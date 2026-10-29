Kai kalbasi gamta ir tekstilė…

29 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama tekstilės darbų paroda „Gamtos ir tekstilės dialogas“. Autorės – jiezniškė Laima Butkienė ir Vilniuje gyvenanti jos sesuo Nijolė Kutkienė.
Beje, gerbiamai Nijolei Kutkienei Jieznas savas ne tik dėl to, kad dabar čia gyvena sesuo. Ji ir pati, kai ištekėjo už jiezniškio, kurį laiką gyveno Jiezne. Čia gimė ir sūnus Saulius, šiuo metu turintis verslą Italijoje, bet suradęs laiko atvykti pasveikinti mamą ir tetą parodos atidarymo proga.
O pasidžiaugti tikrai yra kuo. Sukurti darbai žavi savo originalumu, nuotaika ir kūrybiniais ieškojimais. Jie, kaip pristatymo metu sakė Laima Butkienė, ir kažkuo panašūs, bet kartu ir skirtingi.
Buvusi ilgametė floristikos dėstytoja Nijolė Kutkienė savo darbuose naudoja daug detalių, reikalaujančių didelio kruopštumo. Jos sukurtuose paveiksluose tarpusavyje darniai susikalba augalai, molis, metalas, žievės, tekstilė. Ją, kaip prisipažino pati Nijolė Kutkienė, ypač mėgsta. Pasak kūrėjos, ji jaučiasi laiminga, kai gamtos ir tekstilės kuriozai sukrenta į vieną. Laiminga, nes daro tai iš širdies, tai, apie ką tuo metu galvoja. Jos sukurti darbai – be pavadinimų. Autorė mano, jog labai svarbu, kad žmogus, žiūrėdamas į paveikslą, jį priimtų taip, kaip pats galvoja.
Laimos Butkienės kūrybos erdvė – labai įvairi. Ji ne tik kuria įvairias kompozicijas iš gėlių bei augalų, kuriomis jiezniškiai gali pasigėrėti per šventes bažnyčioje, įvairių kitų renginių metu, bet ir daug laiko skiria tapybai, siuva, pina. Pasak Laimos Butkienės, vėliau tai tampa atskiru arba vientisu kūriniu. Ir šiuo metu eksponuojamiems darbams sukurti prireikė šimtų iš įvairių spalvų siūlų nupintų virvučių.
Parodos atidarymo metu autorės mielai atsakė į susirinkusiųjų klausimus, pasidalino kūrybinės „virtuvės“ subtilumais. Atidarymo šventę lydėjo ne tik sveikinimai, bet ir Laimos Butkienės bičiulių Kiguolių šeimyninio dueto bei Jiezno senjorų klubo ansamblio dainos.
Paroda veiks iki lapkričio 17 dienos.
Ramutė Šimukauskaitė

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