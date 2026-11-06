Birštone lankėsi Ministras Pirmininkas: aptartos kurorto plėtros, investicijų, sveikatos priežiūros ir savivaldybių finansavimo aktualijos

Spalio 30 d. Birštono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Susitikimo su Birštono savivaldybės mere Nijole Dirginčiene, vicemeru Edvardu Citvaru, Administracijos direktore Jovita Tirviene, Skyrių vedėjais, Administracijos specialistais, įstaigų vadovais metu aptarti kurortui aktualūs klausimai, savivaldybių finansavimo iššūkiai, investicinės aplinkos gerinimas bei viešųjų paslaugų užtikrinimas, taip pat sanatorijų vaidmens stiprinimas šalies sveikatos priežiūros sistemoje, ligų prevencijos ir sveikatinimo srityse.
Susitikimo pradžioje merė Nijolė Dirginčienė pristatė Birštono savivaldybės aktualijas, kurorto išskirtinumą, plėtros kryptis ir svarbiausius poreikius. Ministras Pirmininkas pristatė savo komandą: Kęstutį Kvaraciejų, Finansų viceministrą, Roderiką Žiobaką, Susisiekimo ministerijos kanclerį, Brigitą Šlepetienę, Ministro Pirmininko biuro vadovę, Salomėją Šapranauskaitę, Ministro Pirmininko protokolo skyriaus atašė, ir diskusijoje daug dėmesio skyrė savivaldybėms aktualiems klausimams.
Vienas svarbiausių aptartų klausimų – savivaldybių finansavimo modelis ir jo poveikis savivaldybių galimybėms įgyvendinti plėtros projektus bei užtikrinti gyventojams reikalingas paslaugas. Akcentuota, kad savivaldybės susiduria su iššūkiais, kai prisiimamos papildomos funkcijos, tačiau jų vykdymui ne visuomet užtikrinami pakankami finansiniai ištekliai. Diskutuota apie savivaldybių biudžetų galimybes, finansavimo poreikį ir būtinybę ieškoti sprendimų, kurie leistų savivaldybėms efektyviau planuoti veiklą bei investicijas.
Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras atkreipė dėmesį į investicinės aplinkos gerinimo svarbą, savivaldybės pažangos priemonių įgyvendinimą ir kylančius iššūkius. Jis pabrėžė, kad siekiant nuoseklios kurorto plėtros būtina užtikrinti palankesnes sąlygas investicijoms bei efektyvesnį projektų įgyvendinimą. Birštonui, kaip kurortinei savivaldybei, investicijos yra itin reikšmingos – jos prisideda prie infrastruktūros plėtros, paslaugų kokybės gerinimo ir kurorto patrauklumo didinimo.
Taip pat kalbėtasi apie įperkamo būsto prieinamumą jaunoms šeimoms, investicijų pritraukimą, valstybinės reikšmės rajoninių kelių perdavimą savivaldybėms, aptarta valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcija. Šio kelio infrastruktūros gerinimas itin svarbus Birštono savivaldybei ir visam regionui – užtikrinant saugesnį susisiekimą, didinant transporto pralaidumą ir gerinant kurorto pasiekiamumą. Taip pat diskutuota apie laivybos Nemune plėtrą ir saugumo užtikrinimą, kurorto infrastruktūros atnaujinimą bei kultūros paveldo išsaugojimą.
Susitikimo metu taip pat paliesti sveikatos priežiūros, medicinos investicijų ir kitų gyventojams svarbių paslaugų teikimo klausimai. Kalbėta apie paslaugų prieinamumą, jų organizavimo iššūkius bei poreikį ieškoti sprendimų, atliepiančių savivaldybių ir jų gyventojų lūkesčius.
Vizitas tapo galimybe tiesiogiai pristatyti Birštono savivaldybės poreikius, aptarti aktualias problemas ir ieškoti bendrų sprendimų. Ministras Pirmininkas su komanda apsilankė Birštono muziejuje, apžiūrėjo A. S. Zenkevičiaus krantinę, Irklavimo bazę, „Tulpės“ sanatorijos purvo gydyklas bei kitus objektus, kurių atnaujinimui ir įveiklinimui ieškoma finansavimo galimybių. Vėliau Ministras Pirmininkas Birštono kurhauze susitiko su gyventojais, atsakė į jų klausimus.
Dėkojame Ministrui Pirmininkui ir jo komandai už dėmesį Birštonui.
Birštono savivaldybės informacija
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