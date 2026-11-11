Dar vienas svarbus žingsnis Prienų ligoninės istorijoje

11 lapkričio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų ligoninė pasidalino gera žinia pacientams. Prienų ligoninėje pirmą kartą atlikta pakaitinės inkstų terapijos procedūra pacientui, patyrusiam septinį šoką ir ūminį inkstų funkcijos nepakankamumą. Tai, įstaigos žiniomis, pirmasis toks atvejis mažųjų Lietuvos ligoninių praktikoje.
„Už šio įvykio slypi ne tik nauja medicininė galimybė, bet ir didelis žmonių darbas. Kad tai taptų realybe, reikėjo specialistų kompetencijos, profesionalumo, iniciatyvos ir tikėjimo, kad net ir mažesnė ligoninė gali įveikti sudėtingus medicininius iššūkius,“ – teigiama Prienų ligoninės pranešime.
„Nuoširdžiai dėkoju visiems prie šio pasiekimo prisidėjusiems medikams. Jūsų entuziazmas, atsakomybė ir pasiryžimas ieškoti sprendimų leidžia mūsų ligoninei augti ir stiprėti. Didžiuojuosi mūsų komanda! Ligoninės stiprybė – ne jos dydis, o žmonių profesionalumas, atsakomybė ir gebėjimas padėti tada, kai pagalbos labiausiai reikia. Tai dar vienas žingsnis siekiant, kad kokybiškos ir gyvybiškai svarbios sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos arčiau žmogaus namų,“ – sako ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė.
Pakaitinė inkstų terapija – tai gyvybę gelbstinti procedūra, kurios prireikia ir ūmių, kritinių būklių atvejais, ir pacientams, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu. Didžiosiose ligoninėse tai įprasta praktika, tačiau mažesnėms gydymo įstaigoms tokios galimybės atsiradimas yra ypatingas pasiekimas.

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