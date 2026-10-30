Bus statomos socialinės dirbtuvės

30 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Užimtumo paslaugos prieinamumo didinimas Prienų rajono savivaldybėje“
Projektu siekiama didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią.
Birštono g. 39, Prienuose, numatoma pastatyti naują, apie 202 m² ploto socialinių dirbtuvių pastatą.
Jame bus sudarytos sąlygos ugdyti darbinius, socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, vykdyti kūrybines veiklas bei stiprinti pasirengimą įsilieti į darbo rinką.
Vienu metu veiklose galės dalyvauti 12 asmenų, o per metus paslaugas planuojama suteikti ne mažiau kaip 20 asmenų.
Pastatas bus pritaikytas asmenims su negalia, atitiks A++ energinio naudingumo klasę, bus įrengta saulės elektrinė.
Bendra projekto vertė – 568 593,65 Eur.
Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
Projekto veiklų pabaiga – 2029 m. rugpjūčio 31 d.
Prienų rajono savivaldybės informacija

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