Trečioji vieta tvarios mados festivalyje „Revive“ Panevėžyje

Spalio 24 d. Birštono meno mokyklos Dizaino studijos mokinė Aura Mongirdaitė pelnė trečią vietą tvarios mados festivalyje „Revive“.
Vos 16-kos metų Aura Mongirdaitė buvo jauniausia konkurso dalyvė iš devynių. Jos sukurta pankroko stiliaus drabužių kolekcija iš perdirbtų rūbų buvo atrinkta pristatyti ant podiumo Juozo Miltinio dramos teatre kartu su studentų kolekcijomis ir gerokai vyresnių mados mėgėjų kūrybiniais bandymais.
Be to, renginio metu užkulisiuose visus Auros modelius su asistentų pagalba reikėjo perrengti vos per kelias minutes – ir tai pavyko!
Prizinė vieta – tai puikus įvertinimas, įrodantis, kad kūrybinė drąsa, nuoširdus darbas ir atsidavimas savo idėjai padeda siekti aukštų rezultatų. Didžiuojamės Auros gebėjimu tvarumą paversti savitu ir aktualiu paauglišku stiliumi!
Jos darbo vadovė – Vilma Krasauskienė, Dizaino studijos mokytoja metodininkė.
Pasirodymus vertino garbinga komisija. Savo kolekcija palikusi įspūdį, Aura sulaukė išskirtinio „Sustainable Fashion Week Vilnius“ organizatoriaus S. Gandžumiano pasiūlymo teikti paraišką dalyvauti kitų metų renginyje Vilniuje.
Nuoširdžiai dėkojame „Siaubo Viešbučiui” Jiezne už svetingumą ir suteiktas erdves įvaizdinei fotosesijai!
Sveikiname Aurą ir linkime dar daugiau kūrybinių atradimų bei sėkmės!
Birštono meno mokyklos informacija
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