Kai medis suburia žmones: Strielčių kriaušės istorija – bendruomeniškumo stiprybės pavyzdys

Spalio 21-ąją Lietuvos Respublikos Seime vykusi 2026 metų Lietuvos medžio rinkimų apdovanojimų ceremonija tapo ne tik išskirtinių Lietuvos medžių pagerbimo švente, bet ir prasmingu įvairių šalies vietovių bendruomenių susitikimu ir pokalbiu apie tai, kiek daug gali nuveikti iniciatyvūs žmonės, susitelkę dėl bendro tikslo, ir kokį svarbų vaidmenį mažų miestelių bei kaimų gyvenime atlieka bendruomeninės organizacijos.
Šiemet dėl Lietuvos medžio titulo varžėsi dvylika išskirtinių medžių iš įvairių šalies vietovių. Tarp jų – ir šimtametė Strielčių kaimo kriaušė, kurią konkursui pristatė Prienų rajono Strielčių kaimo bendruomenė „Nemuno link“. Kriaušė sulaukė 568 balsų ir užėmė šeštąją vietą. Konkurso nugalėtoju tapo Utenos rajone augantis Klykių ąžuolas.
Tačiau Strielčių kriaušės dalyvavimo konkurse reikšmė gerokai didesnė nei užimta vieta ar surinktų balsų skaičius. Svarbiausias šios iniciatyvos laimėjimas – susitelkusi bendruomenė, jos žmonių aktyvumas ir gebėjimas savo krašto vertybę pristatyti visai Lietuvai.
Viskas prasidėjo nuo paprastos, bet prasmingos idėjos – atkreipti dėmesį į seną, ne vieną žmonių kartą menančią Strielčių kriaušę. Bendruomenės „Nemuno link“ pirmininko pavaduotoja, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Strielčių bibliotekos bibliotekininkė Daiva Mockevičienė ėmėsi iniciatyvos, parengė ir pateikė paraišką konkursui, kvietė žmones domėtis išskirtiniu medžiu, dalytis jo istorija, balsuoti ir palaikyti savo kraštą. Į šią veiklą įsitraukė ne tik Strielčių gyventojai, bet ir platesnė Prienų krašto bendruomenė.
Šimtametė kriaušė yra vietos žmonių bendrystės ženklas. Pro ją driekiasi ir Regioninis Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias. Ši aplinkybė suteikia medžiui dar vieną prasminį ryšį su krašto kultūra, istorija ir atmintimi. Juk poetas taip jautriai mokėjo įsiklausyti į gimtosios žemės, medžių ir žmogaus gyvenimo balsus.
Seime kartu su Strielčių bendruomenės „Nemuno link“ atstovais Asta Orle ir Ramūnu Buikumi turėjome galimybę susitikti su kitų Lietuvos vietovių bendruomenių žmonėmis, pasidalyti patirtimi, pasidžiaugti jų iniciatyvomis. Malonus buvo ir ilgamečio visuomenės bei valstybės veikėjo Antano Vinkaus dėmesys mūsų krašto atstovams.
Tokie susitikimai leidžia geriau suprasti, kad už kiekvienos iniciatyvos slypi žmonės – jų laikas, savanoriškas darbas, kūrybiškumas, atsakomybė ir nuoširdus noras padaryti ką nors gero savo gyvenamajai vietovei.
Bendruomenė prasideda nuo idėjos ir žmonių, kurie ja patiki
Nedidelėse gyvenvietėse nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veikla turi ypatingą reikšmę. Jos telkia gyventojus, kuria bendravimo ir prasmingo laisvalaikio galimybes, padeda išsaugoti vietos tradicijas, istorinę atmintį, skatina savanorystę ir pilietinį aktyvumą. Neretu atveju būtent bendruomeninės organizacijos tampa svarbiausiu vietos kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo varikliu.
