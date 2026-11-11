„Giminės medis – juostų raštai, kanklių garsai“

11 lapkričio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 29 d. Ašmintos laisvalaikio salėje vyko renginys „Giminės medis – juostų raštai, kanklių garsai“, skirtas Kanklių metams paminėti.
Tautodailininkė Jūratė Mieldažienė pristatė vytinių juostų kolekcijos parodą „Giminės medis“, klausėmės Zitos Poškienės ir Jūratės Mieldažienės kanklėmis atliekamų kūrinių, prie kurių prisijungė ir Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“, dainomis pritarė renginio dalyviai.
2026-ieji yra Kanklių metai. Tai puiki proga iš naujo atsigręžti į šį savitą lietuviškos kultūros instrumentą, pažinti jo skambesį ir paskatinti jaunąją kartą atrasti kankliavimo grožį. Tegul kanklių garsai mus lydi ne tik šiandien. Tegul jie primena, kad mūsų kultūros išsaugojimas prasideda nuo mažų dalykų – nuo išsaugoto rašto, išmoktos melodijos, papasakotos istorijos ir noro būti kartu.
Tegul šis susitikimas būna dar viena graži gija mūsų bendrame kultūros audinyje.
„Juosta išsaugo raštą, medis – šaknis, o kanklės – mūsų kultūros balsą.“
Rima Vilkienė
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.