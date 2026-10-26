„Civilinė sauga – ne tik infrastruktūra ar įranga, bet ir pasirengimas veikti“

Prienų rajone stiprinamas pasirengimas krizėms: investuojama į priedangų būklės ir prieinamumo gerinimą, pasirengimo galimai evakuacijai stiprinimą bei švietimą, – apie tai pasakoja Savivaldybės administracijos direktorė J.Mickevičienė.
Jos teigimu, saugumas prasideda nuo pasirengimo – gebėjimo tinkamai reaguoti į netikėtas situacijas ir pasirūpinti žmonėmis tada, kai pagalbos labiausiai reikia. Ekstremaliosios situacijos, stichinės nelaimės, kariniai ar hibridiniai pavojai gali pareikalauti greitų ir gerai organizuotų sprendimų. Todėl Savivaldybei svarbu ne tik turėti priedangas ir kolektyvinės apsaugos statinius, bet ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai parengti, aprūpinti būtinomis priemonėmis, o atsakingi darbuotojai – pasiruošę veikti.
– Prienų rajono savivaldybė nuosekliai stiprina civilinės saugos infrastruktūrą ir gyventojų pasirengimą galimoms krizėms. Šiuo metu rajone yra 132 parinktos priedangos, kurių bendras plotas siekia 37 296,16 kv. m. Jose gali tilpti daugiau nei 24000 gyventojų, – statistinius skaičius pateikia J.Mickevičienė. – Tačiau vien vietų skaičiaus nepakanka. Svarbu, kad priedangos būtų funkcionalios, atsparios ir parengtos realiai panaudoti, todėl 2025–2026 m. jų modernizavimui iš Valstybės gynybos fondo skirta 306 tūkst. eurų, numatyta atnaujinti 9 priedangas. Šios investicijos – tai konkretūs darbai ir priemonės, skirtos žmonių saugumui užtikrinti.
Priedangos tampa saugesnės ir geriau pritaikytos ekstremaliosioms situacijoms
– Vienas iš šiuo metu įgyvendinamų projektų – „Priedangų infrastruktūros plėtra Prienų rajono savivaldybėje“. Savivaldybė jį įgyvendina kartu su Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų lopšeliu-darželiu „Saulutė“, Prienų meno mokykla ir Prienų „Žiburio“ gimnazija, – pristato įgyvendinamus projektus J.Mickevičienė.
Anot jos, projekto tikslas – sustiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas, gerinant pasirinktų priedangų infrastruktūrą ir jų apsaugos lygį. Kitaip tariant, siekiama, kad priedangos būtų ne tik formaliai numatytos, bet ir realiai parengtos žmonėms apsaugoti.
Tam numatyti įvairūs infrastruktūros gerinimo darbai: įrengiamos gaisro aptikimo ir vėdinimo sistemos, apsauginės langų žaliuzės, skirtos apsaugoti nuo smūgio bangos ir stiklo šukių, įsigyjami bei įrengiami elektros generatoriai. Šiose penkiose priedangose planuojama įrengti nuotoliniu būdu valdomus durų užraktus.
Projektas jau baigiamas įgyvendinti. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje ant rūsio langų įrengtos apsauginės žaliuzės, sumontuota gaisro aptikimo ir vėdinimo sistemos. Prienų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ir Prienų meno mokykloje pastatyti ir prijungti elektros generatoriai. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje taip pat įrengtos apsauginės žaliuzės ir vėdinimo sistema, pastatytas bei prijungtas elektros generatorius. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre šiuo metu dar vykdomi vėdinimo sistemos įrengimo darbai.
Bendra šio projekto vertė – 199 975 eurai. Projektas finansuojamas Valstybės gynybos fondo lėšomis.
– Šie darbai svarbūs ne tik dėl infrastruktūros atnaujinimo, – įsitikinusi Administracijos direktorė. Kiekviena įrengta sistema ar įsigyta priemonė krizės atveju gali tapti svarbia apsaugos grandinės dalimi – nuo galimybės užtikrinti patalpų vėdinimą ar elektros tiekimą iki didesnės apsaugos nuo išorinių pavojų.
Priedangų tinklas bus stiprinamas ir kituose rajono objektuose
Pasak J.Mickevičienės, Savivaldybė, įgyvendindama pirmąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, tuo neapsiriboja ir toliau investuoja į gyventojų saugumą. Pradėtas įgyvendinti ir antrasis priedangų infrastruktūros plėtros etapas, kurio metu bus gerinamos dar keturių objektų galimybės apsaugoti žmones.
Projektą „Priedangų infrastruktūros plėtra Prienų rajono savivaldybėje II etapas“ Savivaldybė įgyvendina kartu su Prienų globos namais, Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriumi, Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriumi ir Prienų r. Suvalkijos gimnazijos Veiverių skyriumi.
Juo siekiama, kad trys priedangos atitiktų bazinius 2 lygio priedangoms keliamus reikalavimus, o viena pasiektų 3 lygio priedangos reikalavimus.
