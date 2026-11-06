Paminėjome Konstitucijos dieną

Spalio 25 dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. Tradiciškai LŠS Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 206 kuopos jaunieji šauliai spalio 23 dieną buvo susirinkę į Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrių, kur Konstitucijos dieną paminėjo varžybomis.
Renginio dalyviai varžėsi trijose – smiginio, stalo teniso ir baudų metimo rungtyse. Šiais metais dalyvavo jaunieji šauliai iš Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio (vad. K. Žilinskas) ir Išlaužo (vad. R. Meškauskas) skyrių bei Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus (vad. S. Žalys). Rungtynėse teisėjavo Saulius Šimanskas, Kęstutis Žilinskas ir Laima Grigaliūnienė.
Į varžybas susirinkusį jaunimą pasveikino Jiezno jaunųjų šaulių vadas Sigitas Žalys. Varžybų vyriausiajam teisėjui pristačius programą, prasidėjo varžybos. Susumavus rezultatus, smiginio rungtyje komandos išsirikiavo tokia tvarka: pirmi – Išlaužo skyriaus mokiniai, antri – jiezniškiai ir treti – balbieriškiečiai. Stalo teniso rungties nugalėtoja tapo Išlaužo komanda, antrą vietą užėmė šeimininkai, trečia buvo Balbieriškio komanda. Baudų metimo rungtyje aukso medaliais pasipuošė Balbieriškio vaikinai, sidabras atiteko Jiezno komandai, bronza liko išlaužiškiams.
Individualioje smiginio rungtyje nugalėjo Ramūnas Bubnys iš Išlaužo, antrą vietą iškovojo Donata Seiliūtė iš Balbieriškio, o trečią vietą užėmė Žemyna Valatkevičiūtė iš Jiezno. Baudų metimo rungtyje, sumetęs 15 baudų iš 15, triumfavo Ignas Jonelis iš Balbieriškio, antrąją vietą užėmė Dovydas Baranauskas iš Balbieriškio, o jiezniškis Erlandas Žeimys pasipuošė bronzos medaliu.
Komandos prizininkės buvo apdovanotos diplomais ir taurėmis. Bendroje komandinėje įskaitoje 3 vietos laimėtoja tapo Balbieriškio komanda, 2 vieta atiteko Jiezno jauniesiems šauliams, o nugalėtojų titulą išsivežė Išlaužo mokyklos atstovai.
Šią LR Konstitucijos dienos minėjimo tradiciją tęsime ir ateityje. Iki kitų susitikimų!
Ieva Kimbirauskaitė,
Goda Kimbirauskaitė
Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus moksleivės, 206 kuopos jaunosios šaulės
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