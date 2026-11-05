Rudens dainos suskambėjo Birštone!

Spalio 23-iąją Birštono vienkiemio seniūnijos salėje nuaidėjo nuostabus ansamblių vakaras „Rudenį dainai suskambus“ 2026. Tai buvo šiltas, smagus ir muzikos kupinas susitikimas, kuriame skambėjo įvairios dainos, netrūko geros nuotaikos, šypsenų ir nuoširdaus bendrystės jausmo.
Savo dainomis ir puikia nuotaika visus džiugino net penki nuostabūs kolektyvai: Birštono kultūros centro Birštono vienkiemio mišrus vokalinis ansamblis, vadovaujamas Inesos Rutkauskienės; Šakių KC Griškabūdžio padalinio Barzdų salės mišrus vokalinis ansamblis „Sodžius“ (vadovė Rasa Malinauskienė); Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo vokalinis ansamblis „Puriena“ (vadovė Onutė Matusevičiūtė); Raudondvario KC Kulautuvos mišrus vokalinis ansamblis „Kulautuviečiai“ (vadovas Bartynas Beinaris); Vilkijos KC Saulėtekių laisvalaikio salės mišrus vokalinis ansamblis „Saulėtekėnai“ (vadovė Andžela Mickutė).
Kiekvienas kolektyvas į šį vakarą atsinešė savitą skambesį, savo dainas ir širdies šilumą. Koncertas buvo įvairus, kupinas gražių melodijų, emocijų ir dainų, kurios palietė klausytojų širdis.
O gražiausia tai, kad vakaras nesibaigė paskutiniu koncertiniu kūriniu! Niekas neskubėjo skirstytis namo – dar ilgai skambėjo dainos, visi kartu vaišinosi, šnekučiavosi, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi buvimu kartu. Atrodė, kad muzikos ir bendrystės norisi dar ir dar!
Tokie susitikimai primena, kokią didelę galią turi daina – ji suartina žmones, dovanoja džiaugsmą ir kuria prisiminimus, kurie dar ilgai šildo širdį.
Nuoširdus ačiū visiems kolektyvams ir jų vadovams už dainas, muziką, nuoširdumą bei puikią nuotaiką! Ačiū organizatoriams ir visiems, kurie prisidėjo prie šio jaukaus vakaro kūrimo. O visiems susirinkusiems – už šypsenas, šiltus pokalbius ir kartu praleistą laiką.
Tegul dainos dar ilgai skamba mūsų širdyse, o tokie gražūs susitikimai ir toliau buria mus draugėn!
Iki kitų muzikinių susitikimų!
Birštono vienkiemio bendruomenės informacija
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