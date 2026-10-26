„Revuonos“ pagrindinėje mokykloje atverta moderni STEAM erdvė

Spalio 16 dieną „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje buvo atidaryta naujoji STEAM mokomoji erdvė, aprūpinta naujais baldais, laboratorine ir skaitmenine įranga, eksperimentams, stebėjimams, tyrimams, konstravimui skirtais rinkiniais. Tai – JAV Lietuvių organizacijos paramos fondo „Saulutė“ (Sunlight Children’s Aide for Lithuania) ir Prienų rajono savivaldybės dovana mokyklos mokiniams ir mokytojams.
Spalio 16 dieną modernioje mokyklos STEAM erdvėje apsilankę svečiai – Amerikos lietuvių paramos fondo „Saulutė“ atstovės Daina Siliūnienė ir Linda Burba, LR Seimo Pirmininko pavaduotoja, LR Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Laimutė Jančiukienė bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas – perkirpo įkurtuvių juostelę, apžiūrėjo naująsias patalpas, stebėjo eksperimentus, bendravo su mokiniais ir mokytojais, linkėdami jiems smalsumo ir atradimų džiaugsmo.
„Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės Ilonos Balčiukynienės teigimu, idėja įrengti šią mokomąją erdvę kilo prieš metus, kai mokyklą aplankė fondo atstovai. Metai netruko prabėgti, per juos sėkmingai parengtas ir įgyvendintas projektas, kurio dėka mokiniai galės mokytis per realią praktinę patirtį, eksperimentus ir kūrybą, supras, kaip teorinės žinios pritaikomos realiame gyvenime.
Pasak direktorės, modernioje mokomojoje erdvėje vyks gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), technologijų, matematikos ir informatikos praktinės, tiriamosios veiklos: vandens ir aplinkos tyrimai, biologiniai stebėjimai ir eksperimentai, fizikos ir technologijų eksperimentai, magnetizmo ir garso tyrimai, chemijos eksperimentai, skaitmeninės ir inžinerinės STEAM veiklos. Įsigytos priemonės bus naudojamos ir projektinėms, kūrybinėms ir bendruomeninėms veikloms: vykdant tarpdisciplininius projektus, STEAM būreliuose, ruošiantis konkursams ir olimpiadoms ir kt.
Direktorė padėkojo rėmėjams už sudarytas sąlygas mokinius ugdyti per praktiką, skatinant jų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimus spręsti problemas, stiprinant gamtosauginį supratimą.
Paramos fondo „Saulutė“ atstovė pasidžiaugė, kad aukotojai patikėjo STEAM centro idėja, jų dėka pavyko surinkti lėšų, kurios pasitarnaus kokybiškesniam ugdymui ir mokinių motyvavimui.
LR Pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Jūratė Zailskienė padėkojo Amerikos lietuvių paramos fondui, nemažai investuojančiam į vaikų ateitį. Ji papasakojo, kad pažintis su fondo atstovais užsimezgė Seime. Bendraujant su Pasaulio lietuvių bendruomenės nariais, jie pasiūlė paramą mokykloms. Vėliau fondo atstovai susisiekė su Švietimo ir sporto skyriumi, lankėsi miesto mokyklose. Politikė teigiamai įvertino „Revuonos“ mokyklos kolektyvo pasiryžimą parengti projekto paraišką ir sukurti modernią mokymosi erdvę, prieinamą visai mokyklos bendruomenei.
Sveikinimo žodžius taręs meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino „Revuonos“ mokyklos mokytojus ir mokinius su pozityviu pokyčiu. Pasak jo, Savivaldybės tikslas Prienų rajone sukurti ne prastesnes ugdymosi sąlygas nei sostinėje ar kitame didmiestyje, tam skiriama nemažai investicijų. Meras padėkojo „Saulutės“ fondo atstovėms už išlaikytą ryšį su Lietuva, skirtas aukas, įteikė Savivaldybės padėką ir dovanas.
Vicemerė Laimutė Jančiukienė tarė ačiū mokyklos administracijai, mokytojoms, kurios nepabūgo naujo iššūkio ir jį įveikė.
Naujoji erdvė „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje tapo puikiu pavyzdžiu, kaip partnerystė bei bendros investicijos kuria modernias ugdymo sąlygas mūsų krašte.
Projekto vertė 28 tūkst. eurų, iš jų 21 tūkst. eurų įvairioms priemonėms skyrė rėmėjai iš JAV. Prienų rajono savivaldybė prie erdvės įrengimo darbų prisidėjo 7 tūkst. eurų.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
-
Parduoda darbinę kumelę.
Tel. 0 626 48 530.
Mini (2,6 t – svorio) ekskavatoriaus nuoma, žemės kasimo darbai. Tel. 0 685 61 104.
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-