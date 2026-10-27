Artėjant Vėlinėms kviečiame pasirūpinti savo artimųjų kapavietėmis

Artėjant Vėlinėms, daugelis mūsų skubame į kapines – tvarkome artimųjų kapavietes, sodiname gėles, uždegame žvakeles. Taip puoselėjame atminimą tų, kurių nebėra šalia, ir išreiškiame pagarbą jiems, išsaugodami gyvą ryšį su išėjusiais artimaisiais.
Tačiau yra ir neprižiūrimų kapaviečių, pažymėtų lentele „Netvarkoma kapavietė“. Kiekviena jų gali slėpti savitą istoriją: gal artimieji išvykę gyventi kitur, gal dėl aplinkybių retai aplanko kapus, o gal net nežino, kad kapavietė jau įtraukta į neprižiūrimų kapaviečių sąrašą.
Todėl norime atkreipti dėmesį ir pakviesti gyventojus, turinčius artimųjų kapų miesto ir seniūnijų veikiančiose kapinėse, pasidomėti, ar jų artimųjų kapavietė nėra pažymėta kaip neprižiūrima. Neprižiūrimų kapaviečių sąrašus rasite Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.prienai.lt/gyventojams/kapiniu-prieziura/.
Jeigu sąraše radote savo artimųjų kapavietę ir turite galimybę ja pasirūpinti, kviečiame ją sutvarkyti. Jei patys negalite atvykti, galbūt verta pasidomėti kapų tvarkymo paslaugomis ir patikėti šį darbą specialistams.
Svarbu žinoti: sutvarkius kapavietę, apie tai reikėtų informuoti kapinių administratorių, seniūniją arba Prienų rajono savivaldybę. Jei kapavietė bus prižiūrima ir ateityje, ji bus išbraukta iš neprižiūrimų kapaviečių sąrašo.
Šiemet, artėjant Vėlinėms, „Prienų butų ūkis“ geranoriškai nušienavo visas neprižiūrimas kapavietes Prienų rajono ir Birštono miesto civilinėse kapinėse. Džiaugiamės šia iniciatyva, padedančia palaikyti tvarkingesnę kapinių aplinką.
Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad nušienauta žolė, kai kur jau virtusi krūmynais, – tik laikina, kosmetinė pagalba. Ji nepakeičia nuolatinės kapavietės priežiūros ir savaime nereiškia, kad kapavietė yra prižiūrima. Suprantame, kad gyvenimo aplinkybės ne visada leidžia dažnai lankytis kapinėse, tačiau net ir būnant toli galima rasti būdų pasirūpinti artimųjų amžinojo poilsio vieta.
Pasirūpinkime, kad mūsų artimųjų amžinojo poilsio vieta būtų tvarkinga.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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