Laiškai iš Nemuno krantinės Džiaugtis kviečianti choro „Birštonas“ draugystė

3 lapkričio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto akademinio dainavimo studija „Veni gaudere“ (pavadinimas, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „atėjome džiaugtis“), meno vadovė Adelė Mikalkėnienė, mini veiklos 20-metį ir ta proga kviečia į koncertų ciklą „Skambanti draugystė“. Kolektyvas nuo pat veiklos pradžios puoselėja a cappella žanrą (be instrumentų pritarimo) ir savo pasirodymuose kviečia klausytojus pajusti grynų balsų skambėjimo grožį. Tokią progą turėjo ir biršoniškiai bei kurorto svečiai – spalio 24-osios vakarą „Veni gaudere“ merginos koncertavo Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, o po koncerto jos giedojo ir šv. Mišiose.
Kolektyvo repertuarą sudaro daugiausia šiuolaikiniai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, liaudies dainų plėtotės. „Veni Gaudere“ merginos rengia pasirodymus tarptautiniuose festivaliuose, koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose ir svetur, yra įvertintos ne viename tarptautiniame konkurse. 2011 m. ir 2015 m. tarptautiniame konkurse „Kaunas Cantat“ dainavimo studija pelnė aukso diplomus, 2016 m. tarptautiniame S. Šimkaus konkurse – I laipsnio diplomą ir III vietą lygių balsų kategorijoje. 2017 m. tarptautiniame konkurse „Canto Mediterrania“ Ispanijoje laimėjo aukso diplomus dviejose kategorijose: sakralinės ir folklorinės muzikos, taip pat – konkurso „Grand Prix“.
2018 m. choras koncertavo Japonijoje, o tais pačiais metais „Veni Gaudere“ grupė konkurse „Cantu Gaudeamus“ (Balstogėje, Lenkijoje) apdovanota aukso diplomu ir specialiuoju žiuri prizu ,,Už unikalią garso kultūrą“. 2023 m. Tarptautiniame moterų chorų ir ansamblių konkurse ,,Vox Maris“ (Klaipėdoje) pelnė pirmos vietos diplomą ir specialųjį prizą už ,,Geriausiai atliktą šiuolaikinį kūrinį“.
Prieš „Veni Gaudere“ koncertą dainavo šį puikų kolektyvą priėmęs ir sveikinęs Birštono kultūros centro suaugusiųjų choras „Birštonas“ – skambanti dainuojančių žmonių draugystė abejingų nepaliko. Kaip ir ta pabaigoje viešnių ir birštoniškių kartu sugiedota „Lietuva brangi“. Brangi ir graži Lietuva, gražus Birštonas – su besibaigiančio spalio spalvomis, su aukšto lygio muziką puoselėjančiais, dainuojančiais ir skambančiai draugystei kviečiančiais žmonėmis. Ačiū „Veni Gaudere“ merginoms, dėkui chorui „Birštonas“, jo vadovei Inesai Rutkauskienei, ačiū klebonui monsinjorui Rimvydui Jurkevičiui – tokie vakarai nušviečia širdies takus artėjančiam Vėlių, prisiminimų ir dėkingumo laikui.
Genovaitė

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