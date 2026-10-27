Kalbėtis, išgirsti ir dalintis…

Sėkmingas miestas neįsivaizduojamas be stipraus ir išgirsto verslo. Spalio 22 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas vėl pakvietė vietos verslininkus, įmonių vadovus susiburti prie Mero pusryčių stalo. Tai – jau pasiteisinęs ir vis daugiau naujų verslininkų pritraukiantis neformalių susitikimų formatas.
Ir šįkart susitikime su verslo bendruomenės atstovais aptarti verslui svarbūs klausimai: nekilnojamojo turto ir žemės verčių masinio vertinimo įtaka mokesčiams, išorinės reklamos įrengimo ir derinimo tvarka, supažindinta su naujausiais investiciniais projektais ir Savivaldybės finansuojamos Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos galimybėmis, pristatyti aukcione parduodami laisvi valstybinės žemės sklypai. Pokalbio metu paliestos ir kitos temos, atsakyta į verslininkų klausimus.
Nuo kitų metų nekilnojamojo turto mokesčių mokėjimą tiesiogiai paveiks 2026 m. sausio 1 d. įsigaliojusios naujos statinių mokestinės vertės bei savivaldybės patvirtinti 2027 m. žemės mokesčio tarifai. Apie tai priminęs Prienų rajono savivaldybės Architektūros ir ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Mazuronis verslininkus paragino pasidomėti Registrų centro sistemoje viešai prieinama informacija. Pagal tai įvertinti galimą šių pokyčių poveikį verslui bei priimti atitinkamus sprendimus, kurie padėtų suvaldyti rizikas ir optimizuoti sąnaudas prieš deklaruojant ir mokant mokesčius. V.Mazuronis pristatė laisvus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus Prienų mieste, kurie lapkričio mėnesį bus pardavinėjami atviruose aukcionuose, taip pat informavo apie laisvus sklypus prie buvusio „Saulutės“ darželio pastato, kuriuos ketinama pasiūlyti investuotojams.
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis vyriausiojo architekto pareigas Linas Simanaitis informavo apie tai, kad, norint įsirengti išorinę reklamą ar sumokėti už paslaugą, pagal nustatytą tvarką visi prašymai turi būti teikiami elektroniniu būdu per sistemą, pasinaudojant išorinės reklamos žemėlapiu ir įkainių skaičiuokle. Maksimalus terminas reklamos įrengimui – treji metai, vėliau ją galima pratęsti.
Meras A.Vaicekauskas, kalbėdamas apie investicijų pritraukimą į Prienų rajoną, supažindino su gautais komerciniais pasiūlymais. Jo teigimu, Balbieriškyje bus statoma gynybos pramonės įmonė, kurioje planuojama sukurti 80 darbo vietų, o Jiezno seniūnijoje, šalia Verbyliškių sankryžos, yra ketinimų statyti elektrinių transporto priemonių – lengvųjų ir krovininių automobilių – įkrovimo parką (per du etapus bus investuota apie 2 mln. eurų). Pasak mero, Prienuose taipogi bus įgyvendinami įdomūs verslo projektai.
Apie vieną iš jų papasakojo UAB ,,Windowsa“ projekto „Nemuno parkas“ trečiojo etapo vadovė Skirmantė Maciulevičė. Ji pademonstravo „Kančo studijos“ suprojektuoto devynių aukštų daugiabučio gyvenamojo namo Prienuose vizualizaciją. Šis projektas yra išskirtinis, nes 40-ties butų pastatas bus jungiamas prie buvusios katilinės kamino, kuris, ypač apšviestas šventiniais laikotarpiais, suteiktų šiai miesto daliai šalia Beržyno parko, savitumo ir atpažįstamumo. Pastate numatytos maitinimo ir komercinės paskirties patalpos, kurios galės būti pritaikytos ir bendradarbystės erdvei. Statybos darbai turėtų prasidėti jau kitais metais.
Verslininkai Savivaldybei pasiūlė perspektyvių, miesto patrauklumą didinančių idėjų: ateityje vietoj miesto katilinės įkurti modernią salę, meno, renginių erdves, taipogi inicijuoti šiuolaikiško pramogų parko su viešbučiu įkūrimą. S.Maciulevičės pastebėjimu, tai būtų analogo Lietuvoje neturintys objektai.
Susitikime savo veiklą ir Pakuonyje gaminamą produkciją pristatė MB „Stalo studija“ įkūrėja Daiva Bublienė. Verslininkės ir jos dukros Evelinos pavyzdys patvirtina, kad Prienų kraštas palankus kurtis įvairaus profilio verslams. Sėkmė nedidelio šeimos verslo neaplenkė, nes verslininkės tikėjo savo originalia idėja, turėjo drąsos ją įgyvendinti. Šiandien kaip prekės ženklas „Evaday“ žinoma mažoji bendrija plečia tekstilės gaminių asortimentą, juos eksportuoja ir į užsienį. D.Bublienė pakvietė rajono verslininkus pasinaudoti studijos individualiais, estetiškais bei funkcionaliais sprendimais restoranams, viešbučiams, kitoms erdvėms, užsisakyti verslo dovanų.
Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė paragino verslo atstovus veikti išvien su viešuoju sektoriumi ir prisidėti prie visoje Lietuvoje vieningos Šeimos kortelės programos socialinių iniciatyvų palaikymo, suteikiant nuolaidų daugiavaikėms šeimoms, šeimoms, auginančioms vaikus su negalia ir kitiems kortelės turėtojams, įsigyjantiems paslaugų bei produkcijos. Besidomintieji Šeimos kortelės koncepcija kviečiami dalyvauti susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais spalio 30 d. Prienuose.
Prienų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ieva Šalčiuvienė pakvietė verslo įmones dalyvauti konkurse „Sukurta Prienų krašte“, pristatyti savo verslus, geruosius veiklos pavyzdžius, kuriamus išskirtinius produktus. Šio konkurso nugalėtojai bus apdovanoti tradicinio verslo vakaro metu.
Vicemerė Laimutė Jančiukienė paskatino jaunų, besikuriančių įmonių atstovus teikti paraiškas Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programai, pasinaudoti finansine parama patirtų išlaidų kompensavimui, ji akcentavo, jog paraiškos priimamos visus metus.
Vicemeras Deividas Dargužis patikino, kad Savivaldybė yra atvira partnerystei, diskusijoms su verslininkais ir pakvietė juos kreiptis ne tik turint gerų verslo idėjų, bet ir tuomet, kai prireikia konsultacijų sprendžiant verslo problemas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovo Vytauto Račicko teigimu, šiuo metu atstovybėje yra 26 nariai, verslo bendruomenė galėtų būti dar gausesnė, todėl jis pakvietė krašto verslininkus aktyviau domėtis rūmų veikla, pasinaudoti galimybėmis plėsti verslo kontaktus, įgyvendinti projektus, dalyvauti mokymuose, plėsti eksportą.
Meras prisiminė Prienų atstovybės iniciatyvą padovanoti miestui laikrodį. Todėl aptarimui pasiūlyta nauja šios idėjos vizualizacija: pagal ją stilizuotas miesto laikrodis galėtų būti įrengtas ant Prienų kultūros ir laisvalaikio centro sienos.
Susitikime aptarti kelių infrastruktūros klausimai, atsakyta į iškeltus klausimus, su verslo atstovais individualiai bendrauta prie kavos puodelio.
Dalė Lazauskienė
Romos Sinkevičiūtės nuotraukos
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