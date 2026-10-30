Su ministru – apie aviacijos bazės plėtrą ir bendradarbiavimą

30 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 23 dieną Prienų rajono savivaldybėje lankėsi LR krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su komandos nariais. Susitikimą inicijavo Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas.
Po pokalbio savivaldybėje ministras susitiko su „Sportinės aviacijos ir Ko“ bei Kauno parašiutininkų klubo atstovais. Susitikimo metu aptartos Pociūnų aerodromo infrastruktūros gerinimo, teritorijos saugumo užtikrinimo, aviacijos bazės plėtros, investicijų pritraukimo aktualijos, taip pat kalbėtasi apie tolesnės veiklos, bendradarbiavimo, jaunimo ugdymo, Prienų krašto potencialo ir Pociūnų aviacijos bazės panaudojimo galimybes stiprinant šalies saugumą.
Nuotraukos – Prienų rajono savivaldybės

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