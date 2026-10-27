Pažinimas, pagarba istorijai ir praktiniai įgūdžiai!

27 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 17 dieną Prienų 206-osios kuopos šauliai kartu su jaunaisiais Prienų ir Birštono būrelių šauliais leidosi į topografinį žygį Prienų šile. Jo metu aplankė partizanų kapus bei partizanų vado Sergijaus Staniškio-Lito žūties vietą, prisimindami Lietuvos laisvės kovotojų istoriją ir pagerbdami jų atminimą.
Po žygio jaunieji šauliai, padedami suaugusiųjų, tobulino praktinius įgūdžius: mokėsi šaudyti pneumatiniu šautuvu, susipažino su palapinsiaustės statymo subtilybėmis, laužo kūrimo principais ir mazgų rišimo būdais.
Tokios veiklos ne tik ugdo savarankiškumą, drausmę ir bendradarbiavimą, bet ir stiprina patriotiškumą bei pagarbą Lietuvos istorijai, – rašoma Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės Prienų 206-osios kuopos feisbuko paskyroje.

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