Darbų spektras platus. Priedangos bus pritaikomos žmonėms su negalia – tam bus įsigyjami mobilūs laiptų kopikliai. Taip pat bus įrengiamos arba atnaujinamos vėdinimo ir priešgaisrinės sistemos, montuojamos apsauginės langų žaliuzės, įrengiami elektros generatoriai, kai kur betonuojamos grindys. Priedangoms numatoma įsigyti sulankstomų kėdžių, talpyklų geriamajam vandeniui, pirmosios pagalbos ir kitų būtinų priemonių – neštuvų, žibintuvėlių, gesintuvų, laužtuvų, sulankstomų kastuvų.
Kiekviename objekte numatyti darbai pritaikyti prie konkrečių poreikių. Prienų globos namuose daugiausia dėmesio bus skiriama prieinamumui žmonėms su negalia ir atsarginiam elektros tiekimui. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriuje bus įrengtos apsauginės langų žaliuzės, vėdinimo sistema, sutvarkytos grindys, įrengtas generatorius, taip pat įsigyta kėdžių, vandens talpyklų ir kitų pagalbos priemonių.
Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriuje numatyta įrengti apsaugines žaliuzes, priešgaisrinę signalizaciją ir vėdinimo sistemą, įsigyti generatorių, kėdžių, vandens talpyklų bei būtinų pagalbos priemonių. Suvalkijos gimnazijos Veiverių skyriuje bus įrengtos priešgaisrinės ir vėdinimo sistemos, įsigytas generatorius bei nelaimės atveju reikalingos pagalbos priemonės.
Šiuo metu veiklos dar nepradėtos – rengiami pirkimo dokumentai. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2027 m. birželio 30 d.
Bendra projekto vertė – 106430,27 euro, jis taip pat finansuojamas Valstybės gynybos fondo lėšomis.
Svarbu pasirūpinti žmonėmis
– Ekstremaliosios situacijos metu ne mažiau svarbu gebėti organizuoti žmonių evakavimą, registraciją, informavimą ir laikiną apgyvendinimą. Todėl Prienų rajono savivaldybė įgyvendina ir dar vieną projektą – „Prienų rajono savivaldybės pasirengimo gyventojų evakuacijai ir kolektyvinei apsaugai stiprinimas“, – priduria Savivaldybės ekstremalių situacijų centrui vadovaujanti J.Mickevičienė.
Jos teigimu, šio projekto poreikį lėmė tai, kad dalyje kolektyvinės apsaugos statinių trūko priemonių, reikalingų tinkamoms laikino apgyvendinimo sąlygoms užtikrinti, o evakavimo punktų darbuotojams nepakako darbo priemonių, reikalingų žmonėms registruoti, informuoti ir evakavimo procesui organizuoti. Todėl projekte numatyta praktiška pagalba ir gyventojams, ir darbuotojams, kurie krizės metu turėtų užtikrinti sklandų veikimą.
Projekto vertė – 119 413 eurų, finansavimas skirtas iš Valstybės gynybos fondo. Projektas įgyvendinamas kartu su Prienų sporto centru ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. Šiose įstaigose esantiems kolektyvinės apsaugos statiniams bus įsigyta sulankstomų lovų, miegmaišių, geriamojo vandens talpyklų ir elektros generatorių. Tai sudarys sąlygas užtikrinti tinkamesnes laikino apgyvendinimo sąlygas evakuotiems žmonėms, ir tais atvejais, kai nutrūktų elektros tiekimas.
Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2027 m. kovo 31 d.
– Artimiausiu metu vėl teiksime paraiškas pagal naujus tos pačios Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos kvietimus, taip nuosekliai gerindami pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, – apie planus kalba J.Mickevičienė.
Investicija į saugumą – su tikslu apsaugoti
– Visi šie projektai yra skirtingi, tačiau juos jungia vienas bendras tikslas – kad Prienų rajono gyventojai galimų krizių metu būtų geriau apsaugoti, o Savivaldybė būtų pasirengusi veikti greitai ir organizuotai.
Modernizuojamos priedangos, įrengiamos vėdinimo ir priešgaisrinės sistemos, stiprinama apsauga nuo smūgio bangos, užtikrinamas atsarginis elektros tiekimas, o objektai pritaikomi žmonėms su negalia. Tačiau svarbu ne tik pats statinys – krizės metu žmonėms turi būti užtikrintos ir būtinos gyvenimo bei saugumo sąlygos. Todėl pasirūpinama lovomis, vandens atsargomis, ryšio priemonėmis, darbuotojų apsaugos įranga ir viskuo, ko reikia, kad evakavimas būtų organizuotas sklandžiai, o žmonės, patekę į priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius, juose jaustųsi kuo saugiau.
Tai darbai, kurių kasdien galbūt net nepastebime, tačiau būtent iš anksto pasirengę galime krizės metu išvengti chaoso ir greičiau bei tinkamai pasirūpinti žmonėmis. Civilinė sauga nėra tik infrastruktūra ar įranga – tai visų pirma mūsų pasirengimas veikti tada, kai to labiausiai reikia. Todėl Prienų rajono savivaldybės investicijos į civilinės saugos infrastruktūrą yra ilgalaikė investicija į mūsų gyventojų saugumą, atsparumą ir gebėjimą pasirengti įvairioms galimoms grėsmėms, – akcentuoja Savivaldybės administracijos direktorė J.Mickevičienė, ESOC vadovė.
Dalė Lazauskienė