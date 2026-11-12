Laiko smiltys ir Vėlinių ugnis

12 lapkričio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 28 dieną Stakliškių aikštėje, prie koplytstulpio, vyko Vėlinėms skirtas renginys „Laiko smiltys ir Vėlinių ugnis“.
Vėlinės, dar vadinamos Ilgėmis, tai – iš senolių paveldėta tradicija, kviečianti prisiminti išėjusius artimuosius, pagerbti tuos, kurių nebėra tarp mūsų. Tai laikas, kai susimąstome apie gyvenimo trapumą, laiko tėkmę ir atminties svarbą.
Minėjimo metu susirinkusieji uždegė žvakeles pokario kovose žuvusiems ir tremtyje mirusiems kraštiečiams. Jų atminimui skyrėme šviesą, tylą ir poezijos žodžius. Liepsnelės tapo simboliniu ryšiu tarp praeities ir dabarties, tarp išėjusiųjų ir tų, kurie juos prisimena.
Į šią prasmingą popietę įsitraukė ir Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriaus mokiniai bei jų mokytojas Andrius Nakraševičius. Mokiniai skaitė mirusiųjų dienai skirtą poeziją. Moksleivių ištarti žodžiai dar kartą priminė, kad atmintis gyva tol, kol ją saugome ir perduodame iš kartos į kartą.
Laiko smiltys byra, tačiau prisiminimai išlieka. Vėlinių ugnis šviečia mūsų širdyse, saugodama tuos, kurių nebėra šalia, bet jie išlieka mūsų krašto istorijoje. Tegul ši ugnis primena, kad kiekviena uždegta žvakelė – tai tylus padėkos, meilės ir pagarbos ženklas. Kol prisimename, tol išlieka gyvas ryšys su mūsų praeitimi, senolių palikimu ir tais, kurie savo gyvenimais kūrė šiandieną.
Renginį organizavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkės Živilė Višniauskienė (Vyšniūnų biblioteka), Danutė Potelienė (Stakliškių biblioteka) ir Rasa Žvirblienė (Užuguosčio biblioteka).
Renginio partneriai: Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyrius ir Stakliškių seniūnija.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
Organizatorių nuotraukos

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