Birštonas tapo Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos nariu

Spalio 21 dieną Birštonas buvo oficialiai pasveikintas kaip Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos (angl. European Historic Thermal Towns Association, EHTTA) narys. EHTTA generalinėje asamblėjoje Loutrakyje, Graikijoje, kurortui įteiktas narystės ženklas. Birštonui renginyje atstovavo Savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras.
EHTTA vykdomoji taryba Birštono savivaldybės paraiškai pritarė spalio 10 dieną. Spalio 21-ąją kurortas oficialiai įsiliejo į Europos istorinių kurortinių miestų bendruomenę.
„Birštonas – pirmasis Lietuvos kurortas, tapęs šios asociacijos nariu. Džiaugiuosi, kad mūsų kurortinė istorija ir išskirtinumas bus pristatomi drauge su žymiais Europos kurortais. Tai puiki galimybė pristatyti kurorto paveldą ir stiprinti tarptautinį Birštono žinomumą“, – sako Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Asociacija vienija Europos istorinius terminių vandenų kurortus. Tarp jos narių – Bath Jungtinėje Karalystėje, Vichy Prancūzijoje, Baden-Badenas ir Vysbadenas Vokietijoje, Spa Belgijoje, Montekatini Terme Italijoje ir kiti miestai.
EHTTA siekia stiprinti Europos kurortinių miestų bendradarbiavimą, skatinti kurortų srities tyrimus ir saugoti architektūros bei meno paveldą. Asociacija taip pat plėtoja bendrą Europos kurortų tinklą ir jų tarptautinį pristatymą.
Asociacija administruoja Europos istorinių kurortinių miestų maršrutą, kuriam 2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros maršruto sertifikatas. Šiuo pripažinimu įvertinta Europos terminių kurortų tradicijos svarba žemyno istorijai ir tapatybei.
Pastaraisiais metais Birštono kurorte nuosekliai auga užsienio turistų skaičius. Panašu, kad 2025-ieji buvo rekordiniai po Covid: palyginti su 2024 metais, Birštono savivaldybėje apsilankė 48 proc. daugiau užsienio turistų.
„Prisijungimas prie EHTTA yra neabejotinai vertinga galimybė Birštonui. Narystė padės stiprinti kurorto tarptautinį žinomumą, plačiau pristatyti mūsų kurortinį paveldą ir pritraukti dar daugiau užsienio lankytojų“, – teigia Rūta Kapačinskaitė, Birštono turizmo informacijos centro direktorė.
„Priimdamas narystės ženklą EHTTA generalinėje asamblėjoje pasidžiaugiau, kad Birštonas tampa platesnės Europos kurortų bendruomenės dalimi. Tikiuosi, kad tai atvers daugiau naujų galimybių dalytis patirtimi su kitais Europos kurortais ir pristatyti Birštoną tarptautinei auditorijai“, – sako Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras.
Birštonui tapus EHTTA nariu, kurortas buvo įtrauktas į asociacijos komunikacijos veiklas ir tapo Europos istorinių kurortinių miestų maršruto dalimi.
Birštono savivaldybės ir Birštono turizmo informacijos centro informacija
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