarui. Buvusio Vaikų ligų skyriaus patalpose šiuo metu sėkmingai veikia ir Dienos chirurgijos padalinys.
Daugiau dėmesio slaugai, komfortui ir privatumui
Esminiai pokyčiai taip pat laukia Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, nes šiuo metu atskirame vieno aukšto pastate esančios sąlygos netenkina nei pačių pacientų, nei jų artimųjų. Po rekonstrukcijos ankštas pastatas pasikeis neatpažįstamai, jo vidaus patalpos bus pritaikytos šiuolaikiniams pacientų poreikiams, užtikrinant maksimalų komfortą, privatumą ir orumą.
Prienų ligoninė kartu su partneriu Prienų PSPC jau pasirašė investicinį 2,6 mln. eurų vertės projektą ilgalaikės priežiūros paslaugų gerinimui, finansuojamą iš regioninės plėtros priemonių. Finansavimą patvirtino Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), šiuo metu perkami projektavimo darbai. Ligoninės administruojamo projekto tikslas – atnaujintose Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus patalpose išplėsti ir modernizuoti ilgalaikės priežiūros bei paliatyviosios pagalbos paslaugas rajono gyventojams.
Įstaigos direktorės teigimu, po rekonstrukcijos skyriuje bus įdiegtas visiškai naujas paslaugų standartas. Skyriuje bus sudarytos sąlygos demencija ir Alzheimerio liga sergančių asmenų priežiūrai. Itin sunkios būklės pacientams skirtų paliatyviosios pagalbos lovų skaičius išaugs nuo 4 iki 8. Taip pat bus įrengtas visiškai naujas 8 lovų paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras. Skyrius bus aprūpintas pažangia medicinine įranga.
– Pacientai bus apgyvendinami moderniose vienvietėse arba dvivietėse palatose, kur vienam asmeniui teks ne mažiau kaip 9 kv. m plotas. Didžiulis privalumas – prie kiekvienos palatos bus įrengtas atskiras tualetas ir dušas. Bus sukurta bendra 100 kv. m erdvė, skirta bendravimui ir užimtumui. Čia pacientai galės susitikti, bendrauti ir pagal savo galimybes užsiimti mėgstama veikla ar terapija. Ligonių savijautai gerinti bus įrengta lauko terasa, į kurią personalas ar artimieji galės lengvai išvežti pacientus įkvėpti gaivaus oro, – pokyčius pristato J.Milaknienė, pridurdama, kad skyriaus rekonstrukcija ne tik iš esmės pakeis slaugos ir ilgalaikės priežiūros kokybę Prienuose, bet ir sukurs aplinką, kurioje sunkiai sergantys žmonės galės jaustis daug patogiau.
– Šių nedidelių skyrių paslaugos turėtų būti apmokamos Ligonių kasų lėšomis. Šiuo metu pacientus, už kurių slaugą moka artimieji, priimame pagrindiniame ligoninės pastate. Paslauga kainuoja 45 eurus parai, šiuo metu tai pigiausias įkainis rajone, užtikrinant visas 24 val. budinčių specialistų priežiūrą, o prireikus ir rentgeno, laboratorijos, reanimacijos paslaugas, – kalba ligoninės direktorė J.Milaknienė.
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pastato rekonstrukcijos darbai turėtų prasidėti arba kitų metų pabaigoje, arba 2028 m. pradžioje.
Kasdienis įstaigos pulsas: nuo konsultacijų iki operacijų
– Prienų ligoninei skiriamos milijoninės investicijos – tai indikatorius, parodantis, kad įstaiga gyva, auganti ir nuolat tobulėjanti. Siekiant išlaikyti rajoninę ligoninę ir joje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas arčiau gyvenamosios vietos, nuolat vertinimas reikalingų paslaugų poreikis ir pagal tai įstaigai skiriamas finansavimas, – akcentuoja VšĮ „Prienų ligoninė“ direktorė J.Milaknienė.
Pasižvalgius po ligoninę, jos skyrius, peršasi mintis, kad Prienų ligoninės ateitį lemia ne vien investicijos, bet ir žmonės, jų kompetencija, atsakomybė bei kasdienis darbas.
Įstaigoje veikia Konsultacinė poliklinika, Priėmimo-skubios pagalbos, Vidaus ligų, Palaikomojo gydymo ir slaugos, Reabilitacijos, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai. Reikiama įranga aprūpintos operacinės, dantų protezavimo kabinetai, atliekami bendrieji, biocheminiai, rentgeno bei echoskopijų tyrimai.
Vaikų dienos stacionare, kuriam vadovauja patyrusi gydytoja Natalija Masevičienė, suteikiamos paslaugos mažiausiems pacientams. Dienos chirurgijos stacionare atliekamos planinės, nesudėtingos bendrosios, ortopedinės-traumatologinės bei kitos operacijos, po kurių pacientas namo išleidžiamas tą pačią arba kitą dieną.
Konsultuoja ir operuoja nemažą patirtį sukaupę gydytojai: chirurgas Gintaras Skaisgiris, ortopedai-traumatologai Nerijus Deimantavičius, E. Jonynas-Koževnikovas, Giedrius Martinkus, angiochirurgas Arvydas Magalenga, akušerė – ginekologė Rimgailė Karvelienė ir kiti.
– Turime visą rajoninei ligoninei reikalingą medicininę įrangą, nuolat ją atnaujiname ir užtikriname pacientams teikiamų paslaugų kokybę. Teikiame rajoninei ligoninei priskirtas sveikatos priežiūros paslaugas, o kvalifikuotas ir patyręs personalas yra viena svarbiausių mūsų stiprybių, – teigia ligoninės direktorė J.Milaknienė. – Rūpinamės ne tik medicininės įrangos įsigijimu, bet ir aplinka, kurioje gydomi pacientai. Pagal finansines galimybes, naudodami ir pačios ligoninės lėšas, nuolat gražiname patalpas, atliekame remontus, siekiame, kad ligoninė būtų jauki, šiuolaikiška bei patraukli ir pacientams, ir darbuotojams.
Jūratė Milaknienė džiaugiasi, kad ligoninės medikų patirtis domina ir kolegas. Įstaigoje dažnai apsilanko kitų rajoninių ligoninių atstovai, kurie ne tik pasidalina savo patirtimi, bet ir perima geruosius veiklos pavyzdžius.
– Esame priėmę ir kelių užsienio valstybių delegacijas, kurios domėjosi, kaip organizuojama ir veikia nedidelė rajoninė ligoninė. Tai, kad sveikatos priežiūros politikai ir organizatoriai mūsų įstaigą rekomenduoja, vertiname kaip pasitikėjimo ir mūsų komandos darbo įvertinimą, – pastebi įstaigos vadovė.
J. Milaknienė neabejoja, kad rajoninė ligoninė yra labai reikalinga vietos bendruomenei. Jos gyvybingumą užtikrina ne vien investicijos, bet ir savo srities profesionalai, atsakingas vadovavimas ir nuolatinis siekis suteikti pacientams reikalingą pagalbą kuo arčiau namų.