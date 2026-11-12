Knygos, kurios atveria duris į pažinimą: Prienų bibliotekoje pristatyti leidiniai lengvai suprantama kalba

Knyga turi būti prieinama kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo amžiaus, gebėjimų ar patiriamų sunkumų skaitant ir suprantant tekstą. Ši mintis tapo pagrindine Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykusio renginio, skirto knygų lengvai suprantama kalba pristatymui, tema. Renginio metu kalbėta apie tokių leidinių svarbą, jų kūrimo ypatumus, skaitymo prieinamumą, taip pat pristatyta bibliotekoje veiksianti speciali knygų lengvai suprantama kalba lentyna.
Renginio, kurį globojo Lietuvos Respublikos Seimo narė, Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė, svečias – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro vyresnysis mokslinis redaktorius, knygų lengvai suprantama kalba autorius Renatas Mizeras, parengęs tris leidinius apie svarbiausius Lietuvos valstybės istorijos įvykius – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Sausio 13-ąją.
Pranešime „Darbo su lengvai suprantama kalba džiaugsmai, iššūkiai ir perspektyvos“ R. Mizeras pasidalijo šių knygų kūrimo patirtimi, aptarė jų rengimo principus, iššūkius ir reikšmę žmonėms, kuriems įprasti tekstai dėl įvairių priežasčių yra sunkiai suprantami.
Lengvai suprantama kalba – tai ne vien trumpesni sakiniai ar paprastesni žodžiai. Tai nuosekliai parengta informacijos pateikimo forma, kuriai svarbi aiški teksto struktūra, suprantamos sąvokos, tinkamai parinktos iliustracijos, šriftas ir teksto išdėstymas. Ypač reikšmingas tokių tekstų išbandymas su žmonėmis, kuriems jie skirti.
Pranešėjas akcentavo, kad galimybė suprasti informaciją yra kiekvieno žmogaus teisė. Lengvai suprantama kalba suteikia daugiau savarankiškumo, padeda pažinti aplinkinį pasaulį, priimti sprendimus ir visavertiškiau dalyvauti visuomenės gyvenime.
Ypatingo dėmesio sulaukė R. Mizero pristatyta knyga „Vasario 16-oji yra Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lengvai suprantama kalba“. Joje aiškiai ir suprantamai pasakojama apie Lietuvos valstybės atkūrimą, Nepriklausomybės Akto signatarus, lietuvių kalbos ir rašto išsaugojimą, valstybės savarankiškumo reikšmę. Kartu su kitais autoriaus leidiniais apie Kovo 11-ąją ir Sausio 13-ąją ši knyga atveria galimybę daugiau žmonių pažinti svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius.
Renginyje susitiko žmonės, kuriems lengvai suprantama kalba parašytos knygos yra ypač aktualios tiek profesinėje veikloje, tiek kasdieniame gyvenime. Dalyvavo mokyklų specialieji pedagogai, logopedai ir socialiniai pedagogai, dirbantys su vaikais, kuriems reikalinga papildoma pagalba skaitant ir suprantant tekstus. Tokios knygos gali tapti svarbia ugdymo priemone, padedančia vaikams savarankiškiau pažinti pasaulį, suprasti informaciją ir patirti skaitymo džiaugsmą.
Renginyje taip pat dalyvavo vyresnio amžiaus žmonės, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai, Prienų bendruomenės nariai, žmonių su negalia organizacijų atstovai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo nariai. Lengvai suprantama kalba aktuali ne vienai konkrečiai žmonių grupei. Tokie leidiniai gali būti naudingi ir senjorams, ir žmonėms, turintiems skaitymo bei informacijos supratimo sunkumų, ir visiems, kuriems svarbu gauti aiškiai pateiktą informaciją.
Renginiui ypatingos šilumos suteikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų skyriaus vokalinis ansamblis „Puriena“, atlikęs muzikinę programą. Ansamblio pasirodymas prasmingai papildė susitikimą, kuriame tiek daug kalbėta apie žmogaus galimybes, saviraišką, kultūros prieinamumą ir bendrystę.
Renginio globėja LR Seimo narė, Seimo vicepirmininkė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė Prienų bibliotekos iniciatyva ir pabrėžė, kad kultūros, knygos ir žinios turi būti prieinamos kiekvienam žmogui. Ji prisiminė, kad prieš metus, 2025-ųjų rugsėjį, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatant lengvai suprantama kalba parengtą knygą „Čiurlionis“, buvo atidaryta speciali tokių leidinių lentyna. Džiugu, kad ši prasminga iniciatyva plečiasi ir pasiekia regionų bibliotekas.
Seimo narė nuoširdžiai padėkojo Renatui Mizerui už prasmingą darbą, atveriantį žinias ir Lietuvos istoriją platesniam skaitytojų ratui, taip pat Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorei ir visam kolektyvui – už įsitraukimą į šią iniciatyvą, knygų pristatymo organizavimą ir rūpestį, kad bibliotekos paslaugos būtų prieinamos kuo įvairesnių poreikių žmonėms.
Renginio pabaigoje Renatas Mizeras padovanojo bibliotekai savo knygų, kurios papildys bibliotekos fondą ir bus prieinamos skaitytojams.
Šis susitikimas visiems priminė paprastą, bet svarbią tiesą: knygos vertė atsiskleidžia tada, kai jos turinys pasiekia skaitytoją ir tampa jam suprantamas. Todėl lengvai suprantama kalba parašytos knygos – ne tik kitokie leidiniai. Tai galimybė daugiau žmonių skaityti, pažinti, suprasti ir patirti atradimo džiaugsmą.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
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