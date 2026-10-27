Neišleiskite 1 mln. eurų paramos iš rankų

Kiekvienas ūkininkas ar žemės ūkio bendrovės vadovas puikiai žino: šiandien, norint dirbti pelningai, neužtenka tiesiog daug dirbti. Reikia modernios technikos, gerų gamybinių pastatų ir technologijų, kurios taupo laiką, degalus bei nervus.
Būtent dabar yra atsivėręs didelių galimybių langas – iki lapkričio 30 d. vyksta paraiškų priėmimas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.
Šis kvietimas skirtas didelės apimties investiciniams projektams įgyvendinti, siekiant didinti ūkių konkurencingumą ir modernizavimą.
Pretenduoti į paramą gali ir fiziniai asmenys (ūkininkai), ir juridiniai asmenys (bendrovės, kooperatyvai), vykdantys žemės ūkio veiklą ir įregistravę valdą.
Ūkis privalo atitikti valdos ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte (VED), kriterijų, t. y. VED turi būti ne mažesnis kaip 30 001 Eur.
Lėšos numatytos pieninės ir mėsinės galvijininkystės, kitų gyvulininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės, taip pat sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, gėlininkystės ir vaistažolininkystės sektorių pareiškėjų projektams finansuoti.
Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į specialius apribojimus – grūdų augintojai teikti paraiškų pagal šią priemonę paramai nesupaprastintąja tvarka gauti negali.
Kiek pinigų galima gauti?
Ši parama teikiama nesupaprastinta tvarka. Didžiausia paramos suma pareiškėjo projektui negali viršyti 1 000 000 Eur arba 2 000 000 Eur, kai paraišką teikia pripažintas žemės ūkio kooperatyvas.
Parama teikiama dotacijos forma, t. y. pinigų suma, kurią Europos Sąjunga ir Lietuvos valstybė suteikia projektui įgyvendinti ir kurių grąžinti nereikia. Tačiau dotacija „padovanojama“ ne be sąlygų. Pareiškėjas įsipareigoja nusipirkti ir įgyvendinti tik tai, kas buvo numatyta verslo plane, taip pat nustatytą laikotarpį (5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo dienos) išlaikyti įsigytą turtą, vykdyti veiklą ir pasiekti žadėtus rodiklius (pvz., išlaikyti pajamas, darbuotojus).
Parama gali sudaryti iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, pirmą kartą pagal šią priemonę besikreipiantiems paramos per penkerius metus nuo įsisteigimo ir atitinkantiems nustatytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas dar 20 procentinių punktų. Didžiausias paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
Ką ši parama duoda ūkiui
Pasak Žemės ūkio ministerijos Paramos verslui skyriaus specialistės Mildos Jusienės, labai svarbi yra galimybė nusipirkti tai, ko iš tikrųjų reikia ūkiui. „Mažose paramos priemonėse pinigų dažnai užtenka tik vienam padargui. O pagal šią priemonę, gavus solidų finansavimą, galima įsigyti galingą, šiuolaikinę techniką ar įrangą, kuri tarnaus ilgus metus“, – sako specialistė.
Galima statyti ar rekonstruoti grūdų saugyklas, daržovių sandėlius, fermas ar technikos garažus. Turint savo sandėliavimo patalpas, ūkininkai nebus priversti parduoti derliaus iškart nuo lauko – bus galima palaukti, kol rinka pasiūlys aukščiausią kainą.
ES paramos lėšas galima investuoti į saulės elektrines, šilumos siurblius ar kitą atsinaujinančios energijos įrangą, kai šios investicijos susijusios su valdos gamybinių poreikių tenkinimu (pardavimui skirta energija neremiama). Tai reiškia, kad ūkis taps daug mažiau priklausomas nuo elektros bei kuro kainų šuolių.
Parama taip pat leidžia įsigyti įrangos, skirtos produkcijos plovimui, pakavimui, valymui ar perdirbimui (pvz., sultims, mėsos ar pieno gaminiams). Parduodant ne tiesiog žaliavą, o paruoštą galutinį produktą, kuriama didesnė pridėtinė vertė, didinamas ūkio konkurencingumas.
„Taip, teikiant paraišką nesupaprastinta tvarka, reikės pateikti verslo planą ir kitus dokumentus, būtinus įvertinti pareiškėjo tinkamumą gauti paramą, tačiau rezultatas – iki 1 mln. eurų siekianti parama – šias pastangas atperka su kaupu“, – pabrėžia M. Jusienė.
Daugiau informacijos ir kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ rasite čia.
Užs.Nr.038