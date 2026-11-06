Žmonėms su negalia – socialinė reabilitacija bendruomenėje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad žmonės su negalia turi galimybę gauti socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje. Tai kompleksiškai, pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, užimtumo įgūdžių, gebėjimų ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos. Dėl šių paslaugų reikėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
„Žmogui su negalia svarbu turėti galimybę kuo savarankiškiau gyventi, dalyvauti bendruomenės gyvenime, mokytis ir išlaikyti kasdienius įgūdžius. Socialinė reabilitacija bendruomenėje būtent tam ir skirta – paslaugos parenkamos individualiai, atsižvelgiant į konkretaus žmogaus poreikius ir situaciją. Svarbu žinoti, kad ši pagalba yra nemokama ir teikiama tol, kol jos reikia. Kviečiu žmones su negalia ir jų artimuosius kreiptis į savo savivaldybę ir pasidomėti, kokia pagalba jiems gali būti suteikta“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė.
Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslauga yra kompleksinė. Žmogui pagal poreikį individualiai parenkamos bent dvi iš šių paslaugų:
• Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
• Saviraiškos įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
• Sveikos gyvensenos įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
• Užimtumo įgūdžių, gebėjimų ugdymas, palaikymas, atkūrimas;
• Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
• Individuali ir (ar) grupinė emocinė pagalba.
Paslaugos teikimo trukmė yra neribota. Ji nustatoma individualiai pagal nustatytą poreikį ir sudarytą individualų planą ir paslauga žmogui teikiama tol, kol jos reikia.
SVARBU: paslaugos teikiamos nemokamai. Jas turi teisę gauti asmenys su negalia, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis.
Socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje teikia socialinių paslaugų įstaigos, turinčios teisę teikti akredituotą socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje. Dėl paslaugų reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
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