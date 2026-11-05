Prienuose – atsakomosios rungtynės ir kelialapis į kitą atrankos etapą

Lietuvos moterų rankinio rinktinė pergalingai užbaigė pirmąjį 2027 metų pasaulio čempionato atrankos etapą. Spalio 25 dieną Prienuose vykusiose atsakomosiose rungtynėse lietuvės rezultatu 28:20 įveikė Belgijos rinktinę ir iškovojo kelialapį į kitą atrankos etapą. Pirmąją tarpusavio dvikovą išvykoje Lietuvos rankininkės taip pat laimėjo 27:19, todėl bendras dvejų rungtynių rezultatas siekė 55:39.
Herlanderio Silvos treniruojama Lietuvos rinktinė į atsakomąjį susitikimą žengė turėdama aštuonių įvarčių pranašumą, iškovotą spalio 21 dieną Belgijoje. Prienuose lietuvės dar kartą įrodė savo pranašumą ir antrąją dvikovą taip pat laimėjo aštuonių įvarčių skirtumu.
Rezultatyviausia rungtynių žaidėja tapo Gabija Pilikauskaitė, pelniusi 9 įvarčius iš 12 metimų ir pasiekusi 75 proc. metimų taiklumą. Ji buvo rezultatyviausia Lietuvos rinktinės žaidėja ir pirmosiose rungtynėse Belgijoje, kuriose taip pat pasižymėjo 9 kartus.
Prie pergalės svariai prisidėjo ir Eva Christina Žilinskas, pelniusi 4 įvarčius. Laura Salamanavičė pridėjo 3, o Dominyka Andronik, Kamilė Juozaitytė, Vakarė Damulevičiūtė ir Gerda Kairytė pasižymėjo po 2 kartus. Po vieną įvartį pelnė Martyna Ustilaitė, Singrida Kulikovaitė, Amelija Selivončikaitė ir Ugnė Slavėnaitė.
Belgijos rinktinėje rezultatyviausiai rungtyniavo Sien Buelens, pelniusi 6 įvarčius. Shaina Lembo ir Lorelien Huygen pridėjo po 3 įvarčius, o Nienke Van de Peer ir Willemijn Cuypers pasižymėjo po 2 kartus.
Lietuvos rinktinės metimų taiklumas siekė 53 proc. Per rungtynes lietuvės atliko 53 metimus, iš kurių 28 pasiekė tikslą. Belgijos rankininkės realizavo 20 iš 41 metimo, jų taiklumas siekė 49 proc. Lietuvos komandos atakų efektyvumas siekė 41 proc., o varžovių, 40 proc.
Lietuvės taip pat nepriekaištingai realizavo septynių metrų baudinius. Visi penki metimai buvo tikslūs, tuo metu Belgijos rankininkės realizavo tris iš keturių baudinių.
Svarbų indėlį į pergalę įnešė Lietuvos rinktinės vartininkės. Evita Žilionytė atrėmė 9 iš 21 į jos vartus skriejusio metimo, jos atremtų metimų procentas siekė 42,86 proc. Raminta Leikutė atrėmė 3 iš 6 metimų ir pasiekė 50 proc. rodiklį, o Amanda Variekienė sustabdė 3 iš 8 varžovių bandymų. Belgijos rinktinėje daugiausia metimų atrėmė Paule Portier, iš viso 7, jos atremtų metimų procentas siekė 35 proc.
Rungtynėse netrūko ir drausminių nuobaudų. Lietuvos rinktinės žaidėjos buvo šešis kartus nubaustos dviejų minučių pašalinimais, o Belgijos komanda tokių nuobaudų sulaukė tris kartus. Lietuvės padarė 8 technines klaidas, varžovės – 4.
Dvi užtikrintas pergales prieš Belgijos rinktinę iškovojusios Lietuvos rankininkės sėkmingai įveikė pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą ir tęs kovą dėl vietos 2027 metų planetos pirmenybėse, kurios vyks Vengrijoje.
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