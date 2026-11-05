Spalio 29-osios Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis buvo trumpas – jame priimti 24 sprendimai savivaldybės biudžeto, projektų, socialinio būsto plėtros, civilinės saugos, turto valdymo, elektros oro linijų pirkimo ir kitais klausimais.
Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Aleksas Banišauskas buvo paskirtas asmeniu, kuris prireikus pavaduos merą arba laikinai eis mero pareigas. Kai Aleksas Banišauskas negalės eiti šių pareigų, jas perims kitas patvirtintas Tarybos narys – Jaunius Mališauskas.
Tarybos posėdyje patikslintos 2026–2028 metų savivaldybės biudžeto pajamos, kurios didėja 1 mln. 652,8 tūkst. eurų, daugiausia Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis.
Taryba pritarė europinėmis lėšomis finansuojamo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Prienų rajono savivaldybėje (III etapas)“ rengimui ir jo įgyvendinimui, pagal kurį ketinama socialinio būsto paskirčiai pritaikyti Savivaldybei priklausančius pastatus, esančius Panemunės g. 28 ir Kęstučio g. 61, Prienuose, taip pat įsigyti reikalingų baldų ir įrangos. Įrengti socialiniai būstai galės būti paskirti 23 asmenims. Savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės 105,5 tūkst. eurų iš biudžeto.
Pritarimo sulaukė ir 196,5 tūkst. eurų vertės projektas „Prienų rajono savivaldybės civilinės saugos infrastruktūros ir operacinio pasirengimo stiprinimas“, kurio tikslas – priedangų infrastruktūros Prienų lopšeliuose-darželiuose „Pasaka“ ir „Saulutė“ modernizacija, būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Taryba neprieštaravo, kad Savivaldybės administracija įsigytų tarnybinį lengvąjį automobilį – mikroautobusą iki 60 tūkst. eurų vertės. Jo prireikė, ankstesnei transporto priemonei patekus į eismo įvykį, po kurio automobilis tapo neberemontuojamas.
Savivaldybės administracijai perduotas ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokomasis 2014 m. automobilis „VW Golf 1,6 TDI“, nes nuo šių metų liepos 1 d. gimnazijoje nutrauktas mokymas vairuoti.
Politikams pritarus, devyni nauji valstybinės žemės sklypai, esantys Mėlynių ir Pašilės gatvėse, Prienuose, bus parduodami atvirajame aukcione. Jų paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kainos svyruoja nuo 3 539 iki 14 609 eurų.
Viešame aukcione parduodamo turto sąrašas papildytas trimis prastos būklės negyvenamais butais Daukšiagirės kaime.
Taryba taip pat sutiko priimti neatlygintinai Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas) vykdyti 1/53 dalį kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių ir 1/53 dalį vandentiekio tinklų – vandenvietės Veiverių seniūnijoje, kurias dovanoja privatus asmuo. Pasak mero, kiek anksčiau dėl tokios pat dalies turto perėmimo buvo susitarta su Turto banku, todėl ateityje savivaldybei perėmus daugiau kitų asmenų valdomų dalių, atsiras reikšmingesnių galimybių tvarkyti šį turtą.
Politikai pritarė, kad savivaldybė įsigytų tris AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausančias elektros oro linijas, esančias Pakuonio miestelyje, Stakliškių kaime ir Skriaudžių kaime.
Verbyliškių kaimo bevardei gatvei suteiktas Girininkijos gatvės pavadinimas, priimti kiti sprendimai.
Netrukus prasidės kitų metų savivaldybės biudžeto projekto svarstymai, todėl Tarybos narys Algis Marcinkevičius opozicijos vardu mero prašė kuo anksčiau pateikti projektinius siūlymus, kad politikai galėtų įsigilinti į klausimų esmę, įsitraukti į aptarimus ir svarstymus, teikti savo pasiūlymus.
„Gyvenimo“ informacija
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