Prienų rajone vykdomos akcijos „Kūrenkime saugiai“ ir „Gyvenkime saugiai“

Atvėsus orams, svarbu pasirūpinti ne tik namų šiluma, bet ir saugumu. Nevalyti dūmtraukiai, netinkamai prižiūrimos krosnys ar nesaugiai naudojami šildymo prietaisai gali tapti gaisro priežastimi. Ypatingo dėmesio reikia vienišiems, vyresnio amžiaus ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams, kuriems kartais prireikia pagalbos rūpinantis namų saugumu.
Akcija „Kūrenkime saugiai“
Spalio–gruodžio mėnesiais Prienų rajono savivaldybė kartu su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (PGT) ir UAB „Prienų butų ūkis“ vykdo akciją „Kūrenkime saugiai“.
Jos metu pažeidžiamiems gyventojams padedama išvalyti dūmtraukius, suteikiama informacija apie saugų krosnių naudojimą, kaminų priežiūrą, elektros instaliacijos būklę ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
Akcija „Gyvenkime saugiai“
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos inicijuota akcija Prienų rajone vykdoma visus metus. Ją organizuoja Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos ir Prienų rajono savivaldybė, bendradarbiaudamos su Prienų socialinių paslaugų centru.
Akcijos metu gyventojams nemokamai įrengiami dūmų detektoriai, o specialistai konsultuoja, kaip išvengti gaisrų ir kaip elgtis nelaimės atveju.
Prienų PGT vyriausiasis specialistas Darius Giraitis atkreipia dėmesį, kad nors daugelis socialiai pažeidžiamų gyventojų dūmų detektorius jau turi, dalis jų neveikia arba būna nuimti. Todėl svarbu reguliariai tikrinti detektorių veikimą ir laiku pakeisti baterijas. Įsigyjant naują prietaisą, rekomenduojama rinktis sertifikuotą, CE ženklu paženklintą gaminį.
Specialistų patarimai saugiam šildymo sezonui
. Kūrenkite sausomis malkomis. Drėgnas kuras skatina suodžių ir degių nuosėdų kaupimąsi dūmtraukyje.
. Laikykite degius daiktus atokiau nuo krosnies. Nedžiovinkite ant jos drabužių ar malkų, nepalikite atvirų pakuros durelių. Prie pakuros įrenkite nedegų pagrindą.
. Nepalikite kūrenamos krosnies be priežiūros. Jos priežiūros nepatikėkite mažamečiams vaikams. Atminkite, kad pavojų kelia ne tik ugnis, bet ir gyvybei pavojingos smalkės.
. Patikrinkite dūmų detektorius. Įsitikinkite, kad jie veikia, o baterijos nėra išsikrovusios.
. Atsargiai elkitės su ugnimi ir elektra. Nerūkykite lovoje, nepalikite neužgesintų nuorūkų, naudokite tik techniškai tvarkingus elektros ir šildymo prietaisus.
Kilus gaisrui ar kitai nelaimei, skambinkite 112!
Rūpinkimės savo ir artimųjų saugumu. Laiku atlikta šildymo įrenginių priežiūra, veikiantis dūmų detektorius ir atsakingas elgesys gali padėti išvengti skaudžių nelaimių.
Prienų rajono savivaldybės informacija