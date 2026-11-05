„Šviesos metraštis: LASS 100“. Aklųjų ir silpnaregių bendruomenė socialinius partnerius pakvietė į proto kovas

Šiais metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) mini savo veiklos 100-metį, o viena artimiausių jos partnerių – Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB) – 60-metį.
Šioms jubiliejinėms progoms buvo skirtas spalio 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre organizuotas proto mūšis, kuris pakvietė atsakyti į klausimus apie LASS istoriją. Prienų filialo pirmininkės Irenos Karsokaitės kvietimu, pamiklinti „pilkąsias ląsteles“ susirinko organizacijos socialiniai partneriai, rėmėjai ir bičiuliai iš Prienų KLC, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Prienų rajono savivaldybės, Visuomenės sveikatos biuro, Prienų policijos komisariato, Prienų krašto muziejaus. Susibūrę į komandas šmaikščiais pavadinimais, jie metė žinių iššūkį LASS Prienų filialo narių komandoms. Atrodytų, kas kitas gali geriau žinoti ilgą organizacijos istoriją, žmones, prisidėjusius prie aklųjų švietimo, jei ne jos nariai. Bet Lietuvos audiosensorinės bibliotekos (LAB) Kauno regiono vyriausiosios bibliotekininkės Gintarės Navakauskaitės su kolegomis paruošti klausimai buvo išties nelengvi, visiems teko gerokai pasukti galvas, ne viena komanda klydo, pasirinkdama atsakymus. Tačiau gavo nepalyginamai daugiau: nemažai naujo, negirdėto sužinojo apie Lietuvos aklųjų organizuoto sąjūdžio pradininką Praną Daunį, kitas neregių integraciją paskatinusias asmenybes, apie aklųjų švietimo ir įdarbinimo įstaigas, žmonių su regėjimo negalia sporto, literatūrinius pasiekimus, garsinių knygų platformą „ELVIS“, Brailio raštą ir specialias mokymo priemones.
Daugiausia teisingų atsakymų pateikė ir Proto mūšyje nugalėjo Prienų KLC komanda „Kultūristės“, antrą vietą užėmė Prienų visuomenės sveikatos biuro komanda „Žingsnis po žingsnio“, trečią – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos komanda „Kankorėžiukai“. Jos apdovanotos LASS ir Lietuvos audiosensorinės bibliotekos dovanomis. Paskatinti ir visų komandų, besivaržiusių proto kovose, dalyviai, kurie turėjo progą patirti, kad tikroji pergalė – tai kartu praleistas laikas, bendros diskusijos ir atradimo džiaugsmas, suvienijantis skirtingus žmones.
LASS Prienų filialo pirmininkė I.Karsokaitė padėkojo visiems renginio dalyviams, partneriams, rėmėjams, kolegoms už draugystę, dalyvavimą organizacijos renginiuose, veiklų palaikymą ir linkėjo, kad bendrystė tęstųsi ne tik minint gražias sukaktis, bet ir visus metus.
Prienų filialo vokalinio ansamblio „Puriena“ vadovės Onutės Matusevičiūtės pastebėjimu, aklųjų ir silpnaregių gyvenimas kardinaliai pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį, ir jie gali mokytis su dirbtinio intelekto pagalba, orientuotis naudodamiesi išmaniųjų telefonų programėlėmis, vartyti internetinius puslapius, tačiau jiems reikia ir mielų bičiulių, nes joks internetas nepasakys, nepatars to, ką gali šalia esantis žmogus.
Prie šventinės nuotaikos kūrimo prisidėjo meninio lavinimo studijos „Ramunėlė“ jaunosios dainininkės (vadovė Ramunė Liutvynskienė).
Socialiniai partneriai pasveikino Prienų filialo narius su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos šimtmečiu. Buvo prisiminta, kad kitais metais ir patys prieniečiai minės gražias sukaktis: Lietuvos aklųjų draugijos Prienų pirminė organizacija susikūrė 1967 metais, o LASS Pietvakarių Lietuvos Prienų filialas savo veiklą skaičiuoja nuo 2007 metų. Todėl dar bus daug progų susitikti ir smagiai pabendrauti kitais metais.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukose: proto kovų komandos – prizininkės.
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