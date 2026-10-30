Atėnuose aptarta „Žalioji miestų aplinka“ (GreenInCities) projekto pažanga

Atėnuose (Graikija) spalio 12 – 16 d. vyko tarptautinio projekto „Žalioji miestų aplinka“ (angl. „GreenInCities“) partnerių susitikimas. Jame dalyvavo ir Birštono savivaldybės administracijos atstovai: Administracijos direktorė Jovita Tirvienė ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Egidijus Dargis. Kartu su Kauno technologijos universiteto atstovais ir partneriais iš visos Europos buvo aptarta, kas jau nuveikta kuriant žalesnius miestus ir kas laukia baigiamaisiais 2027 projekto metais.
Projektas įžengė į vieną svarbiausių etapų: planai virsta realiais darbais miestuose. Susitikimo pradžioje partneriai prisiminė bendrą kelią: dirbtuves ir vizitus įvairiuose Europos miestuose, kuriuose buvo pažintos skirtingos miestų žalinimo praktikos. Susitikimo dalyviai taip pat apsilankė Atėnų rotušėje, kur priimami pagrindiniai miesto sprendimai ir buvo pristatyti jau vykdomi Atėnų savivaldybės projektai.
Kas jau pasiekta:
• Parengtas pradinis sprendimų katalogas, skelbiamas projekto svetainėje. Dabar rengiamas galutinis katalogas, kuriame bus ir naujai miestuose atsiradę sprendimai.
• Kuriama ir atnaujinama duomenų platforma, skaitmeniniai įrankiai ir miestų skaitmeniniai dvyniai. Juose kaupiami miestuose surinkti duomenys.
• Pristatyta stebėsenos platforma, padėsianti matuoti įgyvendintų sprendimų poveikį. Taip pat parengta poveikio vertinimo sistema ir socialinio poveikio vertinimo metodika.
• Rengiama įtraukties strategija, kurioje atsižvelgiama ne tik į žmones, bet ir į gyvąją gamtą: augalus, gyvūnus, paukščius, vabzdžius. Šis požiūris vadinamas „daugiau nei žmogaus“ (angl. more-than-human) dizainu.
• Lyderiaujantys projekto miestai jau pradėjo statybas. Šiais metais jas užbaigus, kitais metais bus stebimi pirmųjų bandomųjų projektų rezultatai.
• Miestai sekėjai parengė savo strategijas, kaip perimti sėkmingus sprendimus.
Birštono miestas projekte yra lyderius sekantis miestas, planuojantis nedidelės apimties miesto žalinimo sprendimus Nemuno pakrantėje.
Sekantiems miestams, tarp jų ir Birštonui, svarbiausi artimiausių mėnesių darbai yra trys: užbaigti esamos situacijos analizę ir kūrybines dirbtuves su gyventojais bei suinteresuotomis šalimis, parengti bendrąjį žalinimo planą ir galutinai apibrėžti, koks nedidelės apimties žaliasis sprendimas bus įgyvendintas mieste. Kartu bus parenkamos augalų rūšys, kurios galėtų prisidėti prie natūraliai augančių rūšių padidinimo ir sąlygų bioįvairovei pagerinimo.
Paskutiniais projekto metais daug dėmesio bus skiriama rezultatų sklaidai. Planuojami trys tarptautiniai vebinarai. Jų temos dar tikslinamos, tačiau numatoma kalbėti apie dizainą, atsižvelgiantį į visas gyvąsias būtybes, apie sukurtų technologijų pritaikymą platesniu mastu ir apie bandomųjų projektų rezultatus. Taip pat bus rengiami verslo inovacijų seminarai ir filmuojami vaizdo pasakojimai apie miestų patirtis. Projektas bus pristatomas ir tarptautinėje parodoje „Smart City Expo“ Barselonoje.
Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal programą „Europos horizontas“.
Birštono savivaldybės informacija
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