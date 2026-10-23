Kandidatas į Birštono merus E. Citvaras: kurorto istoriją kuria žmonės, darbai ir sprendimai

Kiekvienas žmogus ir kiekvienas miestas turi savo istoriją. Jas formuoja laikas, asmenybės, jų darbai ir sprendimai. Ilgainiui šios istorijos susipina. Taip ir mano gyvenimas tapo neatsiejamas nuo Birštono.
Čia su žmona Kristina sukūrėme šeimą, auginame du sūnus – Emilį ir Patriką. Per šį laikotarpį keitėsi ir mano profesinis kelias. Prieš 14 metų iš verslo sektoriaus perėjau dirbti į savivaldą. Pradėjau nuo specialisto pareigų Ūkio, kaimo ir turto plėtros skyriuje, vėliau dirbau Investicijų ir strateginiame skyriuje, tapau jo vedėju. Šiuo metu einu Birštono savivaldybės vicemero pareigas, esu merės Nijolės Dirginčienės komandos ir Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Buvau pirmasis Birštono „Rotary“ klubo prezidentas, prisidėjau prie paramos iniciatyvų, skirtų vaikams, žmonėms su negalia, kultūrai ir vietos bendruomenėms.
Šis kelias leido pažinti savivaldą iš įvairiausių perspektyvų. Mačiau, kaip keitėsi Birštonas, plėtėsi jo infrastruktūra ir paslaugos, geriau supratau gyventojų bei svečių poreikius. Žinau, kad strateginiai sprendimai turi būti grindžiami tuo, kas svarbu žmonėms, o kartais net iš pirmo žvilgsnio nedidelės problemos išsprendimas gali turėti didelę reikšmę čia gyvenantiems.
Todėl žvelgdamas į Birštono ateitį pirmiausia galvoju apie bendruomenę. Kokioje aplinkoje augs mūsų vaikai, kokias galimybes turės šeimos, jaunimas ir vyresni žmonės? Ar sudarysime palankias sąlygas ugdymui, laisvalaikiui ir verslui? Ar skatinsime kaimo plėtrą, saugosime gamtą ir gerinsime gyvenimo kokybę? Šie klausimai man itin svarbūs ne tik kaip patyrusiam savivaldos politikui, bet ir kaip gyventojui. Kad ir apie kokius Birštono ateities sprendimus kalbėtume, visada keliu sau vieną klausimą: „Kokią naudą mano sprendimas duos žmogui?“.
Naujas etapas ir atsakomybė tęsti Birštono istoriją
Ne paslaptis, kad ilgametė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, savivaldybei vadovavusi beveik dvidešimt metų, daugiau šio posto nebesieks. Per šį laiką jos vadovaujama komanda, kurios dalimi daugelį metų esu ir aš, atliko svarbų vaidmenį auginant bei puoselėjant kurortą. Už Birštono žinomumo ir patrauklumo slypi nuoseklus darbas, gebėjimas pritraukti investicijas, atsakingai valdyti savivaldybės biudžetą ir priimti ryžtingus sprendimus. Pasiekėme rezultatų, kuriais galime didžiuotis. Tai įpareigoja nesustoti ir žengti į naują etapą – tęsti pradėtus darbus, įgyvendinti naujas idėjas ir toliau kurti Birštono istoriją.
Jausdamas palaikymą, lydimas dviejų stiprių komandų – savivaldybės administracijos ir kandidatų į savivaldybės tarybą, priėmiau sprendimą kandidatuoti į merus. Turiu patirties, aiškų supratimą, kokius darbus turime tęsti bei kokių sprendimų reikia ateičiai. Noriu išsaugoti tai, kas veikia gerai, ir tobulinti sritis, kuriose galime pasiekti daugiau. Būdamas jaunos kartos politiku prioritetą teikiu gyventojų poreikiams, atsakingam lėšų planavimui, žmonių telkimui darbams ir šiuolaikiškoms idėjoms. Ypatingą dėmesį skiriu Birštono, kaip išskirtinio kurorto, puoselėjimui, jo patrauklumo ir žinomumo didinimui. Svarbu, kad sprendimai būtų įgyvendinti kokybiškai, laiku, o jų nauda būtų juntama tiek birštoniečiams, tiek į kurortą atvykstantiems svečiams.
Patogus gyvenimas visoje savivaldybėje ir naujos galimybės
Lietuvoje ir Europoje Birštonas garsėja išskirtine gamta, sutvarkyta aplinka, sveikatinimo tradicijomis bei turtingu kultūriniu gyvenimu. Tačiau man svarbiausia, kad čia būtų patogu ir gera gyventi. Būtent pagal tai, kaip sekasi vietiniams, vertinu ir savivaldybės darbo rezultatus.
Sprendžiant dėl gatvių remonto svarbu žinoti, kur kaupiasi vanduo, kur trūksta apšvietimo, ar vaikams saugu eiti į mokyklą ir darželius. Planuojant paslaugas būtina įvertinti, ar jos lengvai pasiekiamos įvairaus amžiaus žmonėms, ar siūloma pakankamai neformalaus užimtumo ir susisiekimo galimybių. Nuolatinis bendravimas su gyventojais leidžia geriau suprasti jų kasdienius rūpesčius, o grįžtamasis ryšys – įvertinti, ar priimti sprendimai pasiteisino.
Ir toliau savo veiklos prioritetus dėliosiu atsižvelgdamas į tai, ko labiausiai reikia birštoniečiams. Sieksiu saugesnių gatvių, geresnio apšvietimo, pėsčiųjų ir dviračių takų, tvarkingų gyvenamųjų kvartalų ir viešųjų erdvių, tvarios energetikos plėtros bei geresnio susisiekimo kaimiškosiose teritorijose. Man svarbu, kad teigiamus pokyčius pajustų ne vien Birštono centro, bet ir atokesnių savivaldybės vietovių gyventojai.
Savivaldybė turi būti patogi visoms kartoms. Šeimų gerovė priklauso nuo tarpusavyje susijusių dalykų: švietimo kokybės, paslaugų prieinamumo, užimtumo, būsto pasiūlos ir galimybių imtis verslo. Visa tai lemia, ar čia sugrįš studijas baigę jauni žmonės. Vienas didžiausių mano siekių – sudaryti geresnes sąlygas auginti vaikus, įsikurti ir dirbti Birštone. Planuoju plėtoti prieinamam būstui reikalingą infrastruktūrą, dėmesį skiriant dviems perspektyvioms teritorijoms – Žaliakalnio rajonui ir buvusiai Vienkiemio teritorijai, įrengti daugiau vaikų žaidimų aikštelių bei jaunimo laisvalaikio erdvių. Ne mažiau svarbu stiprinti vietos verslą, užtikrinti konstruktyvų bendradarbiavimą, aiškias, visiems vienodas taisykles ir palankias sąlygas investuoti bei kurti naujas darbo vietas.
Mano manymu, kiekvienam birštoniečiui turi būti sudaromos sąlygos gyventi oriai. Būtina užtikrinti kokybiškų socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visiems, ypač – vyresnio amžiaus gyventojams ir jų poreikiams. Žmonėms su negalia itin svarbu pritaikyti aplinką ir suteikti daugiau galimybių aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Kalbant apie tolesnę Birštono plėtrą, norėčiau, kad jis vis labiau atsivertų naujoms galimybėms, atskleidžiant ir tų teritorijų potencialą, kurioms iki šiol skirta mažiau dėmesio. Viena jų – kairysis Nemuno krantas. Čia matau galimybę pagerinti susisiekimą su centrine miesto dalimi pėstiesiems ir dviratininkams, atgaivinti buvusios turistinės bazės teritoriją ir pritaikyti ją gyventojų bei svečių laisvalaikiui. Jos atgaivinimas galėtų tapti žingsniu kuriant patrauklesnį Birštoną ir prisidėti prie tolesnio jo, kaip tarptautinio lygio kurorto, augimo.
Žvelgdamas į istoriją, matau, kiek daug mūsų kurorto tapatybei reiškia per daugelį metų puoselėtos sveikatinimo ir poilsio tradicijos. Jos yra mūsų išskirtinumas ir svarbus ekonominis pagrindas. Kurorto veikla kuria darbo vietas, teikia pajamų vietos verslams bei savivaldybei, todėl esu numatęs konkrečių darbų ir projektų, kurie padėtų gerinti infrastruktūrą, plėsti paslaugų įvairovę bei pritraukti naujų investicijų.
Esu įsitikinęs, kad Birštonas gali augti neprarasdamas savo išskirtinumo. Svarbiausia, kad kiekvienas sprendimas stiprintų bendruomenę, didintų kurorto patrauklumą, žinomumą ir padėtų išsaugoti mūsų krašto gamtinį bei kultūrinį paveldą.
Dėmesys švietimui, kultūrai, sportui, bendruomenei ir saugumui
Švietimas – viena svarbiausių ilgalaikių veiklos krypčių. Tarp ambicingiausių mano tikslų – Gimnazijos modernizavimas, atnaujinant ugdymo erdves ir sukuriant šiuolaikišką aplinką mokiniams bei mokytojams. Tačiau ugdymo kokybę lemia ir tai, kaip joje jaučiasi vaikai, kokią pagalbą gauna mokytojai ir kiek dėmesio skiriama kiekvieno mokinio poreikiams. Atsižvelgdamas į šiandienos iššūkius, ypatingą dėmesį skirsiu jaunosios kartos psichikos sveikatai, skaitmeninei gerovei, pedagoginės ir psichologinės pagalbos prieinamumui, patyčių ir priklausomybių prevencinėms programoms.
Puoselėdamas Birštono kultūrines tradicijas, rūpinsiuosi ilgamečių festivalių tęstinumu, palaikysiu naujas kultūrines iniciatyvas ir renginių įvairovę. Naujų idėjų norėčiau įnešti ir į tradicinę kurorto šventę – plačiau įtraukti vietos kūrėjus, bendruomenes, pasiūlyti įdomesnių veiklų skirtingoms kartoms. Išsaugodami savitą kurorto dvasią, galėsime sukurti naujų patirčių, kurios džiugintų birštoniečius, o atvykstančiuosius skatintų sugrįžti.
Taip pat svarbu sudaryti geras sąlygas sportui. Vaikams ir jaunimui būtinos kokybiškos treniruotės, talentingiems sportininkams – galimybės tobulėti ir siekti aukštesnio meistriškumo. Ir toliau skatinsiu suaugusiųjų bei senjorų pamėgtas fizinio aktyvumo veiklas, o matydamas jaunimo susidomėjimą tinkliniu, rūpinsiuosi geresnėmis sąlygomis treniruotėms ir varžyboms. Didžiuojuosi mūsų krašto sportininkų pasiekimais – krepšinio klubu „Milasta“, Lietuvos rinktinei atstovaujančiais irkluotojais, lengvaatlečiais, tenisininkais, galiūnų sporto ir kovos menų atstovais. Sieksiu didesnės savivaldybės paramos jiems ir prisidėsiu prie sporto infrastruktūros gerinimo.
Išskiriant vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas, joms reikia daugiau palaikymo ir galimybių įgyvendinti idėjas. Tuo tarpu birštoniečiams – aktyvesnio įsitraukimo į savivaldybei svarbių sprendimų svarstymą. Todėl didesnis finansavimas visuomeninėms iniciatyvoms ir gyventojų bei moksleivių dalyvaujamojo biudžeto programų plėtojimas išliks svarbiais mano veiklos prioritetais, suteikiančiais galimybę patiems siūlyti ir įgyvendinti savo sumanymus.
Gyventojų saugumui ir civilinei saugai skirsiu ypatingą dėmesį. Inicijuosiu vaizdo stebėjimo kamerų tinklo plėtrą miesto ir kaimų viešosiose erdvėse, rūpinsiuosi priedangų parengimu, gyventojų informavimu ir reguliariais praktiniais civilinės saugos mokymais įvairaus amžiaus žmonėms. Sieksiu, kad birštoniečiai gebėtų atpažinti pavojų, žinotų, kaip į jį reaguoti ir kur kreiptis pagalbos.
Birštono istorija, kuriama kartu
Per daugelį darbo savivaldybėje metų įsitikinau, kiek daug priklauso nuo žmonių, gebančių susitarti ir dirbti kartu. Džiaugiuosi, kad mūsų kandidatų sąraše – birštoniečiams gerai pažįstami, savo kraštui neabejingi žmonės, sukaupę skirtingos profesinės ir gyvenimiškos patirties. Mus vienija bendras tikslas – tęsti pradėtus darbus ir drąsiai įgyvendinti naujas idėjas.
Visada vertinau pagarbą, pasitikėjimą ir atsakomybę. Nuo vaikystės esu mokytas laikytis duoto žodžio, pirmiausia reikalauti kokybės iš savęs ir atsakyti už savo sprendimus. Šių principų laikausi iki šiol. Kas mane pažįsta, žino, kad vertinu atvirą, tiesų ir pagarbų bendravimą. Todėl kiekvienas į savivaldybę besikreipiantis žmogus turi būti išklausytas ir sulaukti aiškaus atsakymo – ką galime padaryti, ko negalime ir kodėl.
Nuo pirmųjų darbo dienų sieksiu aiškios veiklos krypties ir susitarimo dėl svarbiausių darbų. Su komanda numatysime realius jų įgyvendinimo terminus ir finansavimo galimybes, o apie pažangą bei iškilusius sunkumus atvirai kalbėsimės su gyventojais. Sprendimus priimsiu įsiklausydamas į birštoniečių nuomonę, remdamasis specialistų vertinimais ir atsakingai įvertindamas ilgalaikę naudą mūsų kraštui.
Į rinkimus su komanda einame vedami bendros idėjos – „Už Birštoną, kuriantį istoriją“. Šiuose žodžiuose telpa pagarba žmonėms, kurių darbai, iniciatyvos ir atsidavimas per daugelį metų formavo Birštono veidą. Šiandien esame pasirengę tęsti jų pradėtus darbus ir įrašyti savąjį puslapį į mūsų krašto istoriją. Komandoje susitinka skirtingos patirtys, žinios ir idėjos, kurias sutelksime tam, kad Birštonas augtų, išsaugotų savo savitumą ir išliktų vieta, kurioje gera gyventi. Esu pasirengęs prisiimti atsakomybę ir siekti rezultatų, kuriais galėtume džiaugtis.
Birštono istoriją kuriame visi, tačiau tik nuo mūsų ryžto ir priimamų sprendimų priklausys, kokį kraštą paliksime ateities kartoms.
Edvardas Citvaras, LSDP Birštono skyriaus kandidatas į Birštono savivaldybės merus
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Užsakovas: Lietuvos socialdemokratų partijos Birštono skyrius. Skirta 2027 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimams. Skaidrumo pranešimas: Visas skaidrumo pranešimas skelbiamas interneto svetainėje https://www.gyvenimas.eu/sp14/. Užs. Nr. 037