Tačiau bendruomeniškumas neatsiranda savaime. Jam reikia iniciatyvos, žmonių, kurie pirmieji pasiūlytų idėją, suburtų bendraminčius, paskatintų veikti. Reikia ir tokių, kurie galbūt patys nesiima vadovauti, bet noriai prisideda savo darbu, laiku, patirtimi ar paprasčiausiu palaikymu.
Strielčių kriaušės istorija – gražus tokio bendradarbiavimo pavyzdys. Vienas medis tapo bendru tikslu, suteikusiu progą susiburti, veikti kartu, pajusti pasididžiavimą savo kaimu ir jo žmonėmis. Svarbu ir tai, kad iniciatyva peržengė vienos gyvenvietės ribas – apie Strielčių kriaušę sužinojo žmonės visoje Lietuvoje.
Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybai ši bendruomenės iniciatyva yra reikšmingas pavyzdys, atskleidžiantis rajono bendruomeninių organizacijų galimybes ir veiklos potencialą. Ji patvirtina, kad net ir nedidelė bendruomenė, turėdama aiškią idėją, iniciatyvių žmonių ir bendraminčių palaikymą, gali būti matoma nacionaliniu mastu.
Toks aktyvumas skatina kelti ir platesnius klausimus: kaip padėti gimti naujoms vietos iniciatyvoms, kaip stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšius, sudaryti daugiau galimybių dalytis patirtimi, kaip pastebėti ir palaikyti žmones, kurie turi idėjų, bet galbūt dar nedrįsta jų įgyvendinti?
2027-ieji – Vietos bendruomenių metai
Šie klausimai tampa ypač aktualūs artėjant 2027 metams, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vietos bendruomenių metais. Tai puiki proga dar kartą atsigręžti į bendruomeninių organizacijų vaidmenį, įvertinti jų nuveiktus darbus, išgirsti jų poreikius ir paskatinti naujas iniciatyvas.
Norėtųsi, kad Vietos bendruomenių metai netaptų vien proginių renginių ar gražių kalbų metais. Svarbu, kad jie paskatintų ilgalaikį bendruomenių stiprėjimą, aktyvesnį gyventojų dalyvavimą, glaudesnį nevyriausybinių organizacijų ir savivaldos bendradarbiavimą.
Prienų rajone turime daug veiklių, kūrybingų ir savo kraštui neabejingų žmonių. Galbūt vienoje bendruomenėje naujos iniciatyvos pradžia taps senas medis, kitoje – istorinis pastatas, primiršta tradicija, išskirtinė krašto asmenybė, bendruomenės šventė ar noras sukurti jaukesnę gyvenamąją aplinką. Svarbiausia pastebėti tas idėjas ir žmones, kurie gali aplink jas suburti kitus.
Juk stipri bendruomenė prasideda ne nuo didelių projektų ar finansinių galimybių. Ji prasideda nuo žmogaus, kuriam rūpi, ir nuo kitų, kurie jo idėja patiki.
Strielčių kaimo bendruomenė „Nemuno link“ tai gražiai įrodė. Jų iniciatyva tapo ne tik proga pristatyti šimtametę kriaušę Lietuvai, bet ir bendrystės pamoka, kuria verta dalytis su kitomis rajono bendruomenėmis.
Nuoširdžiai norisi padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios iniciatyvos, balsavo už Strielčių kriaušę, palaikė bendruomenę ir padėjo jos istorijai pasklisti už Prienų krašto ribų.
O pasitinkant Vietos bendruomenių metus norisi palinkėti, kad mūsų rajone nepritrūktų žmonių, gebančių pastebėti tai, kas vertinga, drąsos imtis naujų sumanymų ir bendrystės, kuri net mažą idėją gali paversti dideliu, visus vienijančiu darbu.
Tegul Strielčių kriaušė dar ilgai žaliuoja, o aplink ją telkiasi žmonės. Nes ten, kur žmonės buriasi, dalijasi idėjomis ir veikia kartu, auga ir stiprėja bendruomenė.
Dalia Bredelienė
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė, Prienų rajono savivaldybės NVO tarybos narė