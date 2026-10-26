Suteikti gyvenimui ilgaamžiškumo šansą

Birštono trečiojo amžiaus universiteto studentų susitikimas su nepaprastai įdomiu psichologu Zenonu Streikumi tapo prasminga kelione į žmogaus vidinį pasaulį, kvietimu pažvelgti į save, savo kasdienybę, santykius su kitais ir paieškoti atsakymo į klausimą – kaip gyvenimui suteikti daugiau džiaugsmo, sveikatos ir ilgaamžiškumo?
Psichologo mintys vertė susimąstyti, o kartu priminė paprastą, bet labai svarbią tiesą: gyvenimo kokybė priklauso ne tik nuo to, kiek metų nugyvename, bet ir nuo to, kaip gebame džiaugtis kiekviena mums skirta diena.
Amžius – ne kliūtis džiaugtis gyvenimu „Nesibaiminkite dėl savo amžiaus“, – tokia viena svarbiausių susitikimo minčių. Pasak psichologo, svarbu išmokti džiaugtis akimirkomis, padėkoti už tai, ką turime, žavėtis aplinkiniu pasauliu, girdėti gamtos garsus, matyti jos grožį ir neprarasti noro bendrauti. Amžius tarsi klausia kiekvieno iš mūsų: kas šiandien priima sprendimus – mes patys ar mumyse įsitaisęs „senukas“, kuris viskam priešinasi, nieko nebenori ir užsidaro savyje? Psichologas ragino neleisti tokiam požiūriui užgožti gyvenimo džiaugsmo. Juk žmogaus jaunumas – tai ne vien kūno būsena, tai ir mūsų sielos, proto bei kūno darna, gebėjimas domėtis, mokytis, atrasti ir stebėti. Neveltui nuskambėjo ir mintis, kad išvaizda priklauso nuo to, kokią dainą dainuoja tavo širdis.
Geri santykiai, teigiamos emocijos ne mažiau svarbūs nei vitaminai ar kitos organizmui būtinos medžiagos. Ypatingą dėmesį Zenonas Streikus skyrė žmonių tarpusavio santykiams. Jų kokybė turi didelę reikšmę mūsų emocinei savijautai, sveikatai ir gyvenimo kokybei. Kasdieniai ritualai, jaukūs susitikimai, nuoširdūs pokalbiai, neskubėjimas, gebėjimas atsipalaiduoti ir pagarba vienas kitam kuria saugumo bei pasitikėjimo jausmą, o gera emocinė būsena tampa svarbia gyvenimo jėga. Šypsena, nuoširdus dėkingumas, artimo žmogaus dėmesys, galimybė pasidalyti mintimis – visa tai praturtina kasdienybę ir suteikia jai spalvų.
Psichologas ragino į daugelį dalykų žvelgti paprasčiau, neapsunkinti gyvenimo nereikalingomis nuoskaudomis, pykčiu ar įtarumu – apmaudas, įsižeidimai ir nepasitikėjimas ilgainiui tampa sunkia emocine našta. Nuolatinis negatyvumas kelia nerimą, atima energiją ir trukdo pastebėti tai, kas gyvenime gera. Kiekvienas žmogus turi rūpesčių ir sunkumų – nėra gyvenimo be išbandymų, tačiau svarbu, ar leidžiame jiems užvaldyti visą mūsų vidinį pasaulį. Kai kurie žmonės savyje kaupia „šiukšles“ – nuoskaudas, pyktį, nepasitenkinimą ir išlieja jas ant kitų, nė nepagalvodami apie jų savijautą, todėl verta dažniau savęs paklausti: ar mano žodžiai kitam žmogui suteikia šviesos, ar atneša dar daugiau sunkumo?
Kalbėdamas apie senėjimo procesą, Zenonas Streikus pabrėžė, kad žmogaus savijautą ir gyvenimo kokybę veikia daugybė kasdienių pasirinkimų. Svarbu judėti, pasirūpinti kokybišku miegu, sveikai maitintis, išlaikyti optimizmą, domėtis naujovėmis, mokytis, bendrauti ir gebėti laiku sustoti bei pailsėti. Ypač iškalbinga buvo mintis apie intelektinę savižudybę – taip psichologas apibūdino naujų dalykų nesimokymą, proto užvėrimą įvairioms patirtims. Šiuo požiūriu Trečiojo amžiaus universitetas yra puiki erdvė išlikti smalsiems ir aktyviems. Čia mokomasi, diskutuojama, dalijamasi patirtimi, atrandamos naujos veiklos ir stiprėja bendrystės jausmas. Kiekvienas susitikimas tampa proga ne tik sužinoti ką nors nauja, bet ir pajusti, kad esi reikalingas, laukiamas, įdomus kitiems. Kartais reikia veikti, kartais – ilsėtis, o kartais tiesiog sustoti, įkvėpti gryno oro ir pasidžiaugti tuo, kas yra čia ir dabar. Labai svarbu nesibaiminti dėl amžiaus – žmonės, kurie neteikia didelės reikšmės savo amžėjimui, gyvena ilgiau.
,,Kiekvienas turime savo gyvenimo vaidmenį“ – esame tėvai, seneliai, kaimynai, draugai, kolegos. Svarbu sugebėti atrasti laiko paskirstyti jį visiems taip, kad gyvenime būtų kuo daugiau prasmės, nuoširdumo, šviesos ir gerumo. Yra tūkstančiai priežasčių nesidžiaugti gyvenimu, tačiau lygiai tiek pat priežasčių galime atrasti ir džiaugsmui. Viskas priklauso nuo to, ką pasirenkame pastebėti, kuo maitiname savo mintis ir kokią nuotaiką kuriame sau bei aplinkiniams.
Susitikimas su psichologu Zenonu Streikumi Birštono TAU studentams dar kartą priminė, kad gyvenimo metai savaime nesuteikia jaunystės, kad ilgaamžiškumo paslaptis slypi ne vien sudėtingose formulėse ar griežtose taisyklėse, bet paprastuose kasdieniuose dalykuose: nuoširdžiame pokalbyje, padėkoje, šypsenoje, pasivaikščiojime, naujoje knygoje, draugo apsilankyme ar gebėjime atleisti – ją palaiko mūsų mintys, jausmai, pasirinkimai ir santykis su pasauliu. Tad nebijokime metų, nepraraskime smalsumo, mokykimės džiaugtis mažais dalykais, branginkime vieni kitus ir nepamirškime pasirūpinti savo vidiniu pasauliu. Juk gyvenimas vertas ne tik būti nugyventas – jis vertas būti išgyventas su džiaugsmu, dėkingumu, meile ir atvira širdimi.
Nuoširdžiai dėkojame psichologui Zenonui Streikui už prasmingą susitikimą, įkvepiančias mintis ir vertingas įžvalgas apie gyvenimo kokybę, emocinę sveikatą ir ilgaamžiškumą, už priminimą, kad gyvenimo džiaugsmas slypi ne metų skaičiuje, o mūsų gebėjime mylėti, bendrauti, mokytis, dėkoti ir džiaugtis kiekviena diena.
Džiaugiuosi Birštono trečiojo amžiaus universiteto bendruomene, kuriai netrūksta žingeidumo, šviesių minčių, nuoširdaus bendravimo ir noro gyventi prasmingai.
Nijolė Jakimonienė
Birštono TAU direktorė
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