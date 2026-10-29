Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 16 d.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad iki lapkričio 16 d. privačios žemės savininkai turi sumokėti žemės mokestį už 2026 metus. VMI jau parengė žemės mokesčio deklaracijas, kurias galima peržiūrėti prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) – apie tai mokėtojai gaus pranešimus el. paštu. Žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai, deklaracijos bus siunčiamos klasikiniu paštu.
Birštono ir Prienų rajono savivaldybės žemės savininkai už šiuos metus iš viso turės sumokėti 782 tūkst. eurų: 10 tūkst. gyventojų turės sumokėti 742 tūkst. eurų, o per 140 įmonių – beveik 40 tūkst. eurų žemės mokesčio.
„Žemės savininkus kviečiame pasitikrinti parengtas 2026 m. žemės mokesčio deklaracijas Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Gyventojams, nesinaudojantiems elektroninėmis paslaugomis, popierinės deklaracijos siunčiamos paštu. Todėl rekomenduojame įsitikinti, kad deklaruotos gyvenamosios vietos adresas yra teisingas, jog svarbi informacija pasiektų laiku“, – teigia Kauno AVMI vadovė Judita Stankienė.
VMI pažymi, kad šiemet VĮ Registrų centras visuose žemės sklypuose perregistravo paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas pagal faktiškai nustatytus jų plotus. Todėl sklypams, kuriems nuo 2020 metų buvo įregistruoti vienodi pakrantės apsaugos juostų ir zonų plotai, apmokestinamas plotas 2026 m. pasikeitė, o apskaičiuotas žemės mokestis gali būti didesnis.
Kitų esminių pakeitimų dėl žemės mokesčio nėra, ir galioja tos pačios mokestinės vertės, nustatytos 2023–2027 m. mokestiniams laikotarpiams. Savivaldybių sprendimus apie patvirtintus žemės mokesčio tarifus bei lengvatas galima peržiūrėti VMI svetainėje.
Mokestį sumokėti galima per Mano VMI, EDS ar bankiniu pavedimu, nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011. Taip pat galima sumokėti apsilankius pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose ir kitose mokėjimų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose. Jei mokestį už savininką moka kitas asmuo, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Sužinoti žemės mokesčio mokėtiną sumą galima paskambinus telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkus žemės mokesčio temą. Identifikavęsi „Mano VMI“ naudotojai gali nelaukdami eilėje automatiniu pranešimu sužinoti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą. Mokėtojai, norintys atvykti į VMI aptarnavimo padalinius, turi registruotis iš anksto VMI svetainėje arba tuo pačiu numeriu +370 5 260 5060, kuriuo teikiamos ir individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo.
Daugiau informacijos – www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.
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