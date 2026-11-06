Apdovanojimai – etnokultūrinėms kaimo turizmo sodyboms

2026 metų pradžioje trys Birštono savivaldybės sodybos buvo pateiktos Etninės kultūros globos tarybos 2026 metų etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursui, kuriame buvo išskirtos trys nominacijos: „Etnografinė sodyba“, „Etnokultūrinės veiklos“ ir „Kulinarinis paveldas tradicinėje aplinkoje“.
Nominacijos „Etnokultūrinės veiklos“ pirmoji vieta atiteko sodybai „Birštono dvarelis“, o nominacijos „Kulinarinis paveldas tradicinėje aplinkoje“ trečioji vieta skirta „Panemunio sodybai“.
Už dalyvavimą etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse, dėmesį etninei kultūrai ir paveldo išsaugojimą padėka apdovanota sodyba „Krakila“.
Jundeliškių kaime, maždaug už dešimties kilometrų nuo Birštono įsikūręs „Birštono dvarelis“ kviečia pažinti Panemunės Dzūkijos tradicijas ir krašto svetingumą. „Birštono dvarelis“ – tai autentiškų patirčių edukacijų namai, kuriuose lankytojai kviečiami patirti Panemunės Dzūkijos krašto kultūrines apeigas, papročių ir tradicijų, amatų, liaudies dainų ir šokių, tautosakos, kulinarinio paveldo svarbą. Sodybos šeimininkai kepa naminę duoną, supažindina svečius su liaudies dainomis, papročiais ir pasakojimais apie lietuvišką midų.
Birštono apylinkėse, Panemunio kaime, netoli Nemuno, įsikūrusi „Panemunio sodyba“ lankytojams siūlo paragauti Dzūkijos kulinarinio paveldo patiekalų, organizuoja edukacines programas, kuriose pristatomi vietiniai patiekalai bei gaminimo būdai. Svarbiausias sodybos tradicinis patiekalas – dzūkiškos bulvinės bandos. Sodyboje taip pat kepama naminė ruginė duona su natūraliu raugu, o prie patiekalų patiekiama vietos pievose ir miškuose surinktų žolelių arbata. Tradiciniai valgiai čia pristatomi kaip neatsiejama Dzūkijos (Dainavos) kulinarinio paveldo dalis.
Informacija parengta pagal Etninės kultūros globos tarybos pranešimą
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