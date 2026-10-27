Sekmadienio vakaras su palaimintuoju Teofiliu Matulioniu: tikėjimo, maldos ir bendrystės kelionė

27 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 18-osios, sekmadienio, vakarą Birštono parapijos tikintieji susirinko Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Čia jų laukė ypatingas maldos ir bendrystės vakaras, skirtas palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio dvasiniam palikimui. Šv. Mišias aukojo ir Švenčiausiojo Sakramento adoracijai vadovavo Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas, monsinjoras Rimvydas Jurkevičius. Maldos ir susikaupimo atmosferą giesmėmis lydėjo Birštono bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Mindaugo Čiukšio.
Tai buvo laikas sustoti kasdieninių rūpesčių sūkuryje, nurimti ir pažvelgti į savo širdį. Švč. Sakramento adoracijos tyloje gimė asmeninė malda, dėkingumas ir pasitikėjimas Dievu. Dėkojome už gyvenimo dovaną, Krikšto malonę, šeimas, artimuosius, tikėjimą ir meilę. Meldėmės už Birštono parapijos bendruomenę, Lietuvą ir visus, kuriems šiandien reikia paguodos, sveikatos, ramybės bei vilties. Savo maldas patikėjome palaimintajam kankiniui Teofiliui Matulioniui, kurio gyvenimas liudija, kad tikėjimas yra kasdienis apsisprendimas likti ištikimam Dievui, išsaugoti meilę išbandymuose ir neprarasti vilties net sunkiausiais gyvenimo momentais. Palaimintojo ištvermė, drąsa ir pasitikėjimas Viešpačiu kviečia ir mus klausti: ar gebame atleisti, išklausyti, padėti kitam ir liudyti Kristų savo darbais?
Nuoširdus ačiū Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonui, monsinjorui Rimvydui Jurkevičiui už šį ypatingą sekmadienio vakarą, už prasmingą dvasinę kelionę į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, į Palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio tikėjimo ir ištikimybės liudijimo vietą, už aukotas šv. Mišias, vadovavimą Švč. Sakramento adoracijai ir palydėjimą į gilesnį tikėjimo slėpinio pažinimą. Šio vakaro dvasiniai vaisiai išliks mumyse, augs kasdienybėje, virs gerais darbais, nuoširdžia meile artimui bei tvirtesniu pasitikėjimu Kūrėju.
Ačiū visiems, dalyvavusiems šioje tikėjimo kelionėje už bendrą maldą, nuoširdumą, atvirumą ir buvimą drauge – visa tai liudija ir primena, kad parapija yra ne tik žmonių bendruomenė, bet ir viena tikėjimu, viltimi bei meile gyvenanti dvasinė šeima.
Nijolė Jakimonienė
Birštono dekanato Caritas koordinatorė

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