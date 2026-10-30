„Kur sakalalis“ – kanklių ir balsų sąskambiai Prienuose

30 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 24 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre nuskambėjo antrasis projekto „Skambantys kanklių dialogai“ antrosios muzikinės programos „Kur sakalalis“ koncertas.
Programos centre – šiemet 120-metį minintis Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ ir jo puoselėjama ilgametė ansamblinio kankliavimo tradicija. Drauge su chorais, jaunaisiais vokalistais ir profesionaliais atlikėjais ansamblis dar kartą atskleidė, kaip įvairiapusiškai gali skambėti tradicinė muzika.
Šis koncertas – dar vienas prasmingas žingsnis projekto kelionėje, kurioje šimtametė kankliavimo tradicija ne tik saugoma, bet ir kūrybiškai plėtojama, ieškant naujų jos raiškos galimybių.
Koncerto dalyviams už profesionalų pasirodymą ir įspūdingą programą dėkojo ir Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis.
Programos dalyviai: Veiverių KLC Skriaudžių ansamblis „Kanklės“, vadovė Dalia Venckienė; kanklininkė Agnė Vaitonė; Prienų KLC moterų choras „Šilas“, vadovė ir dirigentė Aldona Šyvokienė; Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“, vadovė ir šio renginio dirigentė Virginija Junevičienė; VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentai – Samanta Pučkaitė, Julija Vaitoškaitė, Aurelija Turskytė, Ugnė Keturakytė, Gabija Bikulčiūtė, Rūta Urbonaitė, Dovydas Stralkus, Ilja Plotnikov ir jų dėstytojas, VDU muzikos akademijos lektorius Paulius Kaminskas; skaitovas Karolis Sinskas.
Renginio režisierė – Milda Mažėtytė-Antanauskienė.
Projekto autorė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė.
Projekto koordinatorė – dr. Laura Lukenskienė.
Programos „Kur sakalalis“ baigiamasis koncertas – lapkričio 14 d. Marijampolės kultūros centro Dailės galerijoje.
Prienų KLC informacija